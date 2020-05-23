Ramazan pazarı toplanıyor

Her yıl Ramazan ayında “Nerede o eski Ramazanlar?” sözü bir nostalji klâsiği hâlinde söylense de, bu yıl gerçekten hepimiz “Nerede o eski Ramazanlar?” diyerek eski Ramazanları aradık.

Kalabalık iftar sofralarından, câmilere gitmekten, beraber teravih namazları kılmaktan mahrum kaldık. Ancak, değişen Ramazan-ı Şerif değildi elbette. İçinde yaşadığımız durum ve şartlardı. Ramazan ayı yine her yıl olduğu gibi, rahmet, bereket, mağfiret, af yüklü tezgâhlarla geldi. Her birimiz bu kârlı pazardan nasibimizi toplamaya çalıştık. Ramazan sevincini evlerimizde mümkün olduğunca yaşamaya ve aile fertlerine de yaşatmaya çalıştık. Namaz kılarken yanımızda küçük çocuklarımıza da seccadeler açtık. Onlara Ramazan ayının ve bu ayda oruç tutmanın anlam ve önemini anlattık. Kur’ân ayını, Kur’ân-ı Kerîm’i daha fazla okuma ve anlamaya çalışarak geçirmeye gayret ettik.

Bu Ramazan-ı Şerifin de sonuna geldik. Bire binler, on binler, otuz binler kâr ile ticaret yapma fırsatı sunan Ramazan pazarının tezgâhlarının toplanıp gitme vakti geldi. Fakat, zaten dünya hem bir imtihan meydanı, hem bir ticârethane, hem bir pazar, hem de ahiret için ekip biçtiğimiz bir mezrâdır. Dolayısıyla, Ramazan ayı sona erse de, dünyada yaşadığımız müddetçe dünya çarşısında vazifemiz devam etmektedir. Ramazan ayında hissedilen kulluk şuuru ve hassasiyeti ömür boyu sürdürdüğümüzde, öldüğümüz gün ahiret sabahına bayram sevinciyle gözlerimizi açmış oluruz inşallah.

Ömrümüze bir Ramazan-ı Şerif daha bahşeden Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Koronavürüs gölgesi Ramazan-ı Şerifin kıymetini değiştiremeyeceği gibi, kavuşacağımız Bayram’ın kıymetini de değiştiremez. Bu bayram da ilk kez farklı olacak. Büyüklerimizi ziyaret edip ellerini öpemeyeceğiz. Akraba, dost, arkadaş, komşu ziyaretleri, tokalaşmalar, sarılmalar ol- mayacak. Çikolata ve harçlık için kapımızı çalan çocuklar da olmayacak. Ama olsun, Bayram yine Bayram olmanın verdiği değeri kaybetmeyecek. Bayram sabahı erkenden kalkacağız. En güzel elbiselerimizi giyeceğiz. Sabah namazını ailemizle küçük bir cemaat hâlinde eda edeceğiz. Aile içinde bayramlaşmadan sonra, bayram kahvaltımızı hazırlayacağız. Ziyaret edemediğimiz büyüklerimizin bayramını, uzakları yakın eden teknolojiyi kullanarak kutlayacağız. Herkesin sağlığı için bu bayram böyle olacak. Sevdiklerimizle daha güzel günlere ve bayramlara kavuşmak için bu tedbirlere uymamız gerekiyor. Bize bu imtihanı veren Rabbimiz’in elbette “düşünen ve akledenler” için verdiği mesajlar ve dersler var. Belki de başımıza gelen bu hâlin hikmetlerini düşündüğümüz ve aklettiğimiz ölçüde Ramazan ayından ve Bayram’dan daha kârlı olarak çıkacağız. Hatta genel olarak bu salgın sürecini akl-ı selim ile değerlendirenler, geçmişin ve geleceğin muhasebesini yapanlar, ibret alanlar, kazançlı olarak çıkacaklardır.

Allah’dan başımıza gelen ne varsa güzeldir ve hayırlıdır. Her şey için sonsuz şükürler olsun.

Çok büyük ve güzel bir aile olan Yeni Asya Ailesi’nin ve dünya gemisinde birlikte yaşadığımız bütün Müslüman kardeşlerimizin, İslâm âleminin Ramazan Bayramı’nı tebrik ederim.