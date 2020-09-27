Sokakla irtibat koptukça kopuyor

Koronavirüs salgını dünyayı kasıp kavurmaya, vak’a sayıları ve vefatlar artmaya devam ediyor. Ülkeler farklı farklı tedbirlerle bu salgının önünü almaya çalışırken bir yandan da aşı tedavisinin bulunması için yoğun şekilde çalışıyor.

Türkiye’de 11 Mart’ta görülen ilk vak’anın ardından camilerin ibadete kapatılması, hafta sonu sokağa çıkma yasakları, 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı, şehirler arası yolculuğun kısıtlanması, uçak seferlerinin iptal edilmesine kadar birçok “sert tedbir” hayata geçirildi.

1 Haziran’da “yeniden” normalleşme adıyla camiler Cuma namazı için, lokantalar, kafeler, düğün salonları gibi işyerleri açıldı. Toplu taşıma başta az sayıda yolcu ile başlarken kısa bir süre sonra tıka basa yolcu ile dolduruldu.

Bu mekânlar açılırken bazı tedbirler alınmasına rağmen bu tedbirlere uyulmadığı da görülüyor. Böyle olunca da 1 Haziran’a kadar olan vak’a ve vefat sayıları her geçen gün artmaya başladı. 14’e kadar düşen vefat sayısı 70’lerin üzerine çıktı. Bu arada da gerçek vak’a ve vefat sayılarının gizlendiği tartışmaları da aldı başını gidiyor.

Bütün dünya gibi ülkemizde de bu salgından daha az etkilenmek için yapılan tedbirler hayata geçirilirken kahvehaneler üzerinden yapılan bir tartışma işin sulandırılmasına kadar gidiyor.

Yeniden normalleşmeden sonra birçok işyeri kapalı kaldığından dolayı zarar etti. İşçi çıkartma yoluyla veya kısa çalışma ya da ücretsiz izin gibi değişik formüllerle ayakta kalmaya çalışsalar da birçok işyeri kapısına kilit vurdu. Bazı işyerlerinin açılması ile beraber salgından korunmak için farklı tedbirler alındı. Bunlardan birisi de kıraathaneler. 1 Haziran’dan beri işletme sahipleri seslerini duyurabilmek için siyasetçilere ve basına açıklamalarda bulunuyorlar.

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KIRAATHANE ÜZERİNDEN SİYASET!

Adını, “okumak” anlamına ge- len “kıraat” kelimesinden alan, ancak bugün “farklı bir şekilde” hizmet veren kıraathanelerin sayısı 400 binin üzerinde… Burada şu notu da düşelim. Ülkemizde halk kütüphanelerin sayısı şu anda 1.413 civarında, yani kıraathanelerin sayısı kütüphane sayısını 285’e katlıyor. Bu kadar sayıda kıraathanenin olmasını da oturup düşünmek gerekiyor. Bu da meselenin başka bir yönü…

Bu alanda çalışan esnaf CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na seslerini duyurmayı başarmışlar. Kılıçdaroğlu da yaptığı bir toplantıda uygulanan tedbirleri eleştirirken, “Pandemi önlemlerine bakın Allah aşkına. İnsan işin uzmanlarını çağırır konuşur. Hangi önlemlerin alınması gerektiğine bir bakar, uzmanlara bakar. Kahveler açık, ama kâğıt oynamak yasak. Vatandaş kahveye niye gitsin. Oysa önlem alabilirsiniz. Dersiniz ki, her oyunda sıfır yeni kâğıt açılır. Bu kadar basit. Ama bu akıllarına bile gelmiyor” demesi günlerdir konuşuluyor.

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan’ın “Sen çok yaşa Kemal Kılıçdaroğlu. Muhalefetin başından eksik olmayasın!” derken hükümete yakın gazetecilerden tutun da, iktidar mensubu milletvekillerine varıncaya kadar farklı yorumlar yapıldı. “Reis o yeni desteyi çoktan açtı, dünyada kartlar yeniden karılıyor Kemal Bey” diyeni mi ararsınız, “Özlediğimiz muhalefet” diyeni mi? Günlerdir söylenmedik söz neredeyse kalmadı.

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DALGA GEÇMEK YERİNE…

Yani iş mecrasından çıkartılıp her zamanki gibi sun’î bir gündeme dönüştürüldü.

Bu tartışmada en çok dikkatimizi çeken de geçen dönem AKP milletvekilliği yapan, Cum- hurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski danışmanı ve 2007-2015 arasında metin yazarlığını yapmış olan Aydın Ünal’ın mesajı oldu. “Türkiye’de 400 binden fazla kahvehane varmış. Sahipleri, 1 çalışan, aileleri ve ortalama 12 müşteri deseniz; Kemal Kılıçdaroğlu 5 milyonun üzerinde bir kitlenin gönlünü okşuyor” diyen Ünal’ın, “İktidar bununla dalga geçmek yerine bir üst dil kullanmalıydı, ama sokakla irtibat koptukça kopuyor” tesbitini yapması hayli enteresan bir yaklaşımdı.

Pandemi dolayısıyla işsizlik, batan işyerleri, ekonominin dibe vurması, hayat pahalılığı, vak’alarda ve vefatlarda artış gibi konular unutturulmaya çalışılsa da millet bunları yaşadığı için bu sun’î gündem pek tutmadı, millet gerçek gündemini yaşamaya devam ediyor.

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GERÇEK GÜNDEM

İktidar ve taraftarları sun’î gündemlerle meseleyi götürmeye çalışsalar da gerçekler ortada olunca birçok şeyi saklamak da mümkün olmuyor.

MAK Danışman Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, “Dolar, Euro ve altın fiyatları rekor kırıyor. Her kafadan bir ses. Tamam da sorun çok daha büyük. İşsizlik, hayat pahalılığı, sosyal adaletsizlik... Belediyelerin yardım kampanyaları yasak, Acun Ilıcalı yardım toplayabilir. Kimse kusura bakmasın da bir tuhaflık yok mu?” diye soruyor. Elbette var. Ama bu tuhaflığı normal olarak kabul ettirmeye çalışanlar da var. Ama millet de gerçekleri yaşayarak görüyor.

İşte gerçek gündem. Gerisi lâf-ı güzaf…

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DÖVİZİN ARTMASI OLUMLU!!!

Okullar geçtiğimiz gün anaokulu ve 1. Sınıflar için bir günlüğüne açıldı. Bu önümüzdeki hafta da bu sınıflar iki gün okula gidecek. Bu sınıfların dışında olan yaklaşık 17 milyon öğrenci ise uzaktan eğitim sistemi “EBA” üzerinden öğretim yapmaya çalışıyor. EBA sistemi devreye girdiği ilk gün çökünce Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Bu bizim için olumlu bir haber. Çünkü, inanılmaz talep var” demişti.

Bu çöküşün “olumlu!” karşılanması, Doların 7.7, Euro’nun ise 9 lira çıkmasını örnek olmuş. TL’nin döviz karşısındaki bu kaybını “olumlu” bulanlar bunu da talebin çok olmasına bağlıyorlar.

İnsanın aklına şu geliyor:

Olumlu buysa olumsuz nedir acaba?