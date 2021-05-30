Komisyon kurulsa da İsrail huyundan vazgeçmez!

İsrail’in Gazze’ye Kadir Gecesi’nde başlayan ve 11 gün süren saldırılarının yaraları sarılmaya çalışırken İsrail yine İsrailliğini yapmayı sürdürüyor.

Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda 66’sı çocuk, 39’u kadın 248 Filistinli vefat etmiş, 120 binden fazla kişi de evlerinden olmuştu. “Sözde ateşkes” yapılsa da İsrail gerek Mescidi Aksa’da gerekse de Gazze’de tahriklerine devam ediyor.

“Taş attığı” gerekçesiyle 10 yaşındaki çocukları dahi gözaltına almaktan geri durmazken, kardeşinin ağlamalarına ve yalvarmalarına rağmen pişkin pişkin gülen İsrail askerleri, 16 yaşındaki Filistinli çocukları yaralamaktan çekinmiyor. Bunları yapan İsrail yönetimini durduracak kimse olmayacak mı? İsrail kurulduğu günden bu yana bu tür saldırılarına devam ederken medeni dünya buna sessiz kalmaya devam mı edecek?

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi’nin (İHK), “İsrail’in insan hakları ihlâllerini soruşturmak üzere âcilen bağımsız uluslar arası soruşturma komisyonu kurulmasını” ihtiva eden kararı kabul etmesi ile AB üyesi İrlanda Parlamentosunun İsrail’in Filistin topraklarını “fiilî ilhakı”nı kınayan önergeye destek vermesi “insanlık” adına ümit verse de, elbette bu yeterli değil.

Bütün bunlar olurken, İsrail’in hamisi ABD’nin Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in İsrail’e destek amacıyla Ortadoğu turunda Mısır ve Ürdün gibi ülkeleri ziyaret etmesine de dikkat etmek lâzım. Mısır’ın darbeci lideri Sisi’nin bu görüşmeden sonra yaptığı açıklamalarda Blinken’in görüşmede ne kadar etkili olduğunu gösterdi!

Yapılması gereken başta Türkiye olmak üzere akl-ı selim ve vicdan sahibi ülkelerin yaptırım başta olmak üzere ticarî ilişkilerini kesme yoluna başvurmalarıdır. Yoksa İsrail ilk fırsatta Filistin’de insan haklarını ihlâl etmeye, çocuk, kadın ve yaşlıları öldürmeye, işgale devam edecektir. Tarih buna şahittir.

Dünya artık kalıcı bir çözüm bulmalıdır. “Medenî dünya” artık bu katliamları gözlerini kapatmamalı.

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“CHS KAMUDA DENETİMSİZ ALANLAR OLUŞTURDU”

10 Temmuz 2018’den 21 Nisan 2021 tarihine kadar Ticaret Bakanlığı görevini yürüten Ruhsar Pekcan Cumhurbaşkanı tarafından görevden alındı, ama tartışma hâlâ bitmedi. Pekcan’ın kendi firmasından Bakanlığına dezenfektan aldığının ortaya çıkması ve bunun bakanlık tarafından kabul edilmesi tartışmanın konusuydu.

CHP, geçen Ticaret eski Bakanı Ruhsar Pekcan hakkındaki iddiaların araştırılması amacıyla Meclis Başkanlığı’na verdiği araştırma önergesi AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedilmişti. MHP önerge üzerine konuşmazken, AKP’li vekiller bu konuya hiç girmeden başka konularda konuşmuşlardı.

Bu haftada CHP bir önerge daha verdi. Tahmin edileceği üzere yine reddedildi. Önerge sahibi Mahmut Tanal, “Eski Bakan çıkıp diyor ki ‘Evet ben bu sözleşmeyi yaptım, bu malı da bakanlığa satın aldım’ diyor. Böylece suçu ikrar ediyor. Bu nüfuzunu kullandığını ortaya koyuyor. Soruşturma açılması için Millet İttifakı olarak bizim oylarımız yetmiyor. Eğer soruşturma izni verilmezse bu vebal hem AK Parti’nin hem de MHP’nin boynunda kalır” diye ikazda bulunken, İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk’ün Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde kamuda denetimsiz alanların oluşturulduğunun yoğun şekilde görüldüğünü söylemesi dikkat çekiciydi.

Yine İYİ Parti’nin “Rize ilinde yaşanan işsizliğin nedenleri”nin araştırması, HDP’nin “Cinsiyet eşitsizliği” araştırılması önergeleri de kabul edilmedi.

Aksaray Milletvekili Ayhan Erel tarafından “Üniversite mezunu işsiz gençlere vatandaşlık maaşı verilmesi” amacıyla Meclis Başkanlığına sunduğu kanun teklifinin de AKP ve MHP’nin oylarıyla reddedildiğini de not düşelim.

CHP Milletvekili Sibel Özdemir’in TBMM’ye sunulan kanun teklifleri ve komisyon sürecine yönelik soru önergesine cevap veren Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç’in açıkladığı 2018 seçimlerinden sonra başlayan 27. yasama döneminin ‘bilânço”su çok dikkat çekici.

Bu dönemde toplam 3 bin 563 kanun teklifi sunulmuş, bunların 2 bin 466’sını CHP, 283’ünü AKP, 255’sini HDP, 277’sini MHP, 252’sini de İYİ Parti sunmuş. Burada ilginç olan AKP’nin tekliflerinin yüzde 97’sinin esas komisyonlara sevk edilmesi olmuş.

Sadece bu bilânçonun ortaya koyduğu şey: Yeni sistem işte böyle bir sistem…

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HSK’YA SEÇİM

“Âdil yargıyı tesis etmek üzere, hâkimler ve savcılarla ilgili işlemleri, hukukun üstünlüğü, mahkemelerin bağımsızlığı ve tarafsızlığı ile hâkimlik ve savcılık teminatı esaslarına göre yerine getirmektir” misyonuyla görev yapan Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun 7 üyesinin seçimi Meclis’te yapıldı.

13 üyeden oluşan HSK’nın üyeleri Adalet Bakanı ve yardımcısı daimî üye. Cumhurbaşkanı 4 üye atıyor. 7 üyede Meclis tarafından seçiliyor. Tabiî Meclis’in seçtiklerinin (varılan mutabakata göre) 4’ü iktidar, 3’ü de muhalefet tarafından aday gösteriliyor. Yani, 3 üye muhalefet, 10 üyede iktidar kanadından seçilmiş oluyor.

Seçimin yapılacağı gün DP ordu Milletvekili Cemal Enginyurt’un açıklamaları dikkat çekti. “DP olarak biz bunu doğru bulmuyoruz. Bu seçimde Millet İttifakı’na verilen 3 üyenin HSK’da hiçbir karşılığı ve yaptırım gücü olmayacaktır. Burada Millet İttifakı’nı bekleyen bir tehlike vardır. Yarın HSK veya mahkeme yanlış bir karar verdiğinde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Gültekin Uysal ve Temel Karamollaoğlu HSK’yı eleştirmeye kalktığında Sayın Cumhurbaşkanı ve Adalet Bakanı ‘Hayırdır, bu HSK’yı TBMM’de anlaşarak birlikte seçmedik mi? Siz oy vermediniz mi?’ diyecekler. Dolayısıyla bu anlaşma maalesef bir tuzak anlaşmasıdır. Bu anlaşmadan sonra hiç kimse HSK’nın yapısıyla ilgili konuşamaz” diyerek defalarca ikaz etmesine rağmen seçim yapıldı.

13 üyeden 10 üyeyi iktidar kanadının seçtiği bir Kurul’un ne kadar tarafsız ve bağımsız olacağı tartışması ile Enginyurt’un bu endişelerini buraya not edelim…