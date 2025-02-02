"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 ŞUBAT 2025 PAZAR - YIL: 55

“Namaz kılmazsak ne olur?” (2)

Mehtap Yıldırım Yükselten
02 Şubat 2025, Pazar
Sor Bakalım

Geçen hafta Elif Rana Keçeli, “Namaz kılmazsak ne olur?” diye sormuştu. Altı madde yazmıştık. Sorusunun cevabına kaldığımız yerden devam edelim. 

7- Namaz kıldığımızda Allah’a sığınmış ve Onun gücüne dayanmış oluruz. Allah’ın huzuruna giderek Ona daima muhtaç olduğumuzu, âciz ve fakir olduğumuzu göstermiş oluruz. Namaz kılmayan ise bunun tam tersi olarak, kendine güvenen ve kendini beğenen bir tavır takınmış olur. 

8- Namaz, günlük dünya işlerinden sıkılan ruhumuzun teneffüs vaktidir. Namaz kılmazsak ruhumuzu bu kıymetli vakitten mahrum bırakmış oluruz.

9- Namaz kılan insanın ömrü bereketli ve huzurlu geçer. Namaz kılmazsak bu bereketten ve huzurdan mahrum kalırız. 

10- Namazını kılan biri, başta Peygamber Efendimiz (asm) olmak üzere tüm peygamberlerin, anne ve babasının, akrabalarının, geçmişten taa kıyamete kadar tüm Müslümanların duasını almış olur. Onlara da dua etmiş olur. Namaz kılmazsak bu dua halkasından çıkmış oluruz. 

11. Namaz kılan, çok kârlı bir ticaret yapmış olur. Kılmayan ise, çok büyük zararda olmuş olur.

12. İnsanın asıl vazifesi Allah’a kulluk etmektir. Bu da ilk başta namaz ile olur. İnsan bu asıl vazifesini terk ederse, diğer işlerinde de aradığı başarı ve mutluluğu bulamaz. 

13. Namaz, dünyada kalbimize huzur ve gıdadır. Kabirde ise etrafımızı aydınlatan nur ve bize ikramlarda bulunan bir dost olacaktır.  Mahşerde berat yani kurtuluş, Sırat Köprüsünde Burak olacaktır. Cennette ise karşılığı; saraylar, hazineler, bahçeler gibi hayal bile edemeyeceğimiz nimetlerle dolu sonu olmayan bir hazinedir. Bizi sonsuz bir mutluluğa kavuşturur. Namaz kılmayanın ise tüm bunları kaybetmesi ne kadar üzücü. 

Evet arkadaşlar, bu maddelere siz de aklınıza gelenleri ekleyebilirsiniz. Şunu anlamış olduk ki, namaz kılmazsak çok şey oluyormuş. Hem kendimize, hem dünya hayatımıza, hem ahiretimize hem de tüm varlıklara zarar vermiş, yazık etmiş oluruz. Öyleyse her iki dünyamızda da bizi kurtaracak olan namazı öğrenelim, sevelim ve daha çocukken kılmaya alışalım.

Okunma Sayısı: 175
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Depremde yüzlerce atom bombasına eş enerji açığa çıktı

    Diş hekimleri 14 Şubat’ta iş bırakacak

    Yunanistan, alkol satışında denetimleri arttıracak

    Cezaevlerinde neler oluyor?

    İslamofobi AİHS'ye göre suç

    BM: İsrail 1974 anlaşmasına uymalı

    Rusya: Kudüs Filistin toprağıdır

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’a zor soru: Böyle bir ülke mi hayal etmiştiniz?

    Keyfî uygulamaya kanun kılıfı

    İmamoğlu: Hak, hukuk, adalet diyeceğiz

    ABD: Kovid-19'un Vuhan'daki bir laboratuvardan çıktığı iddiası "doğrulanmış bir gerçek"

    Özel okul fiyatları hakkında TÖZOK tarafından açıklama

    California'daki söndürme çalışmaları 24 günde tamamlanabildi

    Çanakkale sahillerinde de müsilaj gözlemlenmeye başlandı

    ABD, AB'ye de gümrük vergisi uygulayacak

    ABD'deki uçak kazasında 41 kişinin cesedine ulaşıldı

    AB ile düze çıkarız

    İstanbul'da sıcaklık 6 ila 12 derece azalacak

    Cezaevi müjdesi veriyorlar

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’a zor soru: Böyle bir ülke mi hayal etmiştiniz?
    Genel

    Prof. Dr. Kenan Taştan vefat etti
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ömer bin Abdülaziz’in barış siyaseti
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mehmet KARA

    Yaparsa AKP yapar!
    Risale-i Nur'dan

    Ahiret kardeşlerimden Mustafa Çavuş
    Misbah ERATİLLA

    Ceylan’ın can dostu
    Genel

    Keyfî uygulamaya kanun kılıfı
    Faruk ÇAKIR

    Yine adalet çağrısı
    Abdulbasir Şeker

    Rüya içinde hakikat

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.