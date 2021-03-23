Tanzanya’nın Demir Lady’si Samia Suluhu Hasan

Birleşik Tanzanya Cumhuriyeti, Tanganika ve Zanzibar takım adalarının 1964’te birleşmesiyle meydana gelmiştir.

Tanzanya Cumhurbaşkanı John Magufuli’nin, Mart ayının başından itibaren kamuoyunda görünmemesi dikkat çekmişti. Fakat Magufuli hakkında Covid-19’a yakalandığı ve tedavi gördüğü haberleri çok geçmeden yayıldı. Resmi makamlarca yapılan açıklamada “Magufuli’nin 6 Mart’tan bu yana Darüsselâm’daki bir hastane tedavi gördüğü bildirildi. Magufuli’nin Korona tedavisi hakkında bilgi verilmezken, 17 Mart’ta Cumhurbaşkanı’nın kalp rahatsızlığı sebebiyle vefat ettiği haberlere yansıdı ve Tanzanya’da 14 günlük yas edildi.

Geçtiğimiz Ekim 2020’de seçimleri kazanarak ikinci kez Cumhurbaşkanı seçilen Magufuli’nin 61 yaşında ölümü üzerine, yerine geçecek en güçlü aday Cumhurbaşkanı Yardımcısı Samia Suluhu Hasan öne çıkmıştır.

Hasan’ın, Magufuli ile siyasi yol arkadaşlığı 2015 yılındaki seçimlerde başladı. Magufuli ve Hasan’ın aday oldukları siyasî parti Chama Cha Mapinduzi (CCM) diğer adıyla Devrim Partisi, Tanzanya’nın birinci ve Afrika’nın en uzun süre iktidarda kalan ikinci partisi konumunda. Dolayısıyla CCM’nin, 2015’teki seçimleri ezici bir şekilde kazandığı kaydediliyor. CCM’nin sosyal demokrasi, Tanzanya milliyetçiliği ve sosyal muhafazakarlık üzerinden siyaset izlediği bilinmekte.

CCM’nin İdeoloji ve Tanıtım Sekreteri Humphrey Polepole, Magufuli’nin yarıda bıraktığı işleri Hasan’ın devam ettireceğini vurgulayarak, CCM olarak Hasan’ı desteklerinin sinyalini verdi.

Anayasa’ya göre Hasan, 18 Mart’ta yemin ederek yeni Cumhurbaşkanı olarak göreve başladı. Hasan, ülkesinin ilk kadın devlet başkanı oldu. Bununla birlikte CCM’nin Zanzibar Başkan Yardımcısı Dr. Ally Muhammed Shein ve Tanzanya Başkan Yardımcısı Philip Mangula, emekli Cumhurbaşkanları Ally Hasan Mwinyi ve Jakaya Kikwete, Zanzibar eski Başkanı Amani Abeid Karume ve emekli Başbakan John Malecela’dan oluşan heyetin de yeni Cumhurbaşkanı Hasan’ın görevini onayladıkları da bildirildi.

Göreve gelmesinden hemen sonra, 21 Mart’ta ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Hasan’ı “Tanzanya’nın ilk kadın devlet başkanı olarak yemin etmesinden duyduğu memnuniyeti” dile getirerek “tebrik” mesajı gönderdi. Harris’in de ABD’nin Afrika kökenli ilk kadın devlet başkan yardımcısı olduğu biliniyor. Harris’in ilk tebrik edenler arasında yer alması bu açıdan önemli.

Tanzanya Cinsiyet Ağı Programı Yöneticisi Lilian Liundi, Hasan’a 8 Mart’ta “Cinsiyet, Eşitlik, Aktivist” ödülü verildiğini belirterek, kendisinin Tanzanya için fırsat olduğuna işaret ediyor. Yine Hasan’ın liderliğinde, ülkesinde kadınlara yönelik işsizlik, yoksulluk, meslek edindirme vb. sorunların çözüleceğini ümit ediliyor. Böylelikle Tanzanya kadınlarının, yeni Cumhurbaşkan’ından beklentilerinin olduğu görülüyor.

Tanzanya Yatırım Bankası ve Kalkınma Finans Kurumu’ndan, Araştırma ve Stratejik Planlama Başkanı Dr. Hildebrand Shayo, ülkesinin önemli ekonomistlerinden. Shayo, Tanzanya Daily News Gazetesi’nin 21 Mart tarihli nüshasında yeni Cumhurbaşkanı Hasan’a övgü dolu sözler yazdı. Hatta Shayo, Hasan’ı Afrika ve Tanzanya’nın “Demir Lady”si olarak tanımladı. Elbette Demir Lady tanımlaması, İngiltere’de 1979-1990 arasında Başbakanlık yapmış olan Margaret Thatcher atfedilmektedir. Hasan’a da 1980’den beri Tanzanya siyasetinde yer alması sebebiyle Demir Lady yakıştırması yapılıyor.

Hasan’ın daha önce Cumhurbaşkanı Yardımcılığı yapması ve Tanzanya’nın en güçlü siyasi partisi CCM’den geliyor olması, onun yeni görevinde en büyük avantajları arasında. Ebette öncelikleri Korona ile mücadele ve sosyo-ekonomik sorunların çözülmesi. Hasan için selefinin programına devam edeceği aktarılıyor. Ancak kendisi henüz farklı bir politika izleyip izlemeyeceği hakkında beyanatta bulunmuş değil. Magufuli’nin görev süresi 2025’te sona erecekti. Şimdi bu kalan süreyi Hasan tamamlayacak. Hasan’ın ülkesi için yapacakları başta bölge aktörlerince takip edilecektir.