“Namaz kılmazsak ne olur?” (2)

Sor Bakalım

Geçen hafta Elif Rana Keçeli, “Namaz kılmazsak ne olur?” diye sormuştu. Altı madde yazmıştık. Sorusunun cevabına kaldığımız yerden devam edelim.

7- Namaz kıldığımızda Allah’a sığınmış ve Onun gücüne dayanmış oluruz. Allah’ın huzuruna giderek Ona daima muhtaç olduğumuzu, âciz ve fakir olduğumuzu göstermiş oluruz. Namaz kılmayan ise bunun tam tersi olarak, kendine güvenen ve kendini beğenen bir tavır takınmış olur.

8- Namaz, günlük dünya işlerinden sıkılan ruhumuzun teneffüs vaktidir. Namaz kılmazsak ruhumuzu bu kıymetli vakitten mahrum bırakmış oluruz.

9- Namaz kılan insanın ömrü bereketli ve huzurlu geçer. Namaz kılmazsak bu bereketten ve huzurdan mahrum kalırız.

10- Namazını kılan biri, başta Peygamber Efendimiz (asm) olmak üzere tüm peygamberlerin, anne ve babasının, akrabalarının, geçmişten taa kıyamete kadar tüm Müslümanların duasını almış olur. Onlara da dua etmiş olur. Namaz kılmazsak bu dua halkasından çıkmış oluruz.

11. Namaz kılan, çok kârlı bir ticaret yapmış olur. Kılmayan ise, çok büyük zararda olmuş olur.

12. İnsanın asıl vazifesi Allah’a kulluk etmektir. Bu da ilk başta namaz ile olur. İnsan bu asıl vazifesini terk ederse, diğer işlerinde de aradığı başarı ve mutluluğu bulamaz.

13. Namaz, dünyada kalbimize huzur ve gıdadır. Kabirde ise etrafımızı aydınlatan nur ve bize ikramlarda bulunan bir dost olacaktır. Mahşerde berat yani kurtuluş, Sırat Köprüsünde Burak olacaktır. Cennette ise karşılığı; saraylar, hazineler, bahçeler gibi hayal bile edemeyeceğimiz nimetlerle dolu sonu olmayan bir hazinedir. Bizi sonsuz bir mutluluğa kavuşturur. Namaz kılmayanın ise tüm bunları kaybetmesi ne kadar üzücü.

Evet arkadaşlar, bu maddelere siz de aklınıza gelenleri ekleyebilirsiniz. Şunu anlamış olduk ki, namaz kılmazsak çok şey oluyormuş. Hem kendimize, hem dünya hayatımıza, hem ahiretimize hem de tüm varlıklara zarar vermiş, yazık etmiş oluruz. Öyleyse her iki dünyamızda da bizi kurtaracak olan namazı öğrenelim, sevelim ve daha çocukken kılmaya alışalım.