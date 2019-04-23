Afyonkarahisar 2. Kitap Fuarı (12-21 Nisan 2019)

Afyonkarahisar 2. Kitap Fuarı bu sene daha renkli ve canlı geçti. Bütün yayınevlerinin kitapları stantlarda görücüye çıktı.

Çok sayıda yazarın, imza günleri programları panolarda, afişlerde ilan edildi. Profesyonel bir organizasyonla fuar açılışa hazırlandı.

Fuarın açıldığı 12 Nisan 2019’da Yeni Asya Neşriyat Fuarın en gözde yeri olan A37 numaralı stantta yerini aldı. Okuyucularıyla buluşan, bütünleşen Yeni Asya, “Gayemiz vatan sathını bir mektep yapmaktır.” idealiyle rengârenk kitap çeşitleriyle raflar, tezgâhlar çiçek tarlası gibi renklendi. Standın en göz alıcı, uğrak yerinde Risale-i Nurlar, kırmızı renkleriyle gül bahçesi gibi göz ve gönüllere hitap ediyordu…

Yeni Asya, her yerdeki kitap fuarlarında olduğu gibi Afyonkarahisar’da da 50 yıllık hizmetiyle, tavizsiz istikrarlı çizgisiyle, başarılı çalışmalarıyla, çocuk, geç, yaşlı toplumun her kesimine hitap eden kitap, dergi ve yayınlarıyla ziyaretçilerin ilgisini çekti. Kitap almaya gelen insanlar, tebrik edenler, tanışıp sohbet edenler, bilgi soranlar kitaplarını alıp ayrılırken huzurla, dostlukla, memnun olarak ayrıldılar.

Fuarda Yeni Asya, yazarıyla, çalışanıyla, okuyucusuyla kendi aralarında gönüllülük esasına dayalı, imece usulü müşterek çalışma anlayışıyla güler yüzlü, sıcak ve samimi davranışlarıyla akın akın gelen misafirlere güzel mesajlar verdiler. Her gelen ziyaretçi üzerinde sıcak, samimi ve olumlu intibalar bıraktı. Bediüzzaman’ın “Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm’ın sadası olacaktır.” müjdesiyle hakkı, adaleti, doğruluğu savunan Yeni Asya Neşriyat tanıştığı insanlara, ümit, şevk ve heyecan verdi.

Fuara katılan çeşitli yayınevleri kendi yazarlarıyla kitaplarını tanıtım ve satışlarını canlı tutmaya çalıştılar. Yeni Asya Neşriyat’ın standında Can Kardeş Dergisi Yayın Koordinatörü Demirhan Kadıoğlu üç gün boyunca çocuklarla ve gençlerle tanıştı, beraber oldu. Yeni Asya Neşriyatın amacını, faaliyetlerini ve hizmetlerini tanıttı. Onlarla sohbet etti, karikatürlerini çizdi. Hayata ve geleceğe yönelik tecrübelerini paylaştı. Başarının sırlarını, çalışma esaslarını anlattı geleceğe yönelik tavsiyelerde bulundu. İndirimli satılan kitaplar çok rağbet gördü. Tanıtım amaçlı bazı kitaplar hediye olarak verildi. Can kardeş Dergisi çocuk ziyaretçilere ücretsiz dağıtıldı.

Stantta Risale-i Nurların teşhir edildiği köşenin üstünde Üstadın haşmetli bir resmi ve eserlerinin fotoğrafı herkesin ilgisini çekti. Bediüzzaman ve eserleri hakkında merak eden, bilgi isteyen gençlere, stantta görevli gençler tanıtıma yardımcı oldular. Yasak olup olmadığını soranlar olsa da yasak olmadığı görülmüş, tanıtılmış oldu. Birçok sayıda Risale-i Nur kitapları fuar müddetince indirimli olarak satıldı.

Afyonkarahisar Kitap Fuarında Yeni Asya Neşriyatın standı, geçtiğimiz Pazar günü akşamına kadar kitap şenliği gibiydi. Çocuklar, gençlerle dolap taşan fuarda Yeni Asya sürekli canlı, aktif, müşterilere hitap eden düzenlemeler, sıcak, samimi karşılama, nezaketli hitap ve davranışlarla çalışmalar, faaliyetler yaptılar.

Geçtiğimiz hafta Fuarda kitap satışları heyecanla devam ederken bir gurup üniversiteli genç, İstanbul’dan Afyonkarahisar’a teşrif eden eğitimci Hanefi Örnek nezaretinde hafta boyunca Risale-i Nur okuma programı yaptılar… Yapılan iman, Kur’ân hizmetleri, gayret ve faaliyetler Berat Gecesinde huzur ve huşu içerisinde yapılan ders, hatim, cevşen okumaları, zikir, ibadet, salavatı şerifeler ve arşa yükselen duâlar, niyazlar, âminlerle taçlandı…

