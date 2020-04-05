Sosyal devletin millete sosyal mesafesi yakın olmalı

Büyük dersler çıkartacağımız koronavirüs hastalığı bütün dünyayı kasıp kavuruyor.

Dünyada vaka sayısı bir milyonu aşarken vefat edenlerin sayısı 50 bini geçti. Çin’den yayılan virüs ülkeler arasında ve fertler arasındaki yardımlaşma duygusunu yeniden hatırlattı. Bir tarafta israflar diğer tarafta açlıktan ölen insanların olduğu dünya bu duyguyu unutmuştu…

Ülkemizde de gerek kurumlar gerekse de vatandaşlar birbiriyle yardımlaşmaya başladı. Evden çıkamayan yaşlının kapısı gençler tarafından çalınırken, devletlerde vatandaşının yardımına koşmak için çaba sarf ediyor.

Virüs salgını dolayısıyla insanlar -mecbur olmadıkça- evlerinden çıkmıyor. Kapatılan işletmelerde günlük yevmiye ile çalışan işçiler, alınan kararla faaliyetleri durdurulan berber, kuaför, kafedeki esnaf ve onların yanında çalışarak evine ekmek götüren işçiler, faaliyetleri kısıtlanan restoranlarda, lokantalarda, farklı görevlerde çalışanlar, kontak kapatan otobüs ile taksi şoför esnaf, hepsi koronavirüs salgını nedeniyle “evde kal” denildiği için evinde oturuyor ama bir dilim ekmeğe muhtaç insanlar da var.

Afet dönemlerinde yardımlaşmak milletimizin en güzel hasletlerinden birisidir. Ancak sadece vatandaşların yardımlaşması böyle bir afet karşısında bazen yetersiz kalabiliyor. Burada sosyal devletin devreye girmesi gerekiyor. İnsanlar arasında sosyal mesafe virüsün yaygınlaşmaması için çok önemli, ancak devletin vatandaşına karşı sosyal mesafesini yakın tutması gerekiyor.

Böyle bir durumda birçok belediye yardım veya bağış kampanyası başlattı. Değişik partilerden seçilen belediye başkanları başlattıkları kampanyalar ile vatandaşın yiyecek ve nakit ihtiyaçlarını karşılamayı düşünüyordu ki, Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz bize yeteriz Türkiyem” sloganıyla “Millî Dayanışma Kampanyası” başlattıklarını açıkladı. Kampanya başladığı andan itibaren belediyelerin başlattığı kampanyalar“valilikten izinsiz” denilerek iptal edildi yapılan yardımlar bankada bloke edilerek durduruldu.

Bu arada hükümetin açıkladığı paket de uygulamaya konuldu. 1 Nisan itibariyle iki milyon kişiye bin lira dağıtılmaya başlandı. Yardım alacaklar için bakanlığın belirlediği eski listeler geçerli olurken yeni müracaat alınmaması dikkat çekti.

Bu yardımlarının yeterli olmadığını söylemeye bile gerek yok. Çünkü zaten resmî rakamlara göre 5 milyona yakın işsiz vardı. Koronavirüsü salgınından etkilenmemek için kapanan/kapatılan işyerlerinde “işçi çıkarma yasaklansın” denilmesine rağmen bu işsiz sayısına yüzbinlerin, belki de milyonların eklendiğini söylemek yanlış olmaz.

Bırakalım da, yardım için herkes elinden geleni yapsın. Yardımlarda parola ben değil, biz olsun.

***

BU KONU SİYASÎ POLEMİK MALZEMESİ YAPILMAMALI!

Son yıllarda yaşanan kutuplaşma ve ayrışmanın devam etmemesini gerektiğini söylemekten sıkıldık, ama maalesef her alanda ayrışma ve kutuplaşma aynı şekilde yaşanmaya devam ediyor. Yardım konusunda bile ayrışmayı başarabildik ya, daha söyleyecek söz kalmıyor, nutkumuz tutuluyor…

Açılan kampanyalarda bir taraf kalkıp “zırnık yok” denirken buna karşılık öteki tarafın “Biz bize yeteriz, sizin yardımınıza ihtiyaç yok” denilmesinden üzüntü duymamak mümkün değil. Oysa böyle zor bir dönemde 84 milyonun yardımlaşmasına ihtiyacımız var.

Yardım konusunun dahi siyasî polemik konusu yapılması son derece üzüntü verici… İşin en acı yönü ise yardımda bile birleşememek! Milletin yardımlaşma duygusunun köreltilmemesi lâzım. Kimsenin yardımlaşmanın önüne taş koymaya hakkı yok.

SP Genel Başkanı Karamollaoğlu’nun, “Vatandaşımız istediği yere yardım yapabilmeli” sözü ile DP Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın, yardımların engellenmemesi ve işbirliği içinde yapılabilmesinin önemine işaret etmesi sağduyunun sesidir. Emin olun ki, milletimiz de bunu beklemektedir. Yardımlaşmanın altından farklı şeyler çıkarmak böyle bir dönemde millete yapılacak en büyük kötülük olur.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un “Millî dayanışma, devletin halktan para istemesi değil, bütün dünyanın yaşamakta olduğu böyle bir badirede milletin her ferdiyle sınıf, ideoloji, siyaset ayırmadan birbirine destek olmasıdır” sözü yerindedir.

İnsanları hayırda yarışmaya teşvik etmek yerine meseleyi kutuplaşmaya, inatlaşmaya ve ayrışmaya götürmenin hiç kimseye faydası olmaz.

Kişiler olarak sosyal mesafe uyguluyoruz, ama devlet vatandaşına sosyal mesafe uygulamamalı, vatandaşlarına eşit mesafede olmalı... Sosyal devlet olmanın da gereği budur ve şu an da en çok buna ihtiyaç vardır. Biz birbirimizi kucaklayamasak da devlet vatandaşını ayrım gözetmeden kucaklamalı ve korumalıdır.

Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç olduğumuz şu günde milletin maddî ve manevî yaraları nasıl sarılır bunun yolları aranmalı. Siyaset yapılacağı gün bugün değil. İnşaallah bu musibetten kurtulduğumuzda siyaset yapılacak çok ortam olacaktır. Ama o güne kadar Allah rızası için milleti kutuplaştırmayın, ayrıştırmayın, ayırmayın…

***

SİZCE?

Eski Başbakanlardan ve AKP eski Genel Başkanlığı da yapmış olan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Milletimiz fedakârdır, ihtiyaç duyduğunda sadece malını değil canını da vermekten kaçınmaz. Tarihimiz bunun örnekleriyle doludur. Ancak koronavirüs karşısında bütün devletler vatandaşlarına para aktarırken, bizde vatandaştan para toplanıyor. Burada bir terslik yok mu?” diye sormuş.

Bu soruya karşılık “sizce?” sorusu akla geliyor.