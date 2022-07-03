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3 TEMMUZ 2022 PAZAR - YIL: 53

6’lı masa umut oldu

Mehmet KARA
03 Temmuz 2022, Pazar
Ülkede ekonomiden adalete, eğitimden sağlığa birçok alanda sorunlar var.

Artık hükümetten bu konularda reform sözü dahi duyulmuyor. Sorunlar yumağı günlük politikalarla, sorunlar oluşmadan değil, oluştuktan sonra çözüm bulunmaya çalışılıyor. Ülkenin bütçesi ancak 6 ay yetebildi. Faize, kur koruma mevduat hesabında parası olanlar başta olmak üzere bakanlıklara aktarılacak. Yani ek bütçenin vatandaşa bir faydası olmayacak. EYT, KHK gibi sorunlar da cabası. 

Çalışanların, emeklilerin son kabine toplantısından beklediği müjdelerde çıkmayınca ümitler suya düştü. Zaten yapılacak enflasyon farklar ile, 9 günlük tatil ve maaşların 7 gün öne çekilmesi müjde olarak açıklandı. Maaşların öne çekilmesi yaklaşık 40 gün sonra maaş alacak memurları mutlu ettiğini söylemek mümkün değil. Zaten zor geçinen çalışanlar maaşlarını bayramda bitirecekleri için 15 Ağustos’u nasıl getireceğini daha şimdiden kara kara düşünmek zorunda kalacak. 

Diğer yandan da Çalışma Bakanı geçen hafta enflasyon farkının üzerine refah payının da verileceğini söylemesine rağmen bu konuda bir açıklama yapılmaması da ümitleri kırdı. Tıpkı emeklileri verilen bayram yardımlarının arttırılmamasında olduğu gibi. 

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5. BULUŞMA BUGÜN 

Ülke bu sorunlarla uğraşırken, bugün CHP, İYİ Parti, DP, SP, Gelecek ve DEVA partisinden oluşan “demokrasi ve millet masası”nın 5. toplantısı Meral Akşener’in ev sahipliğinde yapılacak. Önceki toplantıda 10 maddelik ilkeler bildirgesi yayınlanmış Türkiye’nin insan haklarına dayalı hürriyetçi, demokratik bir düzenin tesis edilmesi için altı siyasi parti olarak başlatılan iş birliği sürecinin kararlılıkla sürdürülmesinde mutabık kalınmıştı. 

Son günlerde sık sık duyduğumuz “Millet ittifakı iktidara geldiği anda sorunların yüzde 50’si halledilmiş olacak” cümlesi milletin adalet, ekonomi gibi alanlarda umudunu 6’lı masaya bağlandığını gösteriyor. Elbette ülkenin ve milletin önündeki bu kadar büyük sorunlar bir anda bitecek değil, ama bunu söyleyenler moral olarak insanların rahatlayacağı anlamında söylüyor.  

6’lı masa bilerek ve isteyerek gündemin gerisinde tutulmaya çalışılsa da 6 siyasi partinin oluşturduğu komisyonlar seçimin hemen ardından yapılacakları bir bir açıklıyor. Bugün yapılacak toplantıda da seçimin ardından Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçiş için anayasa da yapılması gereken değişiklikler konuşulup karara bağlanacak. Bu konuda 6 partinin kurmayları günler süren çalışmanın ardından hazırlıklarını tamamlayıp liderlere çalışmalarını sundular. 

Mevcut sistemde Anayasa değişikliğinin referanduma gitmeden kabulü için en az 400 milletvekilinin oyu gerekiyor. Değişikliğin referanduma götürülmesi için ise en az 360 milletvekilinin oyuna ihtiyaç duyuluyor. Yapılan değerlendirmelerde muhalefetin, Meclis üye tam sayısının 3’te 2 çoğunluğu olan 400 milletvekiline ulaşması durumunda dahi, düzenlemelerin yürürlüğe girmesi için referanduma gidilebileceği görüşünün ön plâna çıktığı ifade ediliyor. 

Bu arada cumhur ittifakı hâlâ 6’lı masadan cumhurbaşkanı adayının ismini merak etmeye devam ediyor. 

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MİLLET BUNALDI, ÇIKIŞ YOLU BEKLİYOR 

6’lı masa ne kadar belli çevrelerce itibarsızlaştırılmaya çalışılsa da emin adımlarla sonuca ulaşılmaya çalışıyor. Burada önemli olan bu masanın milletin umutlarını kıracak bir adım atmaması. Çünkü millet artık iyice bunalmış durumda ve bir çıkış yolu bekliyor. 

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