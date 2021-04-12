Siyasî gündem, halkın gündemi

Merhum Süleyman Demirel’in, “meseleleri mesele etmezseniz mesele kalmaz” sözünü hatırlatan MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulak, siyasî gündemle, halkın gündemini özetlemiş.

Siyasî gündem: Ay yolculuğu, yargı reformu, emekli amiraller, makro ekonomi, kanal projesi, Kürşat…

Halkın gündemi: Ayçiçek yağı, adalet terazisi, emekli maaşı, işsizlik, ekmek, yolsuzluk, hırsızlık…

Bunun altına da şu notu düşmüş. “Demirel ne güzel söylemiş. Meseleleri mesele etmezseniz mesele kalmaz…”

Sayın Kulat yine, “Gündem o kadar hızlı tükeniyor ki! Darbe Bildirisi gibi bir konu bile 24 saat dolmadan tükendi. Zira; hayatı zehir eden PANDEMİ, iliklere kadar hissedilen İŞSİZLİK, herkesi yakan HAYAT PAHALILIĞI, bozuk tartan ADALET TERAZİSİ... Temel gündem bunlar diğerleri 1 günlük...” diyor.

Halkın gündemi yani gerçek gündem bunlar... Ülkeyi yönetenler ne zaman gerçek gündeme dönecek, ya da dönerler mi? Merak ediyoruz.

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MÜSAADENİZ VAR MI?

Bugün vekil köşemizin misafiri DP Ordu milletvekili Cemal Enginyurt olacak. Yaptığı ironi dolu açıklamalarla dikkatleri çeken sayın Enginyurt, bu sefer ironi yapmamış.

Diyor ki, “Darbe gündemi tamam; artık esnafı, işsizi, çiftçiyi, kadro bekleyeni, EYT’liyi, atama hayali kuranı, açlıkla yaşayanları, adalet bekleyeni, gençleri, velhasıl gerçek gündemi konuşmaya başlasak mı? Müsaadeniz var mı? Darbeci demeyecekseniz, konuşmaya devam edelim mi?”

Sayın Enginyurt’un bu ifadelerinden sonra merhum Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in, “konuşan Türkiye istiyoruz” sözü hatırımıza geldi. Konuştukça meselelere çözüm bulunur. Konuşmaktan korkmamak lâzım…

Tabi bir de meseleleri mesele yaparsanız çözüm bulursunuz. Sayın vekilin söyledikleri mesele yapılsa zaten çözüm bulunacak da, bunları mesele olarak görmeyenler olduğu için bu sorunlar çözüm bulmuyor.

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BAYAT 0.70 (!)

Ekonomideki durumu anlatmaya gerek yok. Hükümet yetkilileri ve TÜİK’in açıklamalarının tersine vatandaş geçim sıkıntısı yaşıyor. Bunu yaşayarak da görüyoruz.

Aslında bir fotoğraf ekonominin durumunu özetliyor. Bir fırın kapısına şöyle bir yazı asmış: “Bayat 0.70, ekmek 1.10”

Vatandaş normal de 2 liraya satılan ekmeği 1 liraya almak için belediyelerin çıkardığı halk ekmek kuyruklarında saatlerce sıra beklerken, fırınlarda bayat ekmeği 0.70 lira indirmiş.

İşin özeti, millet kuru ekmeğe muhtaç hale geldi... Var mı başka izahı?

Bir de buna akşam pazarın toparlanması sırasında atılan çürük meyve ve sebzelerin arasında sağlamları arayan insanları, ucuz çürük yumurta alanları ilâve edersek ekonominin söylediğinin aksine kötü olduğunu görebiliriz… Gören gözler olduğu müddetçe tabiî.

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KİM BUNALIMDA

104 emekli amiralin gece yarısı yaptığı bildiri ile ilgili tartışmalar sürdürülürken, yandaş bir basın kuruluşunun başyazarı “Bu emekli amiraller 65 yaşın üzerinde bulunduklarına göre geçen yılın Mart ayından beri bunalımdalar. Eve kapandıkları için bunalıma girmiş olamazlar mı?” diye sorusu gazetenin birinci sayfasında yer almış.

Medya ombudsmanı Faruk Bildirici bu yazıyı alıntılayıp, “Mehmet Barlas da 65 yaşın üstünde olduğuna göre kendisi de bunalıma girmiş olabilir mi?” diye sormuş.

Kısa bir araştırma ile Sayın Barlas’ın 79 yaşında olduğunu bulmak mümkün. Şimdi sorduğu soruya kendisini cevap verir mi, vermez mi, bekleyip görelim…

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ARAZİ… ARAZİ… ARAZİ…!”

AKP’nin son yaptığı kongreden sonra genel başkan yardımcısı olan Özlem Zengin, grup başkanvekili iken Meclis’te yaptığı çıkışlar ile epey gündem olmuştu.

Geçtiğimiz hafta AKP İl Başkanları toplantısı sırasında Genel Başkan Erdoğan’ın konuşması bitiminde “Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan Arazi… Arazi… Arazi…!” diye bir twet atınca yine gündem oldu. Arazi denilince akla ilk gelen, arsalar, “arazi olmak” oldu. Ve bu twite o kadar çok yorum yapıldı ki, Sayın Zengin, bu twitini alıntılayıp, “Yani... Tüm Teşkilâtımız arazide çalışmada olalım...” diye bir twet atmak zorunda kaldı. Bu da yetmedi, “Arazi, arazi, arazi... Durmak yok yola devam” diye üçüncü bir twit attı.

Üç kelimelik twit yazılacağına, en son söyleyeceğini önce söylese millet farklı yorumlar yapmaz, merak da etmezdi…

Yoksa, “arazi” denilince insanların aklına farklı şeyler geliyor…

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ÇİN BÜYÜKELÇİSİ ÇAĞRILIP NE OLDU?

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği’nin, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Barın katliâmı konulu sosyal medya paylaşımlarına “Çin tarafı, haklı karşılık verme hakkını saklı tutmaktadır” şeklindeki tehdit ihtiva eden paylaşımına muhalefetten sert tepkiler geldi.

İYİ Parti’nin Twitter hesabından paylaşılan karikatürde Akşener, elçiliğin ifadelerini kullanan birini tokat atıp Çince, “Boş konuşmayı bırakın, siz önce Uygurlara yaptığınız soykırımı durdurun” diye cevap verirken, Ankara Büyükşehir Belediye ekipleri Çin büyükelçiliği önünde kazı çalışması başlattı!

Çin büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı, elçinin ülkesine gönderilmesi beklenirken, Bakanlıkta kendisine ne söylendiği ise açıklanmadı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, “Ne oldu çağrılıp? Çay ikram edip gönderilmedi ise ne oldu? Bilmek istiyoruz” diye sorarak tepki gösterdi. Hâlâ bir cevap yok.