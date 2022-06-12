Çarklar kimin için dönüyor?

Geçtiğimiz hafta siyasetin en dikkat çekici konuları bazı itirafların birinci ağızdan söylenmesi, önce “tanımıyorum”dan “evimde görüşmedim” noktasına gelinmesi ve “bir partiyi eleştirmenin aslında Türkiye hedef alınıyor” noktasına kadar getirilmesi oldu.

Ekonomi büyük bir dar boğazda. Döviz fiyatları önlenemez bir yükselişe geçti. Benzin ve motorine yapılan zamlar iğneden ipliğe zam olarak vatandaşa dönüyor. Büyük bir hayat pahalılığı yaşanıyor. Sosyal yardım alan aile sayısı 4.3 milyonu buldu.

Akaryakıta daha önce kuruş kuruş gelen zamların artık 2 lira 2 lira gelmesine rağmen, Nisan ayında 7.25 olarak açıklanan enflasyonun Mayıs ayında 2.98’e düşmesi, elektrik ve doğalgaza yüzde 30’a varan zamlar yapılması artık insanların belini büküyor.

“320 milyar mekreküp doğalgaz bulduk” denilmesinin ardından doğalgaza 13 kere zam yapılması, yıl içinde benzin ve motorin fiyatlarına yüzde 300’ü bulan zamların yapılması vatandaşların sabrını iyice zorluyor.

Durum böyle iken, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Bu sistemden dar gelirliler hariç üretici firmalar, ihracatçılar kâr ediyorlar. Çarklar dönüyor” diyerek itirafta bulunuyor. Enflasyon ve hayat pahalılığı olmasına rağmen, ‘Enflasyonu çok sert düşürebilirdik, yapmadık’ diyebiliyor.

Bütün bunlar göz önüne alındığında söylenecek tek söz kalıyor: Milletin aklıyla artık alay etmeyin!

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“VALLAHİ MİLLET PERİŞAN”

Muhalefet partileri vatandaşın dertlerini dinleyip bunları Meclis kürsülerinde anlatırken, iktidar partisi milletvekilleri “halkın arasına karışın, dertlerini dinleyin” denilmesine rağmen halkın arasına giremez oldular.

Geçtiğimiz günlerde, bakanlık ve başbakanlık yapmış AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’ın karşılaştığı durum, ekonomideki durumdan dolayı halkın ne kadar bunaldığını göstermişti. Konya’nın Cihanbeyli ilçesinde vali ve partili milletvekillerinin de olduğu bir salonda konuşan Yıldırım, “Başkanım ekonomi ekonomi… Millet vallahi perişan. 20 senedir size oy veriyorum. Bir AK Partili olarak söylüyorum şu ekonomiye bir el atın. Vallahi millet perişan” tepkisi karşısında, “Atıyoruz, merak etmeyin” ifadesiyle cevap verebilmişti.

Geçtiğimiz hafta içinde bir AKP’li yöneticinin stadyumda protesto edilmesi ve bir vekilin esnafın şikayetini ne cevap vereceğini bilememesi gösteriyor ki, “büyüyoruz, enflasyon düşüyor” denilse de iktidar milletvekilleri milletin arasına karışamayacak, girse de milletin tepkisiyle karşılaşacak.

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MEĞER RANDEVU BU YÜZDEN GEÇ VERİLİYORMUŞ!

DP Genel Başkan Yardımcısı Murat Aydoğdu, “Millet gerçekleri görmesin diye devlet hastanelerinde göz muayenesi en erken 3 ay” diyerek ironi yaparken bir gerçeğin de altını çizmiş.

Hastanelerden randevu olmak çok zor, adeta işkenceye dönüştü. Diş ağrısı çeken kişiye bile aylar sonraya randevu verilebiliyor. Muayene randevusu için 3 ay, MR için 6 ay, ultrason için 4 ay sonrasına gün verildiği söyleniyor.

Aydoğdu’nun ironisine yine ironi ile cevap verilebilir. Bu hayat pahalılığında zaten temel ihtiyaç maddeleri bile zor alınırken, “yemek yenilmesin” diye diş randevuları da aylar sonraya veriliyor…

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BAMYA 6 TAKSİTLE

Kuru çiçek bamyasının kilogram fiyatı 1.699 lira imiş. Hem de indirimli. Bir de kolaylık sağlamışlar! Ayda 69.03 lira taksitle 36 ay kredi ile veriliyormuş.

Dar gelirli zaten alamaz da, çarkı dönenler alabilir mi, bilemiyoruz.