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5 KASIM 2023 PAZAR - YIL: 54

Hayırlı ömür ve hayırlı bir ölüm

Mehmet KOVANCI
05 Kasım 2023, Pazar
Çorun saffı evvel ve ehli hizmet ağabeylerinden Merhum İBRAHİM KAYA ağabeyi 1970’li yılların başında tanıdım.

İlk defa Medrese-i Nuriye’ye bir vesile ile gelmişti. Başında kasketiyle dersler iştirak ediyordu. Kendisi bir arayış içinde olduğunu söylüyordu. Hemen hemen Çorum’daki bütün tarikat cemaat ve grupların sohbetlerine katıldığını söylemişti. Fakat hiç birisi onun akıl, kalb, ruh, letaif ve hissiyatını tatmin etmediğini söylemişti bir sohbetimizde. Risale-i Nur derslerini dinledikçe ‘’Hah işte aradığımı buldum” diyerek Risale-i Nur’a sarsılmaz bir şekilde bağlanmış son nefesini verene kadar üstada, Risale-i Nura ve şahs-ı maneviye bağlılığını devam ettiren ağabeyimizlerdendi. Son nefesine kadar istikametini bozmayan bir dava adamıydı.

Risale-i Nurlardaki şapka ile ilgili bahisler özel olarak okunduğunda kasketini alıp sobada yaktığının şahitlerinden biriyim âcizane. Bu hadise onun Bediüzzaman’a ve Risale-i Nurlara bağlılığının alametiydi.

Her türlü çalkantıda ‘madem bu dava kıyamete kadar devam edecek. Hz. Hasan’ın (RA)  hilafetinin devamı olan iman ve Kuran hizmeti ihsan-ı ilahi tarafından omuzumuza konulmuş, onu ne pahasına olursa olsun taşımak mecburiyetindeyiz. Yeni Asya çıktığı günden beri gazetesine sahip çıkan bir ağabeyimizdi. Bir kardeşimizin gazeteyi bırakmak istediğini duyunca verdiği cevap ‘’sen bırakırsan İbrahim Kaya iki tane Yeni Asya gazetesi almalı’’ diyerek cevap vermişti ve bunu da gerçekleştiren bir ağabeyimizdi.

Kanser gibi amansız bir hastalığın verdiği acı ve ızdırabına rağmen bir kere bile of dememiş hep kelime-i tevhidi dilinden düşürmemiş. Baş ucunda Hastalar Risalesi’ni hiç eksik etmemiş gelen ziyaretçilere birkaç deva okuyuver diyerek sabır ve şükür içinde hastalığını insanlara şikâyet etmemiş. Abdest alamaz hale geldiğinde teyemmüm yaparak ve ima ile namazlarını kılmaya çalışmıştır. Hatta son anına kadar oğlu Said kardeşimize “sen imamlık yap cemaat sevabından mahrum kalmayalım” diyerek cemaatle namazlarını kılmaya çaba göstermişti.

İbrahim Kaya ağabeyi tanıyan herkes onun Nurlara sadakatine, ihlasına istikametine şahiddir. Bu husustaki hüsn-ü şehadetimize göre Rabbim muamele eylesin. Üstadımıza kavuştu.

Belki maddeten aramızdan ayrıldı amma ruhen alem-i berzahtan RİSALE-İ NUR derslerine iştirak ediyor. Nurların okunmasından meydana gelen sevap onun defteri ameline yazılıyor. Günah cihetiyle ölüp sevap cihetiyle yaşıyor. Cennet bahçesi olan kabrinde Risale-i Nurlarla meşgul olmaya devam ediyor. Buradan gönderilen hatimler, Yasinler Fatihalar mevtanın ruhuna ulaşıyor. Oradan da feyiz, nur ve bereket geliyor inşaallah. Amel defterine kıyamete kadar sevap yazılmaya devam edecek inşaallah. Kabirde sual meleklerine RİSALE-İ NURLARIN hakikatleriyle cevap verdiğine kanaatimiz tamdır

Kıymetli eşi REMZİYE ablamıza, büyük oğlu merhum MUSTAFA kardeşimizin eş ve çocuklarına kızı Zübeyde, damadı Sami kardeşimize, küçük oğlu SAİD kardeşimize CENAB-I HAHAKTAN sabr-ı cemil dileriz.

Ruhun şad olsun. Makamın âli, mekânın cennet-ül firdevs olsun. Allah’ın rahmeti üzerinize olsun İbrahim Ağabeyim.

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