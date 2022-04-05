Mevsim bahar

Yeryüzü bütün ihtişamıyla uyanıyor.

Bütün güzellikler, şirin letafetler, sanatlı desenler, renkli manzaralarla mahlûkat ve mevcudat yeniden diriliyor, bu mevsimde. Dünya üzerinde uzun ve süratli seyahatle bahar mevsimine geldik. Arz yüzüne örtülen beyaz kar perdelerini açtı. Her tarafta kıpır kıpır muhteşem güzelliklerin, nimetlerin, uyanışları var. Yeniden yaratılışın, dirilişin, emarelerinin müjdeleri görülüyor.

Bahar, bereketiyle erzak vagonu gibi, ince, süslü güzellikleriyle sanat galerisi gibi, arz üzerinde doğanlar, dirilenler, hayat bulmalarıyla mahşeri andırıyor. Yeryüzü kışın sessizliğinden sonra çiçek renkleriyle, kuş seslerle, böcek kıpırdamalarıyla, kuzuların, yavruların canlanması Allah’ın varlığı ve birliğinin delilleri temaşa ediliyor. Bahar mevsiminde Rabbimizin kudretinin ve azametinin varlıklar üzerindeki tecellileri, tezahürleri, işaretleri, mucizeleri görülüyor, anlaşılıyor.

Bu mevsim dağlarda, kırlarda, bağ ve bahçelerde filizlerle, tomurcuklarla, çiçeklerle, böceklerle renklenir, süslenir, güzelleşir. Her şey, sahibini ve malikini anlatır, birliğine işaretler eder. Bahar mevsiminde uçsuz bucaksız zemin bahçesinde hayata gözlerini açan tüm varlıklarda nizam, intizam içinde faaliyetleri müşahede edilir.

“Üç yüz bin ayrı ayrı kitaplar hükmündeki üç yüz bin nebatî ve hayvanî taifeleri beraber, birbiri içinde, yanlışsız, hatasız, karıştırmayarak, şaşırmayarak, mükemmel, muntazam” uyanmaları, dirilmeleri, teşekkülleri Rabbimizi ilmini, iradesini, kudretini tarif ederler.

İnsanlar, kâinat sergisinde Allah’ın mucizelerini tefekkürle idrak edebilecek sınırsız duygular, latifelerle yaratılmıştır. Baharda bütün ağaçlar beyaz formalarını giymiş, çiçeklerinin ışıl ışıl renkleri, güzel kokuları, kıvrımlı desenleri, süslü şekilleri arzın halifesi sıfatıyla insanların gözüne, gönlüne, duygularına, idrakine hitap ediyorlar.

Eşref-i mahlûkat sıfatıyla insan, mevcudat insanın emrine, hizmetine verilmiş. İnsanlar, yaratan Rabbini tefekkür etmesi, okuması, anlamı için yeryüzündeki esma-i İlahî’nin tecellileri tevhit mesajları veriyor, taklidi mümkün olmayan mucize eserlerini sergiliyorlar…

Mesela “huveynât” tabir edilen gözle görünemeyecek kadar küçük, mikroskobik hayvancıkların ölçülü vücut yapıları, simetrik organları, elbise, erzak, esliha gibi ihtiyaçlarının karşılanması, talim, terbiye, terhisleri gibi gayet mükemmel faaliyetlerini emir tahtında hizmetlerini hayretle düşünmeliyiz. Ülfet perdelerini yırtarak kudretin mucizelerini görüp mütalaa etmeliyiz. “O (Allah) ki, yarattığı her şeyi güzel yaptı.” (Secde, 7)

Kâinatta ve arz sayfasında zerrelerden kürelere kadar her mevcut Allah’ın ilmi, iradesi, kudretiyle nizam ve intizam içinde ve en güzel şekilde faaliyetlerini sürdürüyorlar.

Kâinat kitabının kalbi hükmünde olan yeryüzü sayfasının bir tek forması olan bahar mevsiminde yüz binlerce bitkiler ve hayvanlar taifesinin hızlı, nizam ve intizam içinde haşir ve neşredilmeleri Allah’ın ilim, irade ve kudretinin delilleridir.

İman nuruyla, Kur’an dersiyle ve İslam şuuruyla bahar mevsiminin güzelliklerin bütün latifelerimizle tefekkür edip anlamlıyız. Aklımız, kalbimiz, ruhumuz ve bütün hayatımızla cennetasa baharların huzur ve mutluluk veren marifet ve muhabbet sırlarına ancak bu şuurla ulaşabiliriz.