Deprem gerçeğini unutmadan!

Her depremin ardından müteahhitlerin kusurlarını, binaların çürüklüğünü konuşur, bundan sonra alınacak tedbirleri tartışırız, ama bir müddet sonra hepsini unuturuz gider.

Koronavirüs salgınının büyükşehirlerde pik yaptığı bir dönemde İzmir’de yaşanan büyük depremde 114 vatandaşımızın vefat etmesi, binlerce kişinin yaralanmasından sonra da hep aynı konuları konuştuk. İşin sıcaklığı geçtiğinde maalesef yine bundan sonra alınacak tedbirler unutulup gidecek. Tâ ki, yeni bir depreme kadar… Oysa Japonya örneğinde olduğu gibi, depremle yaşamayı öğrenen ülkelerde alınan tedbirleri yerinde inceleyip ona göre binaların yapılması o kadar zor mu?

Meclis’e 2003-2020 arasında deprem konulu verilen 58 araştırma önergesinden 48’i işlem görmezken 36’sının ise reddedilmesi meseleye bakışımızı da net bir şekilde ortaya koyuyor. Henüz görüşülemeyen ve sırasını bekleyen önergeler arasında, “İzmir ve çevresindeki tektonik hareketliliğin incelenmesine” ilişkin önergenin bulunduğunun ortaya çıkması bundan sonra deprem gerçeğinin de göz önünde bulundurulmasını zorunlu kılıyor.

Büyük İzmir depreminin enkazları kalkmadan Meclis’te gurubu bulunan bütün partilerin desteklediği “Depreme Karşı Alınabilecek Önlemlerin ve Depremlerin Zararlarının En Aza İndirilmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi” amacıyla bir komisyon kuruldu, üyeleri de belirlendi. Komisyonda AKP’den 11, CHP’den 5, HDP’den 2, MHP’den 2, İYİ Parti’den 2 milletvekili görev yapacak.

Bu komisyonun gereği gibi çalışıp bütün gereklilikleri, yapılması gerekenleri, ortaya koyması büyük önem arz ediyor.

Asıl olan ise bu komisyonun çalışmasından sonra ortaya çıkacak rapor doğrultusunda hükümet ve uygulayıcılar tarafından bundan sonrası için gereken tedbirlerin ivedilikle alınmasıdır.

Daha önceleri tesbit edilmiş olan hususların uygulamada niçin tam olarak hayata geçirilemediği de bu raporlarda ortaya konulabilmelidir.

Depreme karşı alınacak tedbirler ve yapılması gerekenlerin tesbitinden sonra da büyük sorun olduğu bir kez daha görülen uygulamadaki aksaklıkların ve maddî hırs, rant, kayırmacılık, rüşvet gibi toplumu kemiren konuların daha sıkı denetlenmesi gerekiyor.

Bu vesile ile Büyük İzmir depreminde vefat edenlere Cenab-ı Hak’tan rahmet diliyoruz.

Geride kalanlara ve yaralılara geçmiş olsun ve sabır niyaz ediyoruz.

Allah tekrarından ve beterinden korusun.

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Deprem paraları nerede?

Büyük İzmir depreminde kusurlar konuşulurken bir taraftan da 1999 depreminden sonra yürürlüğe giren deprem vergilerinin nereye harcandığı tartışma meselesi oldu.

Muhalefet partileri Meclis’te deprem gerçeğini hatırlatırken, Genel Kurul çalışmalarında her fırsatta “deprem vergileri nereye gitti?” sorusunun cevabını aradılar.

Bu soruya iktidar adına Grup Başkanvekili Cahit Özkan, 17 yılda deprem vergilerinden 147 milyar lira toplandığını, bunun 8 katı olan 1.21 trilyon liranın deprem bölgelerine ve depremzedelere harcandığını söylerken muhalefet bu cevap karşısında tatmin olmadı.

AKP Grup Başkanı Naci Bostancı’nın, “Bütçede paralar toplanır, ihtiyaca göre de harcanır. Dolayısıyla deprem vergileri adı altında, bunlar toplanacak ve depreme gönderilecek tarzında bir düzenleme söz konusu değildir” sözleri ise yeni bir tartışma konusu oldu.

Bu konunun tartışılması bile abes değil mi? Madem adı deprem vergisi, o zaman depreme karşı alınacak tedbirler için harcanması gerekmez mi?

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Muhalefetten ne gelirse gelsin...

Meclis’te 2003 yılından bu yana deprem ile ilgili 58 araştırma önergesinin iktidarın oylarıyla reddedilmiş olması sebebiyle muhalefet; yoksulluk, salgın hastalığın ülke ekonomisine etkisinin azaltılması, sağlık hizmetlerinde meydana gelebilecek aksaklıkların giderilmesi, emeklilerin durumu gibi konularının araştırması için komisyon kurulması tekliflerinin AKP ve MHP tarafından reddedilmesini de gündeme getirdi.

Peki, Mecliste bu konular nasıl görüşülüyor? Partiler yukarıda saydığımız konular gibi konuların Meclis’te araştırılması için bir önerge sunuyor. Önerge sahipleri ve diğer partiler bu konuda görüşlerini sunuyor. Eğer konu bütün ülkeyi ve milleti ilgilendirmesine rağmen muhalefet partileri tarafından getirilmişse önemli dahi olsa, “kabul edenler, etmeyenler… Kabul edilmemiştir” diyerek kapatılıyor. Tıpkı daha önce depremle ilgili verilen 58 Meclis araştırma önergesinin reddedilmesi gibi…

Bir yandan Meclis’te grubu bulunan partilerin önergeleriyle Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu ancak yine aynı günlerde muhalefet partilerinin verdiği “okulların depreme dayanıklı hale getirilmesi” için verilen önergenin reddedilmesi ise ayrı bir çelişki oluşturdu.

Oysa yapılması gereken bu olmamalı. Eğer mesele önemli ise kim tarafından getirilirse getirilsin önemine binaen kabul edilip görüşülebilmeli… Belki deprem önergesi vesile edilip bundan sonra bu tür milletin hayrına olacak önergeler desteklenebilir…

SÖZÜN ÖZÜ

Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya ne güzel söylemiş:

“Milletimiz kısır çekişmelerden ve kavgalardan bıktı. Millet bizden hizmet bekliyor, bütün partilerin bir araya gelerek sorunları çözmesini istiyor. Artık memleketin gerçek gündemine odaklanalım, milletin ve memleketin dertlerine derman olalım…”

Millet olarak vekillerimizden, yöneticilerimizden artık kutuplaştırmayı, ayrıştırmayı bırakıp, milletin dertleri ile dertlenmelerini ve çözüm bulmalarını bekliyoruz.

Gündeminiz milletin dertlerine çözüm bulmaya çalışmak olmalı…