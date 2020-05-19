"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 MAYIS 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Kadir Gecesi’ni idrak ederken

Muzaffer KARAHİSAR
19 Mayıs 2020, Salı
Geçmiş yıllara kıyasla müstesna bir Ramazan-ı Şerif yaşadık.

Evveli rahmet, ortası mağfiret ve sonu Cehennem ateşinden kurutuluş olan bereketli zamanların sonuna yaklaştık. Cenab-ı Hakk’ın (cc) fazlı keremiyle rahmet hazinesinden ihsan ettiği, Peygamberimizin (asm) müjdelediği Kadir Gecesi’ni idrak ediyoruz. Salgın hastalık tedbirleri sebebiyle camiler, mescitler kapalı, insanlarla topluca bir araya gelmek, görüşmek olmaksızın herkes evlerde izole bir hayat ve zaman geçirmek durumunda kaldı. Bu durumu zoraki bir kısıtlama mecburiyet olarak görmeyenler, bilhassa Ramazan günlerini manevî zenginlikler kazanma, ahiret kazancı fırsat olarak değerlendirdiler.

Bütün azalarımızla kötülüklerden, günahlardan uzak, sükûnet içinde, oruçlu olmanın şuurunu ve mesuliyetini inziva halinde, tefekkürle idrak etmeye çalıştık. Geçen ömür dakikalarımızı nefsimizde murakabe, mülâhaza ve muhasebe ederek, âczimizi anladık. Rabbimize yöneldik, rahmetine iltica ettik, affına sığındık. Yaptıklarımızı, yapamadıklarımızı, ihmal ettiklerimizi, hatalarımızı, kusurlarımızı vicdan muhasebesiyle değerlendirdik; eksiklerimizi anladık…

Bütün kusurlarımızla Allah’ın rahmet ve mağfiretinin bol olduğu bu mübarek günlerde duâ ve istiğfarlarla Rabbimizin emirlerine sarıldık, nehiy ettiklerinden kaçındık. Dinimizin emirlerini, kul haklarını gözeterek, sorumluluklarımızı bilerek ibadetlerimizi huşu ve huzur içinde ifa etmeye çalıştık. Namazlarımızı kıldık, tesbihatlarımızı yaptık. Kur’ân ayında, hatimler ettik, Cevşenler okuduk, Risale-i Nurlar’da izah edilen âyetlerin manalarını, hakikatlerini tefekkürle anlayarak mütalâa ettik… 

Her an İlâhî huzurda, nazarda olmanın şuuruyla manen itikâfta gibi dünyanın fani, zail, geçici günahların kirlettiği çirkin yüzüne değil; Cenab-ı Hakk’ın esmasına bakan, isimlerinin tecelli ettiği hikmetlere, nizam intizam ve güzelliklere ibretle çevirdik nazarlarımızı. Dünyanın ahiretin tarlası olduğunu düşünüp baki âleme, ebedî memlekete hazırlanmanın sorumluluğunu hissettik. Oruçla manen temizlendik, günahlardan arındık ve Kadir Gecesi’nde bin aylık mükâfatı ve ahiret nasibimizi almak üzere huzur-u İlâhî’nin kapısına geldik.

Ramazan Ayı içerisinde bir lütuf, ikram, hediye olarak verdiği Kadir Gecesi’ni idrak ediyoruz. Bin aydan hayırlı olan, bir ömür kadar mükâfatlar ihsan edilen bu mübarek geceyi sevinçle, huzurla, şevk ve heyecanla karşılayıp ihya etmeliyiz. Bugünü bayram havasında bilip hâl hatır sormalıyız, gönül almalıyız, helâlleşmeliyiz. Rabbimize kalben, ruhen, bütün duygularımız ve lâtifelerimizle yönelmeliyiz. İmanla, ihlâsla, duâlarla, tövbeler etmeliyiz. Gayretle, sebat ve sadâkatle ibadet ederek, namaz kılarak, Kur’ân okuyarak geceyi uyanık geçirmeliyiz. 

“Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır.” âyetini tefsir eden Üstad Bediüzzaman Hazretleri, bu gece okunan Kur’ân’ın her bir harfine otuz bin sevap karşılık geldiğini müjdeler. Rahmetin, mağfiretin, bereketin, manevî zenginliklerin bol olduğu geceyi bütün Müslüman kardeşlerimizin, insanlığın ve nefsimizin İslâm’ın ve imanın ulvî hakikatlerine sebat ve sadâkatle sarılarak kurtuluşa ermemiz için nida edip yalvarmalıyız bu gece. 

Bu gece marifetullah ve muhabbetullah basamaklarıyla aşk-ı İlâhinin huzuruna bütün hissiyatımızla yönelerek, yücelerek duâlar etmeliyiz ki; fani nefsimizi ve duygularımızı mecazi, fani, zail muhabbetlerin esaretinden kurtaralım.

Okunma Sayısı: 1103
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Said Haktan

    19.5.2020 19:19:05

    Amin.inşaallah.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Hediye kitap kampanyasında Risale-i Nur'a ilgi ve talep artıyor

Yüzyılın en büyük krizi kapıda

Gençliğin önceliği hürriyet

#EvdeKalTürkiye, e-gazete'ni ücretsiz oku

Dünya genelinde son 24 saatte neler yaşandı?

ABD'de koronavirüs yasaklarına uymayan Yahudi okulu kapatıldı

Bakanlıktan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin yeni genelge

'Öyle birisi var ama aynı takımda oynadığımız için sıkıntı yok'

Mustafa Cengiz'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

Bakan Koca: Yeni vaka sayısında beklenen düzeyde bir azalma var

Şehit Jandarma Yüzbaşı Çiftçi dualarla uğurlandı

Şehide duâ

En çok başvuru âdil yargılama ihlâlinden

Salgın geçim kaynaklarını mahvetti

ABD'de konut başlangıçları son 5 yılın en düşük seviyesinde

Kösedağ'ın eteklerinde renk cümbüşü

Vaka sayılarının arttığı Arap ülkelerinde son durum?

Çin’den ABD’ye DSÖ tepkisi

Dünya genelinde vaka sayısı 5 milyona dayandı

En Çok Okunanlar

Kâzım GÜLEÇYÜZ

Tarihe düşülen notlar
Genel

Yüzyılın en büyük krizi kapıda
Ahmet BATTAL

Fetömetreli adalete güvenelim mi?
Süleyman KÖSMENE

Az bir bedel, çok büyük netice!
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Genel

Hediye kitap kampanyasında Risale-i Nur'a ilgi ve talep artıyor
Cevher İLHAN

Kayyımla demokrasi kıyımı
Risale-i Nur'dan

İsrafla gelen hırsın neticeleri
M. Latif SALİHOĞLU

Uhuvvette suhulet ve selâmet var
Faruk ÇAKIR

Çeşmelerdeki su sesine duâlar karışacak

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.