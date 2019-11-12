"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 KASIM 2019 SALI - YIL: 50

Mevlid-i Şerif sevinci

Muzaffer KARAHİSAR
12 Kasım 2019, Salı 00:08
Geçtiğimiz cuma gecesi Efendimizin (asm) Mevlid-i Şerifini sevinçle, salavatlarla idrak ettik.

Sevgili Peygamberimizin (asm) dünyaya “ümmetî, ümmetî…” nidalarıyla, mucizelerle, sırlarla, müjdelerle teşrif ettiği kutlu gece hâlâ bereketini, tazeliğini ve zenginliğini koruyor. Dünyanın her yerindeki Müslümanlar, Nur Çocuğun (asm) doğduğu o kutlu geceyi aynı hürmet, duygu ve heyecanla ihya ettiler…

O sevgili Habibi (asm) hatırlayıp hürmetle, muhabbetle, dualarla, niyazlarla, salat-ı selamlarla, mevlit ve nat-ı şeriflerle anmanın mutluluğu hala gönüllere coşku, huzur ve huşu veriyor.

Cenab-ı Hakkın sevgili kulu ve Resulü, Muhammed (asm) risâletiyle, âdetlerine düşkün, inatçı, vahşi, bedevi muhalif kavimler, kısa zamanda iman nuruyla, İslam ahlakıyla şereflenmiş, Fetret karanlıklarından en yüce insanlık mertebesine çıkmışlar. Ashabtan her biri mümtaz şahsiyetleriyle insanlığa örnek olmuşlar. Peygamber Efendimizin (asm) sahabeleriyle yaşadığı asra, “Saadet Asrı” namı verilmiş.

Fahr-i Kâinat Efendimiz (asm) Rabbimizi (cc) bize tarif etmiş, isimlerini, sıfatlarını, yeryüzündeki tecelli eden eserlerini ve sanatlarını nimetleri üzerinde ders verip göstermiş. Kur’ân-ı Hakimle din-i mübin-i İslâm’ın hakikatlerini anlatmış. Tevhid inancını hakkaniyeti Cenab-ı Hakkın (cc) ihsan ettiği mucizelerle ispat, ikna ve izah etmiş.

Onun (asm) getirdiği nurlarla insanlar, yaratılış gayesini, Allah’a (cc) olan vazifelerini ve eşref-i mahlukat olmanın sırlarını, ölçülerini, prensiplerini öğrendi. Akıllar, kalpler, ruhlar iman nuruyla aydınlandı. İki cihan saadetini bahşeden hakikatler manzumesini insanlığa hediye etti.

Habibullah (asm) her haliyle, her tavrıyla, ibadetiyle, takvasıyla, metanetiyle, ahlak ve faziletiyle insanlığın önderi olmuş. Efendimizin (asm) mucizesi ve kelamullah olan Kur’ân-ı Kerim, asırlardır, ter-ü taze hakikatleriyle insanlığı hak yolunu, tevhid inancını anlatıyor. Huzur ve saadet yolunu gösteriyor. 

Kur’ân’ın sarsılmaz ayetleri, i’cazlı işaretleri, sönmeyen nurları insanlığa kıyamete kadar “Sırat-ı Müstakim” yolunu gösterecektir. “İslâmiyet güneş gibidir, üflemekle sönmez. Gündüz gibidir; göz yummakla gece olmaz. Gözünü kapayan, yalnız kendine gece yapar.” 

Ahirzamanın dehşetli fitne, fısk, sefahat, zulüm, inkâr desiseleriyle yaralanmış insanlığın, o hidayet güneşi ve rahmet Peygamberi Efendimizin (asm) getirdiği nura, huzura, huşuya, saadet ve mutluluğa her zamankinden daha fazla muhtaç olduğunu o gece tekrar hatırladık…

“Hüsnüsiret ve cemal-i suret ile mümtaz” sevgili Peygamber Efendimizin (asm) zatının, şahsiyetinin, ahlakının, velayetinin, nübüvvetinin ve risaletinin güzelliklerini ifade etmekten aciziz. Bu âlemde en büyük zat olan Efendimize (asm) “Fahr-i Âlem” ve “Şeref-i Beniâdem” denilmesi pek münasip ve lâyıktır. Rabbimiz ’in (cc) Cebrail (as) ile Efendimize gönderdiği “Kur’ân’daki anasır-ı esasiye ve Kur’ân’ın takip ettiği maksatlar tevhid, nübüvvet, haşir, adalet ve ibadet olmak üzere dörttür.” (Mesnevi-i Nuriye) Dört esas, beşeriyete iki cihanda saadet temin eden esaslardır.

Alemlere rahmet olarak gönderilen şefaat ve şefkat Peygamberi Efendimizin (asm) dünyaya teşriflerinin sene-i devriyesinde gül goncası gibi kat kat saymakla bitmeyen güzelliklerini ihlasla, ibadetle, hatimle dua ve salavatlarla andık, anladık, sevinçle yad ettik. Onun getirdiği hidayet güneşiyle bütün varlığımız, latifelerimiz, geleceğimiz iman nurlarıyla aydınlandı…

O kutlu gece eller havada iken hepimiz söyle niyaz ettik: “…Ey kerem sahiplerinin en kerîmi ve merhametlilerin en merhametlisi olan Rabbimiz. Âmin. Allahım! Furkan-ı Hakîmin kendisine indirildiği zâta ve bütün âl ve ashâbına salât ve selâm et. Âmin, âmin”

Okunma Sayısı: 115
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bediüzzaman istibdata karşı dik durdu

    Fitne, aileleri de böldü

    Hüseyin Filiz’i rahmetle anıyoruz

    Korku, hâkimleri vicdandan koparıyor

    Paris'te protesto: Sorun Müslümanlar değil, İslam karşıtları

    Hükümet kurmak daha da zorlaştı: İspanya'da seçim sonuçları ne diyor?

    Merkel: Hiç kimse kendisini aşağılanmış veya dışlanmış hissetmemeli

    Rus uzay üssü inşaatındaki büyük yolsuzluk ile ilgili açıklama

    'Geri adım atmamızı ummak beyhudedir'

    Erdoğan'ın ABD ziyaretinde hangi konular gündeme gelecek?

    Merkür'ün Güneş'in önünden geçişini TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi de yayınladı

    Boğaziçi imara açılacak mı?

    Sıra Murat Dağı’nda mı?

    Kaçak yapılara dijital takip geliyor

    81 ilde eş zamanlı fidan dikme heyecanı

    Hong Kong polisi gerçek mermi kullandı

    İB: Yabancı terörist savaşçılar ülkelerine gönderilmeye başlandı

    13 Aralık'a kadar devam edecek: Hac ön kayıtları başladı

    ABD'den teröristlerle petrol devriyesi

    Yeni sistem huzur getirmedi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Millî irade, Kemalizm ve AKP
    Faruk ÇAKIR

    Acı itiraf
    Genel

    Fitne, aileleri de böldü
    M. Latif SALİHOĞLU

    “Dindar Atatürkçü” ezikliği
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Korku, hâkimleri vicdandan koparıyor
    Ahmet BATTAL

    Kemalince duyuş, duruş, görüş, gösteriş...
    Cevher İLHAN

    AKP iktidarında “Atatürkçülüğün ikamesi”-1
    Süleyman KÖSMENE

    Nasaraların saliplerini kim kıracak?
    Genel

    Paris'te protesto: Sorun Müslümanlar değil, İslam karşıtları

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.