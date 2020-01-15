Okul tatili

Okullar yarıyıl tatiline girecekti.

Çok mutluydu, çünkü derslerinden iyi notlar almış ve sonunda kitap okumak için istediği kadar vakti olacaktı. Bu tatilde yapacaklarının listesini yapacaktı. Son iki gün kala bu liste ile planlı bir tatili olabilirdi. Hemen bir kâğıt aldı ve yazmaya başladı. Okuyacağım kitaplar… İzleyeceğim çizgi filmler… Büyük annemi ziyaret, annemlere sürpriz kahvaltı hazırlama…

Liste uzayıp gitmişti. Sonra düşündü. Allah bize kullanalım diye ne kadar çok vakit veriyordu. Yani bu liste uzayıp gidiyordu ve süresi bitmiyordu. Allah bizi istediğimizi yapalım diye bu vakti verirken biz O’nu unutabiliyorduk. Sonra içten ve kocaman bir teşekkür etti yani duâ etti. Duâ etmek Allah’a teşekkür etmenin en iyi yöntemiydi. Bunu dedesinden öğrenmişti. Arkadaşlar, şimdiden hepinize iyi tatiller. Peki, siz tatil listenizi hazırladınız mı? Ben şimdiden düşünüyorum ve şu an yazıyorum. Şimdiden hepinize iyi tatiller, umarım hepinizin tatili çok güzel geçer.