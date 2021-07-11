Tasarruftan hiç kimse “hariç” olmamalı

İsraf dinimizce men edilmesine rağmen dünyada bir tarafta insanlar açlıktan ölürken bir tarafta maalesef çöpler ekmek ve yemek artıkları ile doluyor. Özellikle pandemi döneminde sokak kısıtlamalarının olduğu günlerde insanlar ihtiyacından çok fazla yiyecek, içecek aldıkları için israf korkunç boyutlara çıktı. Mobilya ve beyaz eşyada ihtiyaçtan fazla harcamalar yapılırken israf katlanıyor.

Devlette de taşıt başta olmak üzere birçok kalemde israf yaşanıyor. Uçaklar, makam arabaları her yıl ya yenileniyor ya da yenileri alınıyor. Bir ülkeye aynı anda 3-4 uçakla protokol taşınıyor. Makam arabası için bile özel uçaklar kaldırılıyor.

Yıllardır bu israf dile getirilirken nihayet, kamu kurum ve kuruluşlarının harcamalarında tasarruf sağlanması, bürokratik işlemlerin azaltılması ve kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımına ilişkin “tasarruf tedbirleri” genelgesi yayımlandı.

Ancak genelge de bir istisna yapıldı. Cumhurbaşkanlığı İdarî İşler Başkanlığı ve TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliği “hariç” tutulan genelgeye yapılan eleştirilerin başında bütçesini küçültmesi gereken kurumların tam tersine “kapsam dışı” tutulmasıydı. Gerçekten de öyle değil mi, millete örnek olması gereken kurumlar önce tasarruf yapmalı ki, diğer kurumlardan da tasarruf beklensin…

Tabiî burada şunu da söylemek lâzım. 2017 tarihli gazetelerde, “Cumhurbaşkanlığı bütçe harcamalarının çok yüksek olduğu” ile ilgili haberler çıkınca Cumhurbaşkanlığından bir açıklama yapılmış ve bunun bir algı oluşturmak için yapıldığı söylenmişti. Açıklamada dikkat çeken ise dört yıldan beri “tasarruf, israf” gündeme geldiğinde hep akıllarda kalan “itibarda tasarruf olmaz” cümlesi ile durum izah edilmeye çalışılmıştı. Öyle anlaşılıyor ki, iki kurumun tasarruf kapsamı dışında tutulması “itibarda tasarruf olmaz” anlayışının bir gereği olmalı…

O zaman şöyle denilmişti: “Türkiye Cumhuriyeti devletinin en yüksek temsil makamı, dolayısıyla ülkemizin vitrini olan Cumhurbaşkanlığı nezdindeki faaliyetlerin ‘itibarda tasarruf olmaz’ anlayışıyla, ülkemizin vakarına yaraşır şekilde yürütülme mecburiyeti vardır. Bununla birlikte tüm bu hizmetler, hem Türkiye’nin büyüklüğüne ve itibarına yakışır kalitede, hem de en uygun maliyetlerle gerçekleştirilmiştir…”

Tam da bu genelgenin yayınlandığı günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan çok yerinde bir tesbitte bulunup, “İsraftan kaçınalım, porsiyonlarımızı küçültelim” demişti.

Bu genelge ve Emine Erdoğan’ın sözlerinden sonra başta devleti yönetenler olmak üzere herkesin israfı önleyip, tasarruf sağlaması beklenir. Genelgeye herkes uyarsa etkili olur. Ancak şu da var ki, 19 senede 6 tasarruf genelgesi çıkartıldı, sonuç ortada…

Bakalım kamu kurumları bu genelgeyi uygulayacak mı? Bir de genelgede “hariç” tutulan iki kurum da genelge kapsamına alınacak mı, bekleyip göreceğiz…

***

SARAY ATIŞMASI

İsraf veya tasarruf denildiğinde ilk başta “saray” tartışması yaşanır. “Saray” denilen yer kimilerine göre Beştepe, kimilerine Saray, kimilerine göre de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi…

Tasarruf genelgesinin yayınlanmasının ardından geçtiğimiz hafta Meclis’te yine “Saray tartışması” yaşandı.

CHP Grup başkanvekili Engin Altay, “Uçan sarayımız, yüzen sarayımız, kışlık, yazlık saraylarımız yetmiyor, Sayın Cumhurbaşkanı’na. TBMM’nin uhdesinde Millî Saraylar Dairesi’ne bağlı İstanbul’da 12 tane köşk, konak bunları da aldı. Bu saray merakını anlamak mümkün değil” eleştirisi getirmesi iktidar kanadını kızdırdı.

Bu eleştiriye AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, “Bu saray muhabbeti üzerinden yürütülen tartışmalar; bunlar, Recep Tayyip Erdoğan’ın kendi kişisel, şahsî malı değil, buralar devlete ait” şeklinde bir savunma yaptı. Ünal bu savunmayı yaparken söylediği “Geçmişte merdiven altı hükûmetlerin âdeta siyasetin itibarsızlaştırıldığı, vesayetin siyaseti itibarsızlaştırdığı günlerden bugün milletin lâyıkıyla temsil edildiği ve aziz milletin mehabetine uygun yerler yapılmıştır” şeklindeki sözleri ise garip ve ilginç karşılandı.

İnşaasına başlandığı günden itibaren tartışma konusu olan “Saray”la ilgili değerlendirmeler devam edip gideceğe benziyor. Tabiî kolay değil bahsedilen mekân bin odadan fazla olunca, tartışmanın olması da beklenir…

***

BAHANE ÜRETMEYİN

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın “Kamu görevlilerinin malî ve sosyal hakları söz konusu olduğunda ‘malî disiplin’, ‘bütçe imkânları’ ve ‘tasarruf tedbirleri’ başta olmak üzere çeşitli bahaneler üretiliyor. Ancak sermaye ve finans kesimi için teşvik paketleri, vergi afları çıkarılıyor” derken tasarrufa farklı bir “boyut” kazandırmış!

“Bazılarına teşvik, bazılarına tasarruf bahanesi üretilmesin” demiş… Mesaj yerini bulmuş mudur bilemiyoruz.

***

TEŞEKKÜR EDİP GERİSİNE BAKMAYALIM!

Temmuz ayına elektrik ve doğal gaz başta olmak üzere yüksek oranlarda zamla girildi. Haziran sonu itibariyle zam yapılmış olsaydı enflasyon fazla çıkacak işçi, memur ve emekliye daha fazla zam yapılacaktı. Hazineyi düşünen yöneticilerimiz bunu görüp 1 Temmuz’da vatandaşına zam yapmayı daha uygun buldu! Kendilerine teşekkür ediyoruz!

Vatandaşların bir teşekkürü de Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yapması gerekiyor. Erdoğan, “Mazotta 2 lira, benzinde 2,5 lira ÖTV almamız gerekirken, mazotta 71 kuruş, benzinde 83 kuruş ÖTV alıyoruz” demişti. Araç sahipleri Sayın Cumhurbaşkanına ne kadar teşekkür etse azdır. Yoksa 8 liraya yaklaşan benzine 10 liraya yakın ücret ödemek durumunda kalacaklar… Bu arada da benzinde kritik sınır 5 lira idi, şimdi bu sınır 10 liraya çıktı!

2002 yılında 1.62 lira olan benzin şu anda 8 liraya yaklaştı. Ama şu anda en ucuz benzin bizde imiş… Tabiî bu döviz üzerinden hesaplanınca böyle oluyor. TL üzerinden hesaplansa belki de en pahalı ülkeler arasında ülkemiz gelir.

Artık, “Ben hep 50 TL’lik alıyorum” demenin de bir esprisi kalmadı.

Neyse karışık bir hesap. Kafamızı da fazla karıştırmayalım. ÖTV’nin üçte birini ödüyoruz bunu bilip, buna şükredelim…

