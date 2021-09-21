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21 EYLÜL 2021 SALI - YIL: 52

Allah’ın rahmeti yağsın

MUHSİN BOZKURT
21 Eylül 2021, Salı
Yüce Yaratıcı Kur’ân-ı Kerîminde buyurur: “ ‘Onların kalbleri vardır, onlarla kavramazlar. Gözleri vardır onlarla görmezler. Kulakları vardır onlarla işitmezler. İşte onlar hayvanlar gibidir. Hatta daha da şaşkındırlar. İşte asıl gafiller (iyi düşünmeyenler) onlardır.’ (A’raf: 179)

“İnsan-ı kâmil odur ki şeriat ve tarîkat ve hakikatte tam (ve eksiksiz) olur... Diğer bir ibare söyleyeyim: Bil ki, insan-ı kâmil odur ki, onun için dört şey kemâlde (zirvede) olur: İyi akvâl (sözlerde), iyi ef’âl (fiil ve hareketlerde), iyi ahlâk (güzel huylarda) ve maarif (bilgide).

“ ‘Kim bu dünyada körse, âhirette de kördür. (Belki de daha) fazla şaşkın olur.’ (İsra: 72) Her birisi hayvanlık mertebesinde gittiler. Ve mertebe-i insaniye erişmediler. Zira bu âlemde şehvet-i batn (iç istekler) ve şehvet-i ferc (cinsel istekler) ve muhabbet-i ferzend (oğul sevgisi) ile meşgul oldular.” (Azîzüddîn Nesefî)

İnsanlar elbette hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya, fakat yarın ölecekmiş gibi de âhirete çalışmaları gerekir. Veciz ve özlü olarak ifade edersek: “Dünyayı kesben değil, kalben terk etmek lâzımdır.”

***

“Allah’ı sevmek ve O’ndan korkmak en temel vazifemizdir. Onun bize yapmamızı emrettiğini sevmek, O’na itaat ederek sevdiğimizi göstermek ve O’nun rızasını, memnuniyetini kaybetmekten ve O’nun tarafından unutulmaktan korkmaktır vazifemiz.

“Allah dostlarından Rabiatü’l- Adeviye buyuruyor: “ ‘Allah’ı sevdiğinizi söylüyorsunuz, ama O’na itaat etmiyorsunuz! Hayatım üzerine yemin ederim ki bu çok garip bir şeydir. Eğer muhabbetinizde samimî olsaydınız O’na itaat ederdiniz. Çünkü seven kişi sevdiğine itaat eder.’

İslâmın özü şeriat (İslâm kanun ve hükümleri ve İslâm hukuku)dur. İbadetler; yüce ahlâk kurallarıyla ve güzel ahlâk; ibadetlerle bütünleşmelidir. Aksi takdirde tek başına ibadet; Allah (cc)ın gözünde değersiz olur. İbadet kuralları ve ahlâk kuralları birbirini beslemelidir. Günlük yaşantımızda davranışlarımızı düzeltmek ve güzelleştirmek için Hz. Ali bize şu muhteşem nasihati verir:

“ ‘Değerini bilen, haddini aşmayan, dilini tutan, hayatını boş şeylerle telef etmeyen kişinin üzerine Allah’ın rahmeti yağsın.’ “ (Rabia Christine Brodbeck)

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