Barış koridoru kurulurken…

Dokuzuncu yılına giren Suriye’deki iç savaşta yüzbinlerce insan vefat etti, 6 milyona yakın sivil, savaştan kaçıp komşu ülkelere sığındı. Suriye’deki iç savaştan en çok etkilenen Türkiye, yaklaşık 3 milyon 700 Suriyeliye ev sahipliği yapıyor.

Suriye’den göç dalgası başladığı andan itibaren sınıra yakın bölgelerde güvenli bölgeler kurulması hep konuşuldu. Ama bir türlü gerçekleştirilemedi. 9 sene sonra güvenlik sınırının belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Bu bölge terör örgütü PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD’nin kontrolünde. ABD Türkiye’nin terör örgütü olarak gördüğü PYD’ye silâh ve teçhizat yardımı yaptı.

Türkiye, Suriye’de güvenlik sınırının 32 kilometre derinlikteki M4 karayolu olarak belirlenmesini istiyor. Güvenli bölge oluşturulduktan sonra Türkiye’deki Suriyelilerin oralara yerleştirilmesi düşünülüyor.

ABD baştan beri samimiyetsiz!

Türkiye bu tezini dünyaya açıklayıp güvenlik bölge oluşturmak için bölgede “söz sahibi” olan ABD ile çalışmalara başladığı andan itibaren ABD’nin üst düzey yetkilileri ile günlerce süren toplantılar yaptı.

İki ülkenin savaş uçakları bu bölgede ortak uçuş dahi gerçekleştirdi. Ancak görüldü ki, ABD burada da samimî değildi.

Türk ve ABD askerleri devriye atarken, ABD’nin terör örgütü PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD’ye silâh yardımı yapması da gösterdi ki, güvenli bölge konusunda ABD’ye güvenilmez… Sözde “müttefikimiz” olan ABD, Türkiye için değil, ama Türkiye’nin terör örgütü olarak kabul ettiği bir örgüt için “güvenli bölge oluşturmak” peşinde!

Megolaman Trump!

Türkiye, Eylül sonu itibariyle bölgeye harekât gerçekleştirmek için sınırda hazırlıklar yaparken, Trump’ın, “Eğer Türkiye benim büyük ve benzersiz bilgeliğimle sınırı aşmak olarak değerlendirdiğim bir şeyi yaparsa, Türkiye’nin ekonomisini tamamen yok edeceğim” diyen hadsiz tehdidi karşısında işin rengi değişti.

Erdoğan’ın son ABD ziyaretinde görüştüğü ve “Türk dostu” diye bilinen ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Lyndsay Graham ise işi daha ileri götürerek, Türkiye’nin NATO üyeliğinin askıya alınmasını talep edeceklerini söyledi!

Bu açıklamalardan saatler sonra Trump’ın ikinci açıklaması ise Suriye konusunda Trump’a neden güvenilmeyeceğini gösterdi. Erdoğan’ın 13 Kasım’da konuğu olacağını, Türkiye’nin programdan çıkarılacağını söylediği F-35 savaş uçaklarının önemli parçalarını ürettiği, Türkiye’nin İdlip’te milyonlarca insanın hayatını kurtardığını söylemesi bunların ispatı oldu. Önce tehdit sonra dostluk!



Dikkat edilmeli!

ABD’nin samimiyetsiz ve ikiyüzlü tavrından sonra Türkiye’nin dış politikasında ciddî bir değişikliğe ihtiyacının olduğu ortaya çıkıyor.

Türkiye, 9 Ekim 2019 saat 16.00 itibariyle güvenli bölge konusunda tek başına “Barış Pınarı” ismiyle harekâta başladı. Türkiye bu harekâtı yaparken Suriye’nin toprak bütünlüğüne de saygılı olacağı ifadesini sık sık vurguluyor.

Suriye tam bir bataklık. Kimin eli kimin cebinde belli değil. Bölgede bulunan ülkeler kendi menfaatlerinin peşinde. ABD, Suriye’den çıkarsa orada tek söz sahibinin Rusya olacağını biliyor bu yüzden çıkmış gibi görünse de oradaki hesapları bitirmeyecektir.

Suriye halkı perişan, yerinden yurdundan olmuş, huzur ve barış istiyor. Bu safhada insanları daha da perişan etmeyecek şekilde azamî dikkatli, risklerin iyi hesap edildiği bir politika takip etmek gerekiyor.

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Harekâta katılan askerlerimizin burunları kanamadan Türkiye’ye geri dönmesi için Cenab-ı Hakk’a duâ ediyoruz. Harekâtın başlamasından bu yana şehit olan askerlerimiz ve sivillere Allah’tan rahmet ve mağfiret diler, yaralılarımıza acil şifalar niyaz ediyoruz.