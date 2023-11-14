"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 KASIM 2023 SALI - YIL: 54

Filistin-İsrail çatışması ve değişen bölgesel dinamikler-2

Muhammet ÖRTLEK
14 Kasım 2023, Salı
Hamas’ın 7 Ekim’de İsrail’e karşı başlattığı operasyonun sonrasından, Arap dünyasında olduğu gibi İran açısından da bölgesel dinamikler değişikliğe uğruyor.

İsrail’le “İbrahim Anlaşması” imzalayarak “normalleşen” Mısır (1979), Ürdün (1994), Birleşik Arap Emirlikleri-BAE (2021), Bahreyn (2021) ve fiili olarak Suudi Arabistan gibi devletlerin, bölgede Filistin-İsrail barışının sağlanmadan gerçek manada “normalleşme”lerinin pek mümkün olmadığını gösteriyor. Normalleşme anlaşmaları, ağırlıkla Körfez’in Arap ülkeleri ve İsrail arasında bölgesel güvenlik ve ekonomiyi inşa edilmesini hedeflemektedir.

Zikredilen Arap ülkeleri, normalleşerek İsrail karşısında İran’ın tek başına bırakıldığı da değerlendiriliyor. Böylece İsrail’le normalleşen Arap ülkelerinin, Filistinliler’den desteğini çekerek meydana getirdikleri boşluğu İran’ın doldurduğu ileri sürülüyor.

Ayrıca ABD’nin önce kademeli şekilde Irak’tan ve 15 Ağustos 2021’de Afganistan’dan çekilerek Ortadoğu’da oluşturduğu boşluk da, Afrika ve Ortadoğu’ya ilgisi bilinen Rusya ve Çin tarafından doldurulmaya başlandı.

Çin’in her iki bölgeye Kuşak-Yol Projesi kapsamında muhtelif politikaları mevcut. Birde Pekin yönetiminin “önce ticarî, sonra askerî” temelli dış politika argümanı oldukça önemli. 

Pekin’in 02 Haziran 2023’te İran, Suudi Arabistan, BAE, Umman ve Çin’in Basra Körfezi güvenliğini sağlamak için ortak donanma kuracağı öğrenildi. Hatta geçtiğimiz 15 Mart 2023’te Çin, Rusya ve İran deniz kuvvetleri Umman Körfezi’nde “Security Bond-2023” isimli ortak tatbikat düzenlemişlerdi.

Rusya ise, St. Petersburg’da 27-28 Temmuz 2023’te ikinci Rusya-Afrika Ülkeleri Zirvesi’ni düzenleyerek, Moskova yönetiminin Afrika ülkelerine “tahıl ihracatı, silah sevkiyatı ve enerji işbirliğini” ilerletme ve yardım sözü vererek, Afrika’daki varlığını güçlendireceği düşünülüyor. Çünkü Rusya, Ukrayna’daki savaşın başlamasından beri, Avrupa ve ABD tarafından muhtelif alanlarda dışlanmıştır. Böylece Moskova Afrika, Çin, İran, Şangay İşbirliği Örgütü, BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika) gibi uluslararası aktörlerdeki varlığını güçlendirmeye yöneldi.

Hamas-İsrail çatışmasını fırsat olarak değerlendiren ABD’nin toplam 300 adet savaş uçağı yüklü üç uçak gemisiyle bölgeye gelmesi, Washington’un tekrar Ortadoğu’ya dönüşü biçiminde yorumlanıyor. ABD’nin dönüşü, İsrail’e destek anlamına geliyor. Ama birde İran’a, Rusya’ya ve Çin’e karşı gözdağı manasına da içeriyor.

Diğer taraftan İran uzun yıllar bölgesel nüfuzunu pekiştirme ve muhtelif gruplar üzerinden vekil yoluyla siyaset izliyor. Ortadoğu’nun iki ezeli rakibi Suudi Arabistan ve İran, Çin’in aracılığıyla 10 Mart 2023’te anlaşmaya vardılar. Bu, Suudi Arabistan’ın İran’ın Irak, Suriye, Lübnan ve Yemen’deki devlet dışı aktörler ağını üstü kapalı tanıdığına işarettir.

7 Ekim’de başlayan çatışmaların ardından, ABD’nin Güney Kore’de dondurulan İran’a ait 6 milyar doların, daha önce Tahran’ın gözaltına aldığı beş ABD vatandaşının serbest bırakılmasına karşılık, para transferine 9 Ekim’de izin vermişti. Aynı zamandan ABD’de tutulan beş İranlı’nın da ülkeden ayrılması sağlanmıştı.

7 Ekim’den beri, İran’ın çatışmalara direkt müdahil olmak istemediği muhtemeldir. Fakat İran’ın Lübnan, Suriye, Irak, Yemen, Gazze ve Batı Şeria’daki müttefik unsurlarının İsrail karşısında yer alması kaçınılmazdır. Hâl-i hazırda Lübnan’daki İran yanlısı Hizbullah açıkça İsrail karşısındadır. Yine de İran bölgede yaklaşık otuz yıldır inşa ettiği varlığına gelebilecek tehdit karşısında, yapacağı müdahalenin savaşı daha da derinleştireceğini biliyordur.

Dolayısıyla İsrail’i açıktan destekleyen Batılı aktörler, bölgesel savaş üzerinden tüm dünyayı olumsuz etkileyebilecek bir uluslararası ortamın sorumlusu olabilirler. 

Okunma Sayısı: 170
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail’e tepki yine lafta kalıyor

    Tüm dünyaya çağrı üstüne çağrı! Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde hizmetler durdu: 6'sı prematüre bebek 20 kişi öldü

    Filistinliler Çin kameralarıyla izleniyor

    Avrupa ile köprüler atılırsa Körfez sermayesi de gelmez

    Enflasyonu düşürme niyeti yok

    İflaslar artacak

    Yargıtay’ın suç duyurusu yok hükmünde

    Kredi kartı krizi büyüyor

    Gazze insani bir felaket yaşanıyor! Cesetler çürümeye başladı; Hastalar ölüme terk ediliyor!

    37 günde 41 binden fazla konut tamamen yıkıldı - 'Hareket eden her şeyi vuruyorlar'

    Gazze’de çatışmalara derhal ara verilsin

    Sanayi üretimi üç aydır düşüşte

    Şifa Hastanesi’nde durum çok vahim

    Gazze'ye dikkat çektiği için ölüm tehditleri alıyor!

    Gazze'de temel gıda maddeleri de tükenmek üzere!

    Avustralya "Thalidomide" adlı ilaçla ilgili özür dileyecek

    İtalya'da Etna Yanardağı alarmı

    Batı Karadeniz'le Ankara'ya kuvvetli yağış uyarısı!

    Burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları belli oldu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Yerli ve millî hukuk” derken asıl hedef
    M. Latif SALİHOĞLU

    Hulûsî Beyin Dersim hatıraları
    Genel

    İsrail’e tepki yine lafta kalıyor
    İbrahim Aktaşcı

    AKP’nin müzesindeki kupalar
    Cevher İLHAN

    Yargı üzerinden “hukuk tanımazlık”
    Hasan KOÇ

    Zulüm ve zarar etmemek
    Süeda Yaşar

    Hutbe-i Şamiye
    Muhammet ÖRTLEK

    Filistin-İsrail çatışması ve değişen bölgesel dinamikler-2
    Risale-i Nur'dan

    Ehl-i hak neden ihtilâfa düşüyor?
    Ahmet Said Aydil

    Sen bilmezsin beyin bilir…

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.