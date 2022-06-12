"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 HAZİRAN 2022 PAZAR - YIL: 53

Çarklar kimin için dönüyor?

Mehmet KARA
12 Haziran 2022, Pazar
Geçtiğimiz hafta siyasetin en dikkat çekici konuları bazı itirafların birinci ağızdan söylenmesi, önce “tanımıyorum”dan “evimde görüşmedim” noktasına gelinmesi ve “bir partiyi eleştirmenin aslında Türkiye hedef alınıyor” noktasına kadar getirilmesi oldu.

Ekonomi büyük bir dar boğazda. Döviz fiyatları önlenemez bir yükselişe geçti. Benzin ve motorine yapılan zamlar iğneden ipliğe zam olarak vatandaşa dönüyor. Büyük bir hayat pahalılığı yaşanıyor. Sosyal yardım alan aile sayısı 4.3 milyonu buldu.  

Akaryakıta daha önce kuruş kuruş gelen zamların artık 2 lira 2 lira gelmesine rağmen, Nisan ayında 7.25 olarak açıklanan enflasyonun Mayıs ayında 2.98’e düşmesi, elektrik ve doğalgaza yüzde 30’a varan zamlar yapılması artık insanların belini büküyor. 

“320 milyar mekreküp doğalgaz bulduk” denilmesinin ardından doğalgaza 13 kere zam yapılması, yıl içinde benzin ve motorin fiyatlarına yüzde 300’ü bulan zamların yapılması vatandaşların sabrını iyice zorluyor. 

Durum böyle iken, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Bu sistemden dar gelirliler hariç üretici firmalar, ihracatçılar kâr ediyorlar. Çarklar dönüyor” diyerek itirafta bulunuyor. Enflasyon ve hayat pahalılığı olmasına rağmen, ‘Enflasyonu çok sert düşürebilirdik, yapmadık’ diyebiliyor.  

Bütün bunlar göz önüne alındığında söylenecek tek söz kalıyor: Milletin aklıyla artık alay etmeyin! 

*** 

“VALLAHİ MİLLET PERİŞAN” 

Muhalefet partileri vatandaşın dertlerini dinleyip bunları Meclis kürsülerinde anlatırken, iktidar partisi milletvekilleri “halkın arasına karışın, dertlerini dinleyin” denilmesine rağmen halkın arasına giremez oldular. 

Geçtiğimiz günlerde, bakanlık ve başbakanlık yapmış AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’ın karşılaştığı durum, ekonomideki durumdan dolayı halkın ne kadar bunaldığını göstermişti. Konya’nın Cihanbeyli ilçesinde vali ve partili milletvekillerinin de olduğu bir salonda konuşan Yıldırım, “Başkanım ekonomi ekonomi… Millet vallahi perişan. 20 senedir size oy veriyorum. Bir AK Partili olarak söylüyorum şu ekonomiye bir el atın. Vallahi millet perişan” tepkisi karşısında, “Atıyoruz, merak etmeyin” ifadesiyle cevap verebilmişti.  

Geçtiğimiz hafta içinde bir AKP’li yöneticinin stadyumda protesto edilmesi ve bir vekilin esnafın şikayetini ne cevap vereceğini bilememesi gösteriyor ki, “büyüyoruz, enflasyon düşüyor” denilse de iktidar milletvekilleri milletin arasına karışamayacak, girse de milletin tepkisiyle karşılaşacak. 

*** 

MEĞER RANDEVU BU YÜZDEN GEÇ VERİLİYORMUŞ! 

DP Genel Başkan Yardımcısı Murat Aydoğdu, “Millet gerçekleri görmesin diye devlet hastanelerinde göz muayenesi en erken 3 ay” diyerek ironi yaparken bir gerçeğin de altını çizmiş. 

Hastanelerden randevu olmak çok zor, adeta işkenceye dönüştü. Diş ağrısı çeken kişiye bile aylar sonraya randevu verilebiliyor. Muayene randevusu için 3 ay, MR için 6 ay, ultrason için 4 ay sonrasına gün verildiği söyleniyor. 

Aydoğdu’nun ironisine yine ironi ile cevap verilebilir. Bu hayat pahalılığında zaten temel ihtiyaç maddeleri bile zor alınırken, “yemek yenilmesin” diye diş randevuları da aylar sonraya veriliyor…  

*** 

BAMYA 6 TAKSİTLE 

Kuru çiçek bamyasının kilogram fiyatı 1.699 lira imiş. Hem de indirimli. Bir de kolaylık sağlamışlar! Ayda 69.03 lira taksitle 36 ay kredi ile veriliyormuş. 

Dar gelirli zaten alamaz da, çarkı dönenler alabilir mi, bilemiyoruz. 

Okunma Sayısı: 254
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    "Orta sınıf yok oluyor"

    "GES de işe yaramadı"

    NURLU BULUŞMALAR

    "Erken seçim olmadan aday olamaz"

    "Tarım krizi kapıda"

    Gençler: Öncelik eğitim olmalı

    Sağlıkçılar: Aldatılmaya karnımız tok

    BBP’de “yağma ve talan” krizi

    10 çocuktan biri çocuk işçi

    Esad: Karşılık veririz

    İtalya'da kaybolan helikopterden kötü haber geldi

    Prens Charles'dan İngiltere'nin sığınmacı kararına tepki

    İçinde 4 Türk'ün de bulunduğu helikopterin enkazına rastlandı iddiası

    "Rusya, Ukrayna'da 60'ların gemisavar füzelerini kullanıyor"

    ABD Savunma Bakanı: Çin'in Tayvan Boğazı'ndaki tehditleri arttı

    İngiltere'den sığınmacılarla ilgili skandal karar

    Ukrayna'nın Mariupol kenti kolera salgını riski altında

    ABD'den Suudi Arabistan'a gözdağı

    Hazine'ye yeni yük

    Finlandiya'dan Rusya sınırına tel örgü çekme kararı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    BAĞNAZ TEPKİLERE EN İYİ CEVAP: Risale-i Nur Külliyatı kampanyasına devam
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Erdoğan’ın dili sür(ç)ttü
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Tümden gelim güme gidim!
    Mehmet KARA

    Çarklar kimin için dönüyor?
    Genel

    "Orta sınıf yok oluyor"
    Risale-i Nur'dan

    Gençleri ve kadınları ifsat eden komiteler var!
    Hediye Ballıkaya

    Çocuklar, yaramaz değildir!
    Faruk ÇAKIR

    Hal ve gidiş nasıl?
    Feyzullah ERGÜN

    Abdestin tıbbî hikmetleri (2)

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.