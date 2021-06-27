Sanki dükkânını kapatan esnaf yok!

Meclis’te muhalefetin getirdiği bütün araştırma, soruşturma, genel görüşme talep ve tekliflerini iktidar hep reddediyor. İşçi, memur, esnaf, işsizlik gibi konularda sıkıntıları ortada olduğu halde, iktidar cephesinin önergelerin “halka önergeler reddedildi demek için verildiğini” söylemesi de dikkat çekiyor.

“Çok iyi biliyoruz ki muhalefetin bu önergeyle amacı kamuoyunda, halka ‘Biz önerge verdik ama AK Parti ve MHP oylarıyla kabul edilmedi’ demektir” diyerek ret gerekçelerini açıklıyor, önergelerin haklı veya haksız olduğunu dikkate almıyor.

Geçen haftada “İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz ve 20 milletvekili tarafından İstanbul’da işletmeleri kapanan, İstanbul’daki ticaretlerini devam ettirmek, evine ekmek götürmek zorunda olan esnafımızın ayakta kalabilmeleri için gerekli desteklerin verilmesi ve sorunların tespit edilmesi” amacıyla verdiği Meclis araştırması önergesi de reddedilen önergelerden oldu.

Önerge üzerinde İYİ Parti, CHP ve HDP temsilcileri konuşurken, esnafın sıkıntılarını tek tek sıraladılar. MHP ise önerge üzerinde konuşmamayı tercih etti.

AKP adına konuşan İstanbul Milletvekili Hasan Turan’ın, bu önergeden önce esnaf için tedbir aldıklarını, esnafa gerekli desteği sağlamak için kanunî düzenlemeleri yaptıklarını, her zaman esnafın, üreticinin yanında olduklarını söylerken, ‘Çok iyi biliyoruz ki muhalefetin bu önergeyle amacı kamuoyunda, halka ‘Biz esnaf için önerge verdik ama AK PARTİ ve MHP oylarıyla kabul edilmedir’ demektir” sözleri de ilginç ve ibretlik bulundu.

Önerge, 16 milyonluk İstanbul’daki esnafları ilgilendiriyor ancak bütün ülkede dükkânını kapatan, evine ekmek götüremeyen, ayakta durmaya çalışan esnaf var. Bunu görmemek, kabul etmemek ya da reddetmek imkânsız…

Bazı meseleler vardır ki, 83 milyon insanı ilgilendirir. Bu meselede onlardan birisi. Bu konuda bir araştırma yapılsa sorunlar Meclis’in ortak iradesiyle çözülse, esnafın sorunlarına çözüm bulunsa iyi olmaz mı? Tabi takdir ret veren vekillerde…

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ARAŞTIRILSA İYİ OLMAZ MI?

Aynı gün CHP de “Hazine taşınmazlarının satışları, bu arazilerin alıcıları ve elde edilen gelirlerin kullanım alanlarının araştırılması amacıyla Meclis Araştırma önergesi verdi.

Önerge üzerinde yine CHP, İYİ Parti ve HDP temsilcileri konuşurken, CHP adına konuşan Ankara Milletvekili Tekin Bingöl’ün, “Bu söyleyeceğim çökenlere, götürenlere, ülkeyi pazarlayanlara: Yiyin efendiler yiyin, bu han-ı iştiha sizin, doyuncaya kadar, tıksırıncaya kadar, çatlayıncaya kadar yiyin, ta ki iktidarınızın çöktüğü döneme kadar. O tarih de yakındır diyor, saygılar sunuyorum” sözlerine AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, “Fakir fukara, garip gureba… Bu ülkenin malını mülkünü fakir fukaraya yedireceğiz, emperyalistlere değil” diye oturduğu yerden sataşmada bulundu. Özkan’ın bu sözlerine de Adana Milletvekili Orhan Sümer, “Doğru, bu ülkenin topraklarını 5 tane müteahhide yedireceksiniz” diye cevap verdi.

AKP Grubu adına konuşan Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, “hazine arazilerinin tamamı ilanlarla ve şeffaf olarak yapıldığını, dolayısıyla bu konuda bir araştırmanın malumun ilan etmek olacağından böyle bir araştırmaya gerek olmadığını” ifade ederken önerge beklendiği üzere yine reddedildi.

Araştırılsa, millet öğrense iktidar daha rahat etmez mi? Bir daha böyle eleştiriler yapılmaz, rahat edilmez mi? Araştırılmayınca insanların hakkına başka şeyler gelir. Öyle değil mi? Yanlış mı düşünüyoruz.

Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan ihaleler şeffaf ve canlı yayınla yapılsın demiyor mu?

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BÜTÜN İHALELER CANLI YAYINLANACAK MI?

Muhalefet partilerinde başta genel başkanlar olmak üzere milletvekilleri, belediye başkanları sokakta milletin sorunlarını dinleyip, bu sorunları dile getiriyor. Bu karşılık iktidar cenahı milletle içiçe olmamayı tercih ediyor, muhalefeti bu konuda takip etmekle kalıyor.

Bu durum AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da gözünden kaçmamış olacak ki, partisine mensup belediye başkanları ile yaptığı toplantıda uyarılarda bulunurken, “Vatandaşın hayatına dokunun. Güler yüzlü olun, güler yüzü, saygıyı, samimiyeti, tevazuyu asla bırakmayın. Ulaşılabilir olun. Sokaktan, çarşıdan pazardan ayağınızı kesmeyin” şeklinde bir dizi ikazda bulunma ihtiyacı hissediyor.

Bunları söylerken, “İhaleleri şeffaf bir şekilde gerçekleştirin hatta canlı yayın” ifadesi ise dikkat çekici.

31 Mart 2019’da yapılan mahalli seçilerden sonra başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere birçok belediye ihaleleri canlı yayınlandığını da hatırlamakta fayda var.

Erdoğan’ın iki sene sonra bu uyarılarının anlamı ne diye merak ederken, “Sizin başarınız seçimlerin sonucu etkileyecek” sözleri buna cevap oldu.

Şimdi merak edilen merkezi hükümet tarafından yapılan ihalelerinde canlı yayınlanıp, yayınlanmayacağı…

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MİLLETİN MESAJINI OKUYAMAMAK

Mahalli seçim sonuçlarının ilân edilmesinin ardından şunları yazmıştık: “Seçimler bitti. Artık millet, kamplaştırıcı, kutuplaştırıcı siyaset anlayışı istemiyor. Uzlaştırıcı bir siyaset dili istiyor… Rakibinin hain ve düşman ilân edilmediği bir anlayış bekliyor. 31 Mart’ta da bunun işareti çok net verilmişti… Bugünden tezi yok artık siyasetin dili değişmeli…”

Milletin verdiği mesajın alınmadığı, siyasetçiler dillerini değiştirmek bir yana daha da sertleştirdiği ve eski huylarından vazgeçmediği görülüyor. Malumunuz son sözü millet söyler. Bizden söylemesi artık kendileri bilir…