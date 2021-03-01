Kongre sürprizi olur mu?

Bu ay içinde önce Cumhur ittifakı partilerinden önce MHP ardından da AKP’de olağan kongreleri yapılacak.

18 Mart’ta kongresini yapacak MHP’de Bahçeli, “Eğer uygun bulursanız, dâvâya hizmetimin devamını arzular iseniz 18 Mart’ta yapılacak kurultayda genel başkan olarak adayım arkadaşlar” diyerek adaylığını açıklarken sürpriz beklenmiyor.

AKP kongresinde sürpriz bekleyenler ise çoğunlukta. Sosyal medya üzerinden Maliye Bakanlığı’ndan istifa ettikten sonra bir daha görülmeyen geçtiğimiz hafta içinde avukatı tarafından evinde ailesiyle birlikte olduğunu söyleyen Berat Albayrak’ın doğum gününde kayınpederi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ülkeye yaptığı büyük hizmetlerinden bahsedilmesi ile yeniden gündeme geldi.

AKP kongresine haftalar kala Berat Albayrak’ın tekrar gündeme gelmesi, sosyal medya üzerinden “Berat Albayrak yanındayız” paylaşımları yapılması, “AKP Genel Başkanı mı oluyor, yani kabineye tekrar mı giriyor?” sorularını beraberinde getirdi.

Buna karşılık Numan Kurtulmuş, Binali Yıldırım ve Süleyman Soylu’nun da AKP genel başkanlığına seçilebileceği de konuşulmaya başlandı.

2019 yerel seçimlerinde başta İstanbul, Ankara olmak üzere birçok büyükşehri kaybeden AKP’de, uzun süredir güçlü bir değişim beklentisi olduğu biliniyor. Erdoğan, seçimlerden sonra, seçmenin “değişim mesajını aldıklarını ve gereğini yapacaklarını” açıklamış, ancak bu tarihe kadar alınan mesajın gereği yapılmamış. Kongre fırsat bilinerek hem kabine hem de parti yönetiminde “önemli değişiklikler” olabileceği de konuşuluyor.

Erdoğan, yarın yargı reformu kapsamında hazırlanan “İnsan hakları eylem planını”, Mart ayının ikinci haftası da ekonomi alanında yapacakları reform çalışmalarını açıklayarak kongreye gidecek.

Bakalım, İstanbul’un da aralarında bulunduğu 50 dolayında il başkanını değiştiren AKP’de partinin karar organı olan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nun (MKYK) en az yarısı değişecek mi? Bu durum pek sürpriz olmaz.

Türk Tipi Partili Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin en çok eleştirilen yönlerinden birisinin cumhurbaşkanının aynı zamanda bir partinin genel başkanı olması konusunda Erdoğan AKP Genel Başkanlığı’nı bırakıp bir sürpriz yapacak mı?

Bütün bunlar konuşulurken Erdoğan’ın, “Yola çıkarken yanımızda kimler vardı, ama bugün maalesef kimler var” sözlerinin bazı şeylerin dışa vurumunun olup olmadığı da görülmüş olacak.

Dışarıdan seyredip görelim…

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“TÜRKİYE DEVLET GÖREVLİSİ”

Twitter, birkaç gün önce yapılan duyurunun ardından devlet bağlantılı onaylı hesaplar için ‘Türkiye Devlet Görevlisi’ ibaresini göstermeye başladı. İlk kez Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın profilinde kullanılan sistem bununla birlikte Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun hesaplarına da uygulandı.

Bakanlara henüz uygulanmazken, Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un hesaplarında da “Türkiye Devlet Görevlisi” yazması ilginç…

Yetkililerden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken twitter’in neden böyle bir şey yaptığına da kimse akıl sır erdiremiyor. Türkiye’de öncelikle bakanlık görevinde bulunanların yanında “devlet görevinde” bulunan milyonlarca insan var. Bakalım hepsine bu etiket konulacak mı?

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SÖZÜN ÖZÜ

“Türkiye’de ADALET sorunu var mı? VAR. Türkiye’de EŞİTLİK sorunu var mı? VAR. Türkiye’de MAĞDURİYET yaşayanlar var mı? VAR. EYT - KHK - İŞSİZLİK - HAYAT PAHALILIĞI vs. var mı? VAR. Biz YOK BUNLAR dersek YOK olur mu? Hayır yine VAR. Peki nasıl YOK olur? VAR olduğunu bilip ÇALIŞIRSAK!”

“Biri EKONOMİ uçuyor diğeri ÇORBA yok. Biri AY’a gidiyoruz diğeri AYÇİÇEĞİ YAĞI yok. Bir kesim SAMANYOLU’na gidiyoruz diğeri SAMAN yok. Biri örnek DEMOKRASİ diyor, diğeri ADALET yok. Biri BEŞ MAAŞ diyor, diğeri İŞ yok. Radyoda Ahmet KAYA dinliyorum; ‘Bu ne yaman çelişki anne!”

(Mehmet Ali Kulat- MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı)

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LÂF OLA…

Yazar, AKP eski Milletvekili Mehmet Metiner, “Türkiye’de demokrasi eksikliği yok, fazlası var” demiş…

Bu cümleye öncelikle “lâf ola beri gele” demek lâzım… Bu cümleye ironi yapılırsa da “bizde fazlaysa demokrasisi eksik ülkelere gönderilim” de denilebilir. “Tasarruf edelim israf etmeyelim” denilirse de demokrasinin fazlasını bir kenara koyup ileri de kullanmak için saklayalım” demek lâzım… Tam demokrasiyi arayan bir ülkeye “demokrasi fazlası var” denilmesine başka ne nedir, onu da siz söyleyin…