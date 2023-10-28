"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 EKİM 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Kuvvet var istimal etmek yok

Misbah ERATİLLA
28 Ekim 2023, Cumartesi
Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri’nin, Emirdağ’a geldiği ilk günlerden itibaren hizmetine bakan birkaç talebesi vardı.

Talebeler nöbetleşe hizmet ederdi. Bediüzzaman’ın talebelerinden tüccar olan Hamza Emek, dükkânı olduğundan dolayı nöbetini pazar gününe almıştı. Hamza Emek, her pazar Bediüzzaman’ın tashih edeceği kitapları ve çay takımını alarak onunla kırlara giderdi. Kırda Bediüzzaman yalnız oturur kitap tashih işini yapar, Hamza Emek de onun biraz uzağında çay demlerdi.

Bir gün Hamza Emek ile Bediüzzaman kıra gitmek için birlikte yola çıktılar. Çarşı camiine vardıklarında Bediüzzaman abdestini tazeledi. Tam yola çıkarken aniden hiçbir sebep yokken Bediüzzaman Hamza Emek’e “Kardeşim bu gün sen gelme!” dedi. O da “tamam” diyerek eve döndü. Bediüzzaman, o pazar günü tek başına kıra gitti. Bir müddet sonra kaymakamın emriyle jandarma başçavuşu yanına iki jandarma ve bir bekçiyi alarak tenha bir yerde oturan Bediüzzaman’ın başındaki sarığa müdahale eder ve onu karakola götürür. Karakolda şapka giymemesinden ötürü ifadesi alınır. Olayı duyan Hamza Emek koşarak karakola giderken Bediüzzaman’ı başında takkeyle karakoldan dışarı çıkarken görür. Bediüzzaman Hamza Emek’e “Gel kardeşim, gel gidelim” diyerek eve dönerler. Eve girince Bediüzzaman karyolasına oturur, Hamza Emek de sobayı yakar. Bediüzzaman da oda hava alsın diye pencereyi açar.

Hamza Emek bir süre sonra Eskişehir’den gelip Bediüzzaman’ı ziyaret etmek isteyen Binbaşı Reşad’ı hatırlar. Hamza Emek Bediüzzaman’a “Efendim Eskişehir’den Binbaşı Reşad Bey gelmiş, sizi ziyaret etmek istiyor” der. Bediüzzaman “gelsin!” deyince Binbaşı Reşad içeri girdi. O da ona gösterilen sandalyeye oturdu. Bediüzzaman Binbaşı Reşad ile sohbetinde geçmiş günlerdeki hatıralardan da söz etti. Divan-ı Harp’te Hurşit Paşa’nın sorularına nasıl hiddetle cevap verdiğini, Rus başkumandanı karşısında niçin ayağa kalkmadığını, Hutuvat-ı Sitte eseriyle İngilizlere nasıl ikna edici cevaplar verdiğini uzun uzun anlattı. Bediüzzaman konuşmasının sonunda duvarda asılı bulunan Kur’an-ı Kerim’i göstererek “Kardaşım Reşad, şu Kur’an hakkı için üstadım İmam-ı Ali’nin Celcelutiyesi var ya otuz senedir virdimdir” der. Daha sonra aniden Celcelutiyeyi açtı ve dedi ki “Celcelutiyedeki şu iki satırı hiç okumamışım. Bu iki satırı neden okumadığımı soracaksın. Çünkü üstadım İmam-ı Ali (r.a) burada bana diyor ki “Ya Said sen bunaldığın zaman bu iki satırı oku, Cenab-ı Hak ifritlerden sana iki hadim gönderecek. Ben de bunu hiddetli zamanımda okuduğumda karşıma iki ifrit gelip “emret!” diyecek ve ben de emredeceğim. (Bir müddet sonra şu şekilde devam etti) “Hayır, bizim vazifemiz hizmettir. İhlasla vazifemize devam etmektir. Ben bu kısmı bilerek okumuyorum. Evet, kuvvet var, fakat isti’mal etmek yok.”

Kaynak: Abdulkadir Badıllı, Mufassal 

Tarihçe-i Hayatı cilt-2 sayfa: 1102-1103

Okunma Sayısı: 47
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Muğla - Yatağan'da orman yangını çıktı

    3 bin çocuk 1700 kadın öldürüldü

    Allah bize yeter

    Gazze’de salgın hastalık yayılma endişesi artıyor

    Öğrencilerin hayal kırıklığı

    Ekran süresi uzadı, şaşılık 5 kat arttı

    İsveç’ten sınır dışı edilecek

    Mescid-i Aksa'da sadece 5000 Filistinli Cuma Namazı kılabildi

    İsrail, insani yardıma da karşı çıkıyor

    ''Susturulmayacağım''

    İsrail bir camiyi daha bombaladı

    Gazze'de 29 bin konut tamamen yıkıldı

    Mısır’da yerleşim yerine füze düştü: 5 kişi yaralandı

    BIRAKIN GAZZE YAŞASIN

    Yahudi Fransız Yazar Cohen: Gazze için birlik olun

    Dünya Guterres’in yanında

    NYT: Hastaneyi İsrail vurdu

    Açlık sınırı 15 bin lirayı geçti

    Saldırılarda katledilen Filistinlilerin yarısı çocuk

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yargıdaki kirlenme hukukla temizlenir
    Mehmet ÇETİN

    Her şey yerinde güzeldir
    Orhan Ali YILMAZ

    Meşrûtiyetten şu “Demokratik” Cumhuriyete…
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Muhammet ÖRTLEK

    Gazze için Güvenlik Konseyi’nde vetolaşma
    Nimet Ortakaş

    Kayseri Kitap Fuarı'nda ağlamak
    Genel

    Nurdan Katreler
    Sebahattin YAŞAR

    Boğazımda düğümlenir yaşamak
    Ali HAKKOYMAZ

    Kitap gibisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.