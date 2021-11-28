Milletin aklıyla dalga geçen…

Cumhur İttifakı’nın yöneticileri, ekonominin kötü gidişini, zamları, işçi, memur, çiftçi ve emeklinin zor şartlarda geçimini sağladığını söyleyenleri ya hamaset yapmakla ya kötü niyetli olmakla ya da mandacılıkla suçluyor.

Ama ortada bir de gerçek var. Başta akaryakıt olmak üzere iğneden ipliğe zam geliyor. Döviz her geçen gün rekorlar kırarak artıyor, paramız eridikçe eriyor. Maaşlar eriyor, insanlar çaresizce ekonominin düzelmesini bekliyor. Çalışanlar zor durumda iken işsizlerin durumu ise içler açısı. Gençler yurtdışına gitmenin yollarını arıyor.

Durum bu kadar vahimken, iktidara mensup bazı milletvekilleri ekonomik krizin varlığını kabul ediyor, ama çözüm için söyledikleri akıllara ziyan... Bir AKP’li yöneticinin de dediği gibi milletin aklıyla dalga geçiyorlar.

AKP Elazığ Milletvekili Demirbağ, “Normal şartlarda ayda iki kilo et yiyorsak yarım kilo yeriz. Domatesi iki kilo yerine iki tane alırız. Kış günü turfanda sebzeleri kullanmak zaten sağlığa da çok faydalı değil” diyerek hem krizi kabul ediyor hem de kendince “akıl” veriyor. Artık, bu cümlelere ne söylenebilir ki? Zaten bu sözleri sarf eden sayın vekile ne söylense de kâr etmez.

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CEBİNDE PARAN YOKSA

Bir diğer açıklama da AKP Manisa Milletvekili Uğur Aydemir’den geldi! Muhalefet milletvekillerinin ücretli otoyol eleştirilerini “Vatandaşlarımız çok zekidir, yola çıkarken kendilerini bir kontrol ederler, öyle yola çıkarlar. Cebinde parası yoksa eski yolu kullanır, eski yolun seyahat rahatlığını da yaşayarak görür” sözleriyle cevaplayan sayın vekile ne söylenebilir ki? Bunun zekâ ile bağlantısı nasıl kurulabilir ki?

Bir de üstüne, “Paranızın bittiği zaman olabilir, para kalmayabilir, başınızı bir kaldırın, şu yolların güzelliğine bakın arkadaşlar. Bakın ne güzel yollar yapılmış, gözünüz gönlünüz açılsın” demesin mi? Düşüncesine ekmek almaya gideceksiniz ve paranız bitmiş alamıyorsunuz kafanızı kaldırıyorsunuz yollara bakıyorsunuz karnınız doyuyor”

Bir de demiş ki “Belki soğan ekmek yiyeceğiz aylarca, ama güvenliğimizden kimseye taviz vermeyeceğiz!”

Kemal Sunal filmi gibi… Karnınız acıkınca, paran yoksa lokantanın dışından içine bakıp “ne güzel yiyecekler var” deyip oradan sessizce uzaklaşın. Karnınız doymayacaktır, ama güzel yolları düşünüp gözünüz gönlünüz açılacaktır. O da size yeter de artar bile… Oysa bunları söyleyenler de çok iyi biliyorlar ki, güzel yollar karın doyurmuyor.

Milletin büyük bir bölümü yoksulluk ve açlık sınırının altında yaşıyor. Bunları söyleyenler çözüm makamında olan iktidar mensubu milletvekilleri… Bütün vatandaşı yeni yoldan götürmenin yolunu bulacakta onlar, iki kilo domates alacak parayı bulacak da…

Bu ifadelere en güzel cevap AKP MKYK üyesi eski gazeteci Şamil Tayyar’ın sözleri olmuş:

“Canı yansa da çalkantılı sürece rağmen sağduyusunu kaybetmeyen, marjinal grupların tahriklerine kapılmayan aziz milletimize borcumuz var. Gelir arttırıcı önlemler için kesenin ağzını açmalıyız. Milletin aklıyla dalga geçen ifadelerden de uzak durmalıyız. Birlikte başarmalıyız…”

Başka ne söylenebilir ki?

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AKLA ZİYAN

İktidar milletvekilleri bunu söylerde iktidarı destekleyen medya mensupları durur mu? Artık yaşını başını iyice almış, eşi ve oğlu da televizyon programcısı olan Mehmet Barlas, “Bir bakarsınız CHP kapatılmış ve seçime girmesi yasaklanmış olabilir” derken “ülke aleyhine zararlı kişilerin sürgün edilmesi için liste mi yapmaya başlasak” diye yazmıştı.

Bu ifadelere AKP eski Milletvekili Mehmet Metiner, “Kim ki CHP’yi kapatmayı aklının ucundan dahi geçirirse karşısında bizi bulur” demiş bu sözüne “Oldu olacak muhalefet partileri komple kapatılsın” eleştirisi getirilmişti.

Tepkiler çığ gibi büyüyünce Barlas, “Aklı başında olan her kişi yazılarımdaki fantezileri de anlar. Ben fantezi olsun diye bunların milletvekilliği meşrûiyetlerini kaybedeceklerinden söz etmiştim” diyerek geri adım atmıştı…

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanağını okşayacak (2007) kadar yakın olan bir yazarın söylediklerine, yazdıklarına dikkat etmesi gerekmez mi? Hem de bir gazetenin başyazarı iseniz!

“Fanteziydi” sözüne de kimse inanmadı ya neyse… Başlıkta akla ziyan dedik ya, bu kadar yeter…

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SİZCE NASIL OLDU?

Yaptığı açıklamalar her zaman gündem olan AKP Genel Başkan Yardımcı Ali İhsan Yavuz pek sık kameralar önüne çıkmaz. Geçenlerde bir televizyona konuk olan Yavuz, “Hiçbir şey olmasa bile bir şey olmuştur’ sözünü neden söylediniz, neyi ifade etmek istediniz?” sorusuna, “Aslında benim böyle bir sözüm yok. Ben de kullanmaya başladım sanki benimmiş gibi. O gün gerçekten İstanbul’da bir şeyler oldu. Hiçbir şey olmadıysa şayet 28 bin oy nasıl oldu da 13 bin rakamına indi? Demek ki bir şeyler oldu” diyerek yine gündem olmayı başardı.

Aslında söylediklerinin cevabını verecek olan Sayın Yavuz. Ne oldu da oy AKP’nin oy kaybı 28 binden 13 bine indi? Binali Yıldırım’ın seçimi kaybetmesine sebep olan şeyler nelerdi? Bu soruların cevabı gö-revi gereği AKP seçim işleri başkanı olarak en iyi Sayın Yavuz’un bilmesi lâzım… Sizce de öyle değil mi?