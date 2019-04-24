Ağaçların evi orman

Ormanı tanıdıkları derste, ilk defa dev ağaçların resimlerini gördü. Çok büyüklerdi.

Çam ağaçları, kavak ağaçları...

Öğretmen, hava durumuna göre orman gezisi ayarlamıştı. Anneleri ile giden çocuklar çok heyecanlı görünüyordu. Bir saat sonra ormana gelince, indiler ve yürüyerek devam ettiler. Ağaçlar o kadar büyük ve uzundu ki, sanki bulutlara kadardı.

Tek tek tanıdılar ağaçları, bazen ağaçların üzerindeki kuşları gördüler bazen de oradan oraya zıplayan sincapları. Eve geldiğinde çok yorgundu, ama mutluydu. Çiçeklerin dalında güzel olduğunu söyleyen büyükannesini anlıyordu artık. Allah, her yarattığını düşünerek hayat veriyordu. Tıpkı koca ağaçlı orman gibi.