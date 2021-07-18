“TRT’ye değil, TRT Kurdi’ye çıkmıştı”

İstanbul’da yenilenen seçimden önce TRT’ye çıkarılan terörist başı Abdullah Öcalan’ın kardeşi kırmızı bültenle aranan Osman Öcalan’la ilgili tartışmalar yine alevlendi.

Aynı dönemde bir akademisyenin cezaevinde Abdullah Öcalan’la görüşüp onun verdiği “tarafsızlık mektubu”nun okunması ve Osman Öcalan’ın TRT Kurdi’ye çıkıp konuşturulması epey tartışma konusu yapılmıştı. Ancak bu iki konuşmaya rağmen İstanbul seçimleri büyük farkla kaybedilmişti.

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“KIRMIZI BÜLTENLE ARANDIĞINI BİLMİYORDUM” DEMİŞTİ

Daha sonra bu konuşmaların hatırlatılması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Doğrusu ben Osman Öcalan’ın kırmızı bültenle arandığını bilmiyorum” sözü hafızalarda kalırken, “Ancak TRT’ye müracaat etmiş ve TRT Kurdi de böyle bir program yapmışsa bunu da TRT’deki arkadaşlarımız bilirler. Ben o kurumdaki arkadaşlarımızın da bu hassasiyet içinde adım attıklarına inanıyorum, çünkü bu konularda kendilerine güveniyorum. TRT Kurdi’yi kurarken kimse bize niye TRT Kurdi’yi kurdunuz demedi. TRT’yi yönetenler bütün hassasiyetleri göz önünde bulundurarak bu tür adımları atar, TRT Kurdi’nin reytingini nasıl yükselteceğini de düşünür, ülkeye nasıl faydalı olacağını da düşünüp, buna göre de adımlarını atmıştır” şeklinde cevap vermişti.

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YENİ TRT’Cİ, “YANLIŞ” DEMİŞTİ

TRT yönetim Kurulu üyeliğine yeni atanan Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan, 16 Şubat 2021 tarihli yazısında, “Osman Öcalan’ın TRT’nin herhangi bir kanalına çıkması bence yanlıştı, neden çıkarıldığını da hâlâ anlamış değilim” diye yazmıştı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TRT’ye yaptığı son atamaları eleştirirken, “Önümüzdeki süreçte o televizyona çıkardığınız Osman Öcalan’a TRT’de bir yemek programı yaptırırsınız artık, size de yakışır. Ama heveslenmeyin, biz buna müsaade etmeyeceğiz” demesi 2 sene önce yaşanan bu tartışmanın yeniden gündeme gelmesine sebep oldu.

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“HERKES GÜLDÜ ONA”

Türkkan’ın, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın kırmızı bültenle aranan kardeşi Osman Öcalan’ın seçimden önce devletin kanalına çıkarılmasını hatırlatmasına cevap veren AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, 31 Mart seçimleri öncesinde Osman Öcalan’ın TRT’ye değil TRT Kurdi’ye çıktığını söylemesi Meclis Genel Kurulu’nda gülüşmelere yol açtı.

Meclis tutanaklarından bu bölümü aynen aktaralım:

Bülent Turan (Çanakkale) - Hiç komik değil, bir yere geleceğim.

Lütfü Türkkan (Kocaeli) - Haydi, haydi(!)

Bülent Turan - Beyefendiler böyle bir konuya gülüyorlar ya söyleyeceğim., TRT Kurdî’ye çıktı ve konuşması Kürtçe verildi, Türkçe altyazı bile verilmedi ve o konuşmada…

Özgür Özel (Manisa) - Biz anlamayalım diye.

Ali Şeker - Türkler duymasın diye.

Bülent Turan - Ne kadar terbiyesiz bir yaklaşım ya!

Ali Şeker - Terbiyesizlik değil.

Bülent Turan - Çok terbiyesiz bir yaklaşım.

Özgür Özel - Sen niye böyle bir şey yapıyorsun ya! Bana da neler söylüyorlar.

Bülent Turan - Müdahale etmeyin gözünüzü seveyim ya!

Başkan (Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş)- Değerli arkadaşlar, yani istirham ediyorum, konular…

Bülent Turan - Çok ayıp bir şey ama ya! Hep böyle yapıyorlar ya! Hiç ağzımı açmadım siz konuşurken ya.

Özgür Özel - Ne dedik ki? Terbiyesizlik değil ki “Türkler duymasın.” dedi.

Ali Şeker - “Türkler duymasın.” dedim.

Bülent Turan - Hayır, başka bir şey söyledi.

Özgür Özel - Her şeyi yanlış anlıyorsun, kendi kendine yükseliyorsun.

Başkan - Sayın Turan, lütfen buyurunuz.

Bülent Turan - Sayın Başkan “TRT Kurdî” deyince gülüyorlar ya, gülsünler; biz ne yaptığımızı biliyoruz. TRT Kurdî Kürtçe yayın yaparak Kürtçeden başka dil bilmeyen vatandaşlarımıza terör örgütünün nasıl bir melanet olduğunu anlatan bir kanal. (…) Habertürk’e, İHA’ya, NTV’ye, Milliyete; onlarca kanala çıktığını görmeyeceksiniz; sadece İbrahim Eren’e kızmak için, AK PARTİ’ye çatmak için bunu kullanacaksınız. Bir defa olsun, NTV’ye çıktığında, Milliyet’e çıktığında, aynı şekilde İHA’ya çıktığında ağzınızı açtınız mı? (…) Altını çiziyorum: Öcalan’ın çıkması değil, Öcalan’ın ne dediği önemli. Siz bundan niye rahatsızsınız, onu anlamıyorum ben.

Konuyu gündeme getiren Türkkan’ın “O, TRT değildir, TRT Kurdî’dir’ lâfınıza yalnız ben gülmedim, bizi izleyen herkes güldü; onu söyleyeyim yani. O TRT değil. Ne o? TRT Kurdî. Yani neresi orası? TRT kanalı. Herkes güldü ona” demesine Turan, “anlayan anladı” şeklinde cevap verdi. Türkkan bu sefer de, “Sayın Cumhurbaşkanı toplumdan gelen tepkileri görünce ‘Benim haberim yoktu’ dedi. Niye? Ya, kırmızı bültenle aranıyor bu adam. Eğer bu kadar masum, bu kadar Türk devletine faydalı bir adamsa siz neden kırmızı bültenle arıyorsunuz?” diye zor bir soru sordu.

Tartışma uzayıp gitti. TRT’deki bu yayınlar daha epey konuşulacak anlaşılan… Yeni Yönetim Kurulu üyeleri bu konuda bir inceleme başlatır mı, onu bekleyip görelim…

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SONUCU ORTADA

Sonuç olarak, kırmızı bültenle aranan kardeş Osman Öcalan’ın yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri öncesi TRT Kurdi’ye çıkarılması ile cezaevindeki terörist başının mesajlarının okunmasında amaç belliydi. Söyleyecek çok da fazla bir şey yok. Sonuç ortada…