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13 HAZİRAN 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Ezân hürriyetine DP ile kavuştu

Mehmet KARA
13 Haziran 2022, Pazartesi
İkinci dünya savaşından sonra dünyada demokrasiye geçişlerin hızlanması Türkiye’de de etkisini göstermişti.

Demokrasiye geçişin dönem noktalarından birisi 7 Ocak 1946’da Demokrat Parti’nin kurulması oldu. Fakat o tarihten bu yana hâlâ da Türkiye “tam” bir demokrasiye geçebilmiş değildir. Bunun nedenlerinin en başında darbeler, ara dönemler geliyor. 14 Mayıs 1950’de büyük bir oy oranı ile iktidara gelen DP’nin 27 Mayıs 1960’da yaşanan kanlı askerî darbe ile önünün kesilmesi demokrasiye büyük bir yara aldırdı.  

11 Şubat DP’nin devamı olarak kurulan Adalet Partisi 15 Ekim 1961 seçimlerde yüzde 34.8 ol almış ve CHP-AP koalisyonu kurulmuştu. AP asıl çıkışı ise 1964 yılında Süleyman Demirel’in genel başkan olmasıyla olmuştu. Henüz milletvekili olmayan Demirel, 1965 seçimlerinde partisini birinci parti yapmış, oyların %52,9’u alınmıştı. Ancak 12 Mart 1971 muhtırası ile AP hükümeti düşürüldü. Muhtıranın da etkisiyle 1970’lı yıllarda siyasette bölünmüşlük yaşandı. Yine, 1979 sonunda Adalet Partisi hükümette iken 12 Eylül 1980 askerî darbesiyle yaşandı. AP, 16 Ekim 1981 tarihinde resmen feshedildi. 

80 darbesinin ardından DP ve AP’nin devamı olan Büyük Türkiye Partisi (BTP) kuruldu. O da darbeci zihniyet tarafından veto edildi. Sonra DYP kuruldu. 28 Şubat 1997’de yaşanan, adına postmodern darbe denilen farklı bir darbe teşebbüsü ile iktidardan uzaklaştırıldı. 

Görüleceği üzere, çok partili hayata geçildikten sonra bütün darbeler hep Demokrat Parti ve devamı olan partilere yapılmıştır. 

“Tarihimizi bilmezsek geleceği de inşa edemeyiz” diye güzel bir söz var. Genç neslin bu tarihî olayları bilmesi, demokrasi için verilen bedelleri, yapılan mücadeleleri unutmaması ve tarihten ders çıkarması gerekir.  

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16 HAZİRAN 1950’DEKİ TARİHÎ OLAY 

Nasıl ki, 14 Mayıs 1950 demokrasi tarihimizde önemli bir gün ise, 16 Haziran 1950 de o kadar önemli bir tarihtir. Bu tarihi önemli yapan da Müslüman halkı büyük sevince boğan ezânın aslına çevrilmesidir. DP’nin iktidara gelmesiyle birlikte Meclis’in ilk oturumunda ivedilikle ele alınmasını istediği ezanın orijinal (Arapça) okunmasını yasaklayan kanun başka bir kanunla kaldırılmıştı. 

2 Haziran 1950’de güvenoyu olan ilk Menderes hükümetinin 16 Haziran 1950’de verdiği önemli kararı, 18 Temmuz 1932’de Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayınladığı bir tamim ve 2 Haziran 1941 tarihinde çıkarılan kanunla yasaklanan, ezanın ve kametin Arapça okunması yasağını kaldırmak olmuştu. Radyoda dinî program yapılması yasağı kaldırılmış, okullara din dersi konulmuştu. 

O tarihe kadar, 1941 yılında çıkarılan bir kanunla Arapça ezan ve kamet okuyanlar üç aya kadar hafif hapis veya “para cezası”yla cezalandırılıyordu. Ülke için yaptığı maddî hizmetlerinin yanında manevî hizmetlere önem vermesi DP’nin temel misyonu olmuştu.  

“Bu millet Müslüman’dır ve Müslüman kalacaktır ve İslâmiyet’in icâplarını elbette yaşayacaktır. Öncelikle kendine ve gelecek nesillere dinini telkin etmesi, onun esaslarını ve kaidelerini öğretmesi, ebediyen Müslüman kalmasının münakaşa götürmez şartıdır” diyen Menderes’in sözleri DP’nin mânevî hizmetlere verdiği önemi göstermiştir.  

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DP’NİN MİSYONU 

İktidarda olduğu 10 yıl içinde maddî ve manevî alanda büyük hizmetler yapan DP’yi farklı kılan iki temel sebep; dini siyasete alet etmeden demokrasi, adalet, hürriyet, inançlara saygı ve millî iradeye yürekten inanmış olmasıydı. 

Gerçekten dini siyasete alet etmeden, siyaset yoluyla milletin manevî değerlerine hizmet edenleri bu millet hiçbir zaman unutmamıştır. 

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