"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 MAYIS 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Şevk ve lezzet

Mehmet ERBAŞ
20 Mayıs 2019, Pazartesi 01:24
RİSALE-İ NUR’DAN CEVAPLAR

Sual: Eğer desen: "Zîhayatta lezzet kabildir. Cemâdatta nasıl şevk ve lezzet olabilir?"

Elcevap: Cemâdat kendi hesaplarına değil, onlarda tecellî eden esmâ-i İlâhiye hesabına bir şeref, bir makam, bir kemal, bir güzellik, bir intizam isterler, arıyorlar. O vazife-i fıtriyelerinin imtisalinde, Nûru'l-Envârın isimlerine birer mâkes, birer âyine hükmüne geçtiğinden, tenevvür eder, terakki eder. Meselâ, nasıl ki bir katre su, bir zerrecik cam parçası, zâtında ziyasız, ehemmiyetsizken, sâfi kalbiyle güneşe yüzünü çevirse, o vakit o ehemmiyetsiz, ziyasız katre ve cam parçası, güneşin bir nevi arşı olup senin yüzüne de tebessüm eder. İşte bu misal gibi, zerrat ve mevcudat, cemâl-i mutlak ve kemâl-i mutlak sahibi olan Zât-ı Zülcelâlin isimlerine vazifeperverlik cihetinde âyine olmalarıyla, o katre ve zerrecik şişe gibi gayet aşağı bir dereceden gayet yüksek bir derece-i zuhura ve tenevvüre çıkıyorlar. Madem vazife cihetinde gayet nuranî ve yüksek bir makam alıyorlar; lezzet mümkün ve kabilse, yani hayat-ı âmmeden hissedar iseler, gayet lezzetle o vazifeleri görüyorlar denilebilir. 

Vazifede lezzet bulunduğuna en zâhir bir delil: Sen kendi âzâ ve duygularının hizmetlerine bak. Herbiri, bekà-i şahsî ve bekà-i nev'î için ettikleri hizmetlerinde ayrı ayrı lezzetleri var. Nefs-i hizmet, onlara bir telezzüz hükmüne geçiyor. Hattâ hizmeti terk etmek, o uzvun bir nevi azabıdır. Hem en zâhir bir delil dahi, horoz ve yavrulu tavuk gibi hayvânâtın vazifelerinde gösterdikleri fedakârâne ve merdâne vaziyetleridir ki, horoz aç olduğu halde tavukları nefsine tercih edip, bulduğu rızka onları çağırır; yemez, onlara yedirir. Ve bir şevk ve iftihar ve telezzüzle o vazifeyi gördüğü görünür. Demek o hizmette, yemekten fazla bir lezzet alır. Hem küçük yavrularına çobanlık eden tavuk dahi, yavrularının hatırı için ruhunu feda eder, ite atılır. Kendini aç bırakıp onları doyurur. Demek o hizmette öyle bir lezzet alır ki, açlık acısına ve ölmek elemine tereccuh eder, ziyade gelir. (Lem'alar- 216)

Okunma Sayısı: 132
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Bu İran'ın resmen sonu olur'

    Her dört gençten birisi işsiz

    28 Şubat, İslâmcıların ‘odağını’ değiştirdi

    YSK kararı sıcak parayı kaçırdı

    İdlib’de halk bölgeyi terk ediyor

    Papa: Basın hür bırakılmalıdır

    ‘Siyasî kadrolaşmaya hayır’

    Sağlıkta mülâkata hayır

    YSK'dan İstanbul kararı hakkında açıklama

    Cimbom şampiyon oldu

    Almanya ırkçılığa karşı yürüdü

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Ukrayna yolcusu

    'Defalarca dinledim, ne söylediğini anlamadım'

    Esnaf zor duruma düştü

    Vatandaşa ağır fatura

    Suudi Arabistan: Savaş istemiyoruz ama gereken cevabı da veririz

    Avusturya erken seçim kararı aldı

    Mısır'da turist otobüsü hedef alındı: 12 yaralı

    Kaybolan 3 yaşındaki Nurcan'ın cansız bedeni bulundu

    En Çok Okunanlar

    Faruk ÇAKIR

    Bu vekil alkışlanır
    M. Said ZEKİ

    Cezaevinde ilk oruç
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Âhirzamân Asrı
    Cevher İLHAN

    “Demokrasinin katline aracılık...”
    Genel

    YSK kararı sıcak parayı kaçırdı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    28 Şubat, İslâmcıların ‘odağını’ değiştirdi
    Genel

    'Bu İran'ın resmen sonu olur'
    Mehmet KARA

    Haberimiz olmadı, ama tarımda “çağ atladık”!
    Ali FERŞADOĞLU

    Bu soruları kendimize sormayacak mıyız?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.