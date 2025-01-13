Günahta ısrar etme

ŞİİR

İşlediğin her günah kalplerde kara leke, Günahlar çoğaldıkça götürür seni küfre, Tövbeyle silip atın, yoksa büyük tehlike, Küfre kapıyı açar, tövbedir buna çare. Günahta ısrar etsen hayat böyle gidemez, Kulaklar mühürlenir, Hakkı duymak istemez, Hakikate sağırdır, inkarını gizlemez, Kulaklar pas tutmuştur, Hak söyledin diyemez. Gözlere perde iner, göremez hakikati, Sanki bakar kör gibi göremez akıbeti, Gözler mühürlenince kaybeder saadeti, Fânî dünyayı görür göremez ahireti. İmanın ilk şartıysa önce olmalı aklı, Akıllar tutulmuştur, derk edemez imanı, Akıl alet-i tazib, kaybediyor iz’anı, Akıl mühürlenince değersizdir her anı. Günah-ı kebairde ısrar edip durmayın, Şeytanın iğvasına sakın ola kanmayın, Nefs-i emmarenizi hafife de almayın, Tövbe kapısı açık, günahı silip atın. Can boğaza gelmeden ‘’tövbe edin’’ der; Allah, Sırat-ı müstakimde yaşa, bulursun felah, Son pişmanlık faydasız, dersin eyvah ki eyvah, Nasıl yaşarsan burda öyle ölürsün billah.



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