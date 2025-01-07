"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 OCAK 2025 SALI - YIL: 55

Barla’ya vefa yolculuğu

Misbah ERATİLLA
07 Ocak 2025, Salı
Bediüzzaman 1950 yılından sonraki zamanlarda ilkbahar mevsimi geldi mi birkaç talebesini yanına alır üç ay Barla’da kalırdı.

1954 yılı ilkbaharı geldiğinde diğer yıllarda olduğu gibi bu yıl da Bediüzzaman Barla’ya gitmek için yanına Zübeyir Gündüzalp, Ceylan Çalışkan ve ilk defa Mustafa Sungur’u aldı. Isparta da ki evde Bayram Yüksel’i nöbetçi bıraktı. Arabayla Eğirdir’e kadar geldikten sonra göle doğru yürüdüler. İskeleye vardıklarında bekleyen motorla karşıya kıyıya Barla sahiline geçtiler. Bir müddet sahilde bekledikten sonra Barla’dan işleklerle bir kafilenin onlara doğru geldiğini gördüler. Kafile yanlarına varınca kırk yıllık dostları gelmiş gibi Bediüzzamanla sarmaş dolaş oldular. Kavuşma ânı yüzleri ve gönülleri bir gül bahçesine çevirdi. Sanki bu insanlar bin yıldır bir birini tanıyormuş gibi ruhen kaynaştılar. Kafile Barla’ya dönmek için Bediüzzaman’ı bir bineğe bindirdi. Eşyalarını da diğer bir işleğe yüklediler. Talebeler ve köylüler yaya olarak Barla’ya doğru yol aldı. Köylülerden biri Bediüzzaman’ın bindiği hayvanı çekerken, diğerleri sağ sol yanında yürüdü. Talebeleri ise biraz geride kaldı. Bediüzzaman yol boyunca köylülerle devamlı konuştu; köylülerden bazıla- rının sağ olup olmadıklarını soruyordu. Bir kısmının Ankara’da mı İstanbul’da mı? Diğer bir kısmının bir işte çalışıp çalışmadığını sordu. Yol boyunca köylünün buğdaylarından sularına kadar her şeylerini sormaya devam etti. İlk defa Barla’ya gelen Mustafa Sungur Bediüzzaman’ın köylülere olan yakınlığı ve ilgisi onu hayrete düşürdü. Mustafa Sungur kendi kendine: “Sikke-i Tasdik-i Gaybî’deki o büyük manevî şahsiyet, Isparta’da dinlediği o büyük Üstad; Kur’ân dellalı, iman muallimi, aziz Üstad şimdi Barla köylülerinin arasında onlardan biri gibi aralarına karışıp onlarla kaynaşıp Barla’ya doğru yol alıyor” diye düşünürken gördüklerine bir türlü inanamıyordu.

Bediüzzaman kafileyle Barla’ya girdiğinde eski talebeleri onu karşıladı. İlk yanına gelen Nur’un ilk kâtibi Şamlı Hafız Tevfik oldu. Bediüzzaman eliyle kasketine vurdu yere düşürdü ve sonra onu kucakladı. Şamlı Tevfik ufak tefek çelimsiz biri idi ama hizmeti çok büyüktü. Sonra birlikte sekiz sene kaldığı evine gittiler ve odaya girdiklerinde Şamlı Tevfik’e: “Allah’a kasem ederim ki şimdi Cennetten davet vuku bulsa ben Tevfik’imi almadan gitmeyeceğim” diye iki defa tekrar etti. Daha sonra Bediüzzaman Risale-i Nur’un telifi zamanındaki hayatından ve hatıralarından bahsetti. Aradan uzun yıllar geçmişti. İlk sürgün geldiği Barla’da sekiz yıl kaldığı zamanı ve Nur ağacının çekirdeğini toprağa attığı o günleri yâd etti. O sekiz yıl gözlerinin önünden bir filim şeridi gibi geçti.

Bir gün Mustafa Sungur Bediüzzaman’la Karakavak’a doğru yürüyorlardı. Yanlarında Ceylan Çalışkan ve Zübeyir Gündüzalp de vardı. Bediüzzaman: “Bu zamanda bu asırda ne ihtiyaç varsa o yazdırılmış. Hülâsa, çekirdek manasında” dedi.

Kaynak: 

İhsan Atasoy, Mustafa Sungur, s. 161, 162.

Okunma Sayısı: 257
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazze'deki çocuklar savaşın bedelini hayatlarıyla ödüyor

    ABD'deki 13 eyalette ''kar ve şiddetli soğuk'' alarmı: En 3 kişi öldü

    Güney Kore'de 179 kişinin öldüğü uçak kazasıyla ilgili yeni gelişme

    Trudeau istifa edeceğini duyurdu

    Madencilik ve yangınlar ormanları tahrip ediyor

    Sağlık çalışanları da iş bırakacak

    Yanlış politikaların bedelini halk ödüyor

    Yeter! Söz milletin! - Demokrat Parti’nin 78 yıldönümü kutlanıyor

    DEM el yükseltti: “Görüşme yetmez İmralı’nın kapıları açılmalı”

    Filistin Sağlık Bakanlığı: İlâç ve tıbbî malzemeyle ilgili büyük bir yoklukla karşı karşıyayız

    İsrail, 2024'te Gazze'de 966 camiyi yıktı

    Çay-simit hesabı yapanlar, bizi aç bıraktı

    Milyonlar Hazret-i Mevlânâ'yı ziyaret etti

    Gazze'deki İsrail bombardımanı yoğunlaşarak devam ediyor

    Suriye'de bir toplu mezar daha bulundu
    📷

    Risale-i Nur'dan alıntı yapan Kanadalı Profesör: Vesveselere çözüm Bediüzzaman’da

    Dünyanın en yaşlı insanı da öldü...

    Gazze’nin kuzeyinde hastane kalmadı

    İsrailli milletvekillerinin soykırım çağrısına tepki

    En Çok Okunanlar

    Osman ZENGİN

    Üstad’a dil uzatmıştı, iflâh olmadı
    Ahmet BATTAL

    İkinci çözüm süreci mi?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    Ekonomide iflasın ikrarı...
    Ali FERŞADOĞLU

    Güneş hararetini Cehennemden alıyor
    Faruk ÇAKIR

    Jimmy Carter’ın bakışı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Demokrasiye “Demokratlar” ile geçildi
    Süleyman KÖSMENE

    Çorum’da hizmet konuşuldu
    Genel

    Sağlık çalışanları da iş bırakacak
    M. Ali KAYA

    DP-CHP mücadelesi ve DP'nin zaferi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.