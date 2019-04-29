Deniz kabuklarını toplamak için deniz kenarına gitmişlerdi. Ellerine kâğıt torbalarını alarak ailecek deniz kenarında yürümeye başladılar. Sahile vuran birçok deniz kabuğu vardı. Her birinin boyu, rengi ve şekli birbirinden farklıydı.

Yaklaşık bir saat içerisinde hepsinin kâğıt torbaları dolmuştu. Artık geçimlerini sağladıkları süs eşyalarını yapabilmek için hammaddeyi Allah yine denizle yollamıştı. Eve gittiklerinde ilk öce kabukları güzelce temizlediler ve yıkadılar. Artık birkaç gün kurumaları gerekiyordu ve bu yüzden de güneşe koydular.

Allah, denizi ayrı bir dünya gibi yaratmıştı. O kadar değişik şekilleri vardı ki… Aslında bir o kadar da denizin altında vardı. Gerçekten de Allah, her yarattığını ne güzel yaratmıştı.