Anıların arasında ilkler

Havada güneş vardı, ama sanki güneş ısıtmıyordu.

Yaz olduğunda güneş bu kadar yokken bile hava o kadar sıcak oluyordu ki… Mevsim, gerçekten ne kadar önemliydi. Her şeyin bir vakti vardı ve güneş her zaman dünyayı ısıtmıyordu.

Tatil olduğu için dedesine gitmişlerdi. Köyde oldukları için sanki bütün tabiat daha güzeldi. Buradan bakınca Allah’ın sanatını görmek daha kolaydı sanki. Dedesi ile bugün yapacaklarının içerisinde evde marketten aldıklarının en tazesini kendileri alacaklardı. Yani tavuktan yumurta, inekten süt, kuyudan su, değirmenden un. Hepsini kendileri yapacak ve kahvaltı için getirdiklerinde yiyeceklerdi. Uzun bir süre bu işlerle uğraştılar. Hatta çok yorulmuştu. Kahvaltı hazırlanana kadar uyudu ve uyanınca mis gibi yiyeceklerin kokusu buram buram geliyordu.

Allah her nimeti çok güzel bir şekilde yaratmıştı, bugün anladığı ve tanıdığı birçok güzel anıyı not etti günlüğüne. İlk defa sağdığı süt, ilk defa bu kadar parlak gördüğü güneş, ilk defa topladığı yumurtalar… Bir gün içerisinde ne kadar çok şey yapmıştı. Peki ya siz arkadaşlar, tatilde ne yapıyorsunuz?