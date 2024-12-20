Kaderin Adaleti

ŞİİR

Zalim Rabbin kılıcı onla intikam alır,

Döner o zalimden de Rabbim intikam alır. Mazlum görünenlerin gizli cinayeti var,

Kader fetva veriyor, gerçek adaleti var. Musibet cinayetin neticesi muhakkak,

Hangi ef’alimizle oluyoruz müstahak. Başa gelen her şeyde iki tane sebep var,

Biri zahirî sebep, diğeri hakikîdir. Hâkim zahire göre hüküm verir zulmeder,

Kaderin hükmü esas, Rabbim adalet eder. Hata, kusur, yanlışlar çağırır musibeti,

Ceza, cins-i ameldir bu hakkın adaleti. Kaderde zulüm yoktur, kader adalet eder,

Gerçek esbaba bakar, ona göre hükmeder. Zulme uğrayan kimse düşünmeli bin kere,

Hangi cinayetlerle karşı geldin kadere. Zalim boşu boşuna zulmedemez mazluma,

Yanlışta ısrar edip batıla sahip çıkma. Hakta sebat edersen, zalimin zulmü biter,

Mazlumun mükafatı, ders alıp hakka döner. Men âmene bil kaderi, emine mine’l-keder,

Gizli hatalar için Rabbine tövbe eder. İstikamet yolunda yoluna devam eder,

İhlas ve sadakatle günahlardan vazgeçer. Rabbim zalim eliyle bizi terbiye eder,

Tövbe kapısı açık, bunu anlarsan eğer. Şefkat tokatlarını hatırlatır Üstad’ım,

Kaderden atılan taş, Hakk’a dönmeye adım.

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