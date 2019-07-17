Kiraz ve vişne

Annesi ile birlikte pazara gitmişti. Pazarda birçok çeşit meyve vardı.

Yaz mevsiminde çok fazla meyve çeşidi olduğunu büyükannesi söylemişti, ama o ilk defa yakından gördü.

Meyve suyunu çok sevdikleri için annesi vişne aldı ve yemek için de kiraz. Ama görünümleri çok benziyordu ve tadına bakmak için yanlışlıkla vişneden yedi. İlk önce yüzü buruştu, çünkü çok ekşiydi.

Kiraz ve vişnenin arasındaki farkı o zaman anladı. Çünkü eve gelince annesinin yıkayıp verdiği kirazlar ile akşama hazır olan vişne suyunun vişneleri arasında fark vardı. Allah bizleri düşünerek ne güzel meyveler yaratıyordu.

