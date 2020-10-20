Yemek yapmayı çok seviyordu.

Yemek yaparken, her malzemeden biraz biraz koyarak güzel bir tat oluşturmak istiyordu. Bugün yemek yaparken çok fazla tuz koymuştu. Yemek görünüşü ile çok güzeldi, ama tat olarak yenilecek gibi değildi. Hani dış ve iç arasındaki denge vardır ya, bu sefer bu denge bozulmuştu. Yemeği masaya koydu ve bakmaya başladı. İnsan gibiydi bu yemek de...

Bazen dıştan çok düzgün görünen insanlar hasta olabiliyordu ya da psikolojik rahatsızlığı sebebiyle ruhen bunalımda olabiliyordu.

Ama bunu ya sadece o insan biliyordu ya da onu tanıyanlar. Gülümsedi bunları düşünürken. Bir yemek onu nerelere götürmüştü.

Denge her zaman önemliydi. Tuz bir yemeğin olmazsa olmazı olurken eğer çok konulursa hiç yenmeyecek hale gelebiliyordu. Ve şimdi yeni baştan dengeli bir yemek yapmanın vaktiydi.

