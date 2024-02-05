Mirac Gecesi

ŞİİR

Bir kısım ayatını Allah göstermek için Gezdirdi Habibini pek çok hakaik için. Mescid-i Haram ile Beyt-i Makdis arası. Gidildi Burak ile İSRA’dır bunun adı. Dünya seması için kuruldu bir merdiven. Adı MİRACTIR bunun Nebidir uruc eden. Yedi kat semavatı hepsini gördü Resul. Burdaki enbiyayı tanıdı bildi Resul. Bütün peygamberlerin usul-u dinlerine, Varis-i mutlak oldu Mirac mucizesiyle. Sidre-i müntehaya Cibril-i emin ile, Gelince bu noktaya Hakaik geldi dile. Mümkün alemin sonu bu Sidre-i Münteha. Burdakini hep gördü o Resul-u Kibriya. Refref adlı bir binek geldi Resulü aldı. Kab-ı Kavseyn’e bir tek Allah resulü vardı. İmkân ile Vücub’un burası ortasıdır. Resulullah burada Rabbin muhatabıdır. Habib unvanı olan Resul Allah’ı gördü. Allah olmuştu ayan dünya gözüyle gördü. Habibullah orada mevcudatın adına. Tahıyyatı sunmuştu her şeyin Halık’ına. İman esaslarının gördü hakikatini. Cennete, Cehenneme, şahit olmuştu NEBİ. Alemlerin Rabbinden’’Dinin direği olan Namaz’’ hediyesini almıştı hemen o an. Namaz, Cenab-ı Hakkın huzuruna çıkmaktır. Bundan dolayı namaz, mümin için Miraçtır. Rüyet-i Cemalullah bize en büyük müjde. İmanla ölen herkes Rabb’i görür elbette. Miraç ile bilindi insanlığın kıymeti. İnsana insanlığı, İslamiyet öğretti. Bu önemli gecede gaflete düşmeyelim. KUR’AN’ı okuyalım manasını bilelim. Allah’a dua edip yalvaralım hepimiz. ‘’Allah’ım bizi affet’’ budur bizim tövbemiz. Bu gecede hepimiz söz verelim Allah’a. Günah işlemek yoktur bundan böyle bir daha. Amel-i salih ile hayatımız şenlensin. Takva ile günahlar kalbimize girmesin. Abdullahız hepimiz, nefse kulluk etmeyiz. Bu mübarek gecede bunu derk etmeliyiz. Hayatımız imanla yeniden hayat bulsun. Dünya ve ahirette, müminler mesut olsun



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