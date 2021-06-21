Parlamenter sisteme neden dönülemesin!

Millet İttifakı’nı oluşturan partiler Türk tipi partili Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ülkeye verdiği zararları anlatıp iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönülmesi gerektiğini söylerken bir yandan da tekliflerini kamuoyu ile paylaşıyor.

Kaldı ki, sadece Millet İttifakı bu hazırlığı yapmıyor, yeni kurulan partiler de yüksek sesle bu sistemden ülkenin kurtarılması gerektiğini her platformda dile getiriyor.

Durum böyle iken, AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, “Millet İttifakı kazansa bile parlamenter sisteme geri dönmenin imkânı kalmamıştır” diye bir açıklamada bulundu.

Sayın Turan bunu neye göre söyledi bilemiyoruz, ama neden dönülemeyeceğini söylese iyi olurdu. Zira daha üç senelik bir sistem ve birçok arızası çıktı, düzeltmek için çalışılıyor, ama bir türlü düzeltilemiyor. Cumhurbaşkanlığında bir ekip yıllardır çalışıyor, ama şu ana kadar da ortaya bir şey çıkmış değil.

“O kadar bozduk ki, düzeltilmesi çok zor olur” denilse anlaşılır da, iktidara gelmiş bir hükümet bunu neden değiştiremesin? “Yoksa bu sözlerin altında başka bir şey mi var?” diye akıllara geliyor. Doğrusu kimse bir anlamadı.

Yeni sistem nasıl getirildiyse, öyle gider. Oysa, 1946’dan 3 yıl öncesine kadar yürüyen parlamenter sistem tecrübesi yaşayan Türkiye bu sisteme daha çabuk uyum sağlar… Yeter ki, demokratik, özgürlükçü, iyileştirilmiş, güçlendirilmiş, Meclis’in güçlü olduğu, tek adam rejimini sona erdirecek bir düzenleme getirilsin. Bir referanduma bakar…

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PARTİ ATAMALARINA CUMHURBAŞKANI İMZASI

Yeni sistemde Cumhurbaşkanı, partisindeki genel başkan yardımcıları, hatta onun yardımcılarını atarken “Genel Başkan” ve “cumhurbaşkanı” sıfatı kullanılıyor. Bu da yeni sisteminin getirdiği “yenilik”lerden birisi oldu!

Cumhurbaşkanının “parti başkanı” olmasını 1950 yılında Demokrat Parti kaldırmıştı. Bugün uygulanan sistem 1946 öncesi uygulanan “tek parti” sistemine benziyor.

Cumhurbaşkanlığı ile ilgili işlerde parti başkanı imzası kullanılamayacağı gibi, parti ile ilgili işlerde de “Cumhurbaşkanı” imzasının kullanılması doğru mu? Kullanılırsa bunun adına “parti devleti” denilmesi doğru olmaz mı?

Yeni sistem buna imkân verse de, parti işlerinde “Genel Başkan”, cumhurbaşkanlığı ile ilgili işlemlerde “Cumhurbaşkanı” kullanılamaz mı?

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ÇANKAYA KÖŞKÜ’NDEKİ PROGRAMLAR…

Geçtiğimiz günlerde bir program ya gözlerden kaçtı ya da gündem yoğunluğundan fazla dikkat çekmedi.

Malûm, şu anda Cumhurbaşkanı, kimilerinin adına saray dediği, kimilerinin Beştepe, kimilerinin de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi dediği mekânda görev yapıyor. Bu mekân faaliyete geçtiği andan itibaren hep tartışma konusu oldu, olmaya da devam ediyor. Büyüklüğü, binin üzerindeki odası ile ilgili tartışmalarda bitecek gibi görünmüyor. Eskiden cumhurbaşkanlarının görev yaptığı “Çankaya Köşkü”nü cumhurbaşkanlığına bağlı bazı kurumlar kullanıyor. Durum böyle iken Beştepe gibi büyük bir mekân dururken Erdoğan geçtiğimiz günlerde üst üste bazı programlarını burada gerçekleştirdi.

Çankaya Köşkü, parlamenter sistemi çağrıştırması açısından önemli. Adeta, parlamenter sistemin bir sembolü. O mekânda toplantıların yapılması bir mesaj verilmek amaçlı mıydı, yoksa başka bir durum mu vardı, bu fazla konuşulmadı.

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ADI VAR, KENDİ YOK

Partili Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde eksik ve aksayan yönlerden birisi de “Bakanlar Kurulu”nun durumu…

Kültür eski Bakanı Ertuğrul Günay bu durumu şöyle özetliyor: “Siyasî söylemde ‘hükümet’, ‘Bakanlar Kurulu’ gibi deyimleri alışkanlıkla kullanıyoruz. Oysa, 2017 değişikliğiyle artık tüzel kişiliği olan bir ‘Bakanlar Kurulu’, bu anlamda ‘hükümet’ yok. Yürütme Yetkisi’ -ve tabiî olarak sorumluluk- tek başına Cumhurbaşkanı’na ait (AY md 104/1). Bakan’ sıfatı, anayasada değiştirilmemiş. Ama şimdi Bakanlar Cumhurbaşkanı’nın sekreteryası, ‘kabine’si niteliğinde. Kabine, bilirsiniz, Avrupa dillerinde ‘oda’ anlamında. ‘Bakanlar’, Meclis’in onayına sunulmuyor; Meclis’in gensoru yetkisi de yok. Sadece Cumhurbaşkanı’na karşı sorumlular. (AY md 106/5)”

Üç sene sonra bu konu bile açıklığa kavuşturulabilmiş değil… İsmi var, kendisi yok. Tıpkı cumhurbaşkanına birilerinin “başkan” demesi gibi…

Bu durumda “Bakanlar Kurulu” mu diyeceğiz, “Cumhurbaşkanlığı kabinesi” mi?

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AKP KİMİN ÇİZGİSİNE GELDİ?

Vatan Partisi Genel Başkanı doğru Perinçek her fırsatta, “AKP bizim çizgimize geldi” ya da “Hayatımın en mutlu günlerini yaşıyorum” diyerek hükümete verdiği desteği vurgular. Adeta hükümetin bir ortağı olduğu söyler.

Şimdi de buna benzer sözleri MHP Trabzon İl Başkanı Bekir Sıtkı Tarım söylemiş. Trabzon’un yerel haber sitelerinden 61saat’e konuşan Tarım, “2012 yılına kadar dövüşmüş olduğumuz AK Parti’yi desteklememizi iyi değerlendirmek gerekir” dedikten sonra “MHP AK Parti’nin peşinden gitmedi, AK Parti bizim istediğimiz yere geldi” demiş. https://www.61saat.com/bolgesel/bekir-sitki-tarim-ak-parti-nin-pesinden-gitmedik-onlar-h929869.html

Şimdiye kadar Perinçek’in ifadelerine cevap vermeyen AKP’li yetkililer bakalım MHP’nin bu sözlerine karşılık, “Biz MHP’nin çizgisine gelmedik” ya da “tersi” bir açıklama yaparlar mı, bilemiyoruz.

Yoksa “sükût ikrardan gelir” prensibince hem Perinçek’in hem de MHP İl Başkanı Sayın Tarım’ın sözlerinin doğru olduğu anlaşılacaktır.

Diğer yandan da “AKP’nin bir çizgisi yok mu?” sorusu daha yüksek sesle sorulacak ona göre…