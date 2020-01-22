"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 OCAK 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Anıların arasında ilkler

Merve İRİYARI
22 Ocak 2020, Çarşamba 00:17
Havada güneş vardı, ama sanki güneş ısıtmıyordu.

Yaz olduğunda güneş bu kadar yokken bile hava o kadar sıcak oluyordu ki… Mevsim, gerçekten ne kadar önemliydi. Her şeyin bir vakti vardı ve güneş her zaman dünyayı ısıtmıyordu.

Tatil olduğu için dedesine gitmişlerdi. Köyde oldukları için sanki bütün tabiat daha güzeldi. Buradan bakınca Allah’ın sanatını görmek daha kolaydı sanki. Dedesi ile bugün yapacaklarının içerisinde evde marketten aldıklarının en tazesini kendileri alacaklardı. Yani tavuktan yumurta, inekten süt, kuyudan su, değirmenden un. Hepsini kendileri yapacak ve kahvaltı için getirdiklerinde yiyeceklerdi. Uzun bir süre bu işlerle uğraştılar. Hatta çok yorulmuştu. Kahvaltı hazırlanana kadar uyudu ve uyanınca mis gibi yiyeceklerin kokusu buram buram geliyordu. 

Allah her nimeti çok güzel bir şekilde yaratmıştı, bugün anladığı ve tanıdığı birçok güzel anıyı not etti günlüğüne. İlk defa sağdığı süt, ilk defa bu kadar parlak gördüğü güneş, ilk defa topladığı yumurtalar… Bir gün içerisinde ne kadar çok şey yapmıştı. Peki ya siz arkadaşlar, tatilde ne yapıyorsunuz?

Okunma Sayısı: 128
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dayatmayla dindar nesil olmaz

    Doğalgaza 2,5 kat fazla ödüyoruz

    Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden 'Bilim ve Sanat Vakfı' açıklaması

    Tedaviye annesiz gitti

    Diplomasiye dönülmeli

    AKP 3Y’den 4K’ya geçti

    KYK’lı öğrencilerin mağduriyeti Meclis’te

    Somali'deki saldırıda yaralananlar Türkiye'ye getirildi

    Rusya sivilleri hedef almaya devam ediyor

    Irak'ta ölen gösterici sayısı 6'ya yükseldi

    'İşsiz sayısı 2,5 milyon artacak'

    İsrail, Filistinlilere imar izni vermiyor!

    "500'e yakın husumeti sonlandırdı"

    Muric, PFDK'ya sevk edildi

    Çavuşoğlu: Amacımız Libya'da kalıcı ateşkesi tesis etmek

    İsveç, 27 bin Suriyeliye vatandaşlık verdi

    YSK Başkanı: Türkiye'de seçimler zor geçiyor

    İdlib'de ateşkese rağmen acılar dinmiyor

    'Rejim İdlib'i boşaltarak ele geçirmeye çalışıyor'

    Ukrayna uçağının iki füzeyle vurulduğu doğrulandı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Yeni sistemle devlet darmadağın”
    Genel

    AKP 3Y’den 4K’ya geçti
    Cevher İLHAN

    Yargının “tâlimat”la siyasallaştırıllması…
    Zafer AKINCI

    Mazlum nasıl korunur?
    Genel

    Tedaviye annesiz gitti
    Genel

    Dayatmayla dindar nesil olmaz
    Mustafa ORAL

    “Başımıza devlet kuşu kondu”
    Genel

    KYK’lı öğrencilerin mağduriyeti Meclis’te
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Milliyetçiler Derneği’nin kapatılması

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.