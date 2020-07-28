Kalbin sırlarını keşfetme arayışı

Tıp doktoru James R. Doty, “Sihir dükkânı” adlı kitabında, bir beyin cerrahının beynin gizemlerini ve kalbin sırlarını keşfetme arayışını anlatıyor.

Çeviri yaptığım sırada, bu kitabın ismini ilk defa gördüm. “Sihir Dükkânı” ismini duyduğumda ilk önce illüzyon malzemeleri satan bir dükkân olduğunu düşündüm. Ama internetten bir araştırma yaptığımda bu konunun dışında olduğunu, aslında sihir dükkânının beynimiz olduğunu öğrendim. Yazar aslında kitabında kendisinin beynin gizemlerini ve kalbin sırlarını keşfetme arayışını anlatıyor.

“Kalplerimiz değiştiğinde her şey değişir”

Kitapta dikkat çeken birçok bölüm var. Bunlardan birinde şöyle deniliyor: “Beyinlerimiz değiştiğinde biz de değişiriz. Ama daha da büyük bir gerçek var, o da şu: Kalplerimiz değiştiğinde her şey değişir. Ve bu değişim sadece dünyayı görme şeklimizde değil, dünyanın bizi görme şeklinde de gerçekleşir. Ve dünyanın bize cevap verme şeklinde.”

Yazar inanca tutunuyor

Kitabın yazarı James R. Doty, beyin cerrahı. Küçüklüğünde zorlu bir hayatı varken, karşılaştığı bir kadın sayesinde inancı öğreniyor. Ve hayatının bir amacını, içindeki inanç ile yapabileceğini öğrenen bir kişi. Bu kitaptaki en önemli olgu ise, kendine çok fazla güvenmemek ve hiçbir zaman ben çok iyiyim ve mesleğimde en iyi benim, dememek. Kitaptan çok bahsetmek istemiyorum, çünkü herkesin okumasını tavsiye ediyorum.