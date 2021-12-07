Payamlı’da üç gün

Sabah saatlerinde yola çıktığımızda gökyüzünden rahmet bulutları, Nur halesi sis katrecikleri halinde etrafımızı sarmıştı.

Ege Bölgesi Okuma Programı’nın heyecanıyla neşeli, sürurlu yolculuğumuzda, sisli havada arabamız Nurlu bir dehlizde süzülerek uçar gibi yol alıyordu. Arkadaşlarla Payamlı’ya yaklaşırken ara sıra serpiştiren yağmur taneleri, kurak mevsimde rahmet ve bereket müjdeleri veriyordu.

Payamlı, İzmir’e 40 km uzaklıkta Seferihisar’a bağlı, denize, dağa, dereye, ormana, ılıcaya, baraja yakın mesafede meyve ve sebze bahçeleriyle zengin, yeşil bitki örtüsü, havası, suyu ve çalışkan insanlarıyla şirin, güzel, küçük bir köy. O köyün güzelliklerine Yeni Asya Payamlı Tesisleri, mümtaz insanların iman hizmetleri ve faaliyetleriyle ayrı bir değer kazanmış. Yüksekçe bir yerdeki binanın yeri, konumu, kullanımı, projesi, manzarası, büyükçe ders salonu ve iç mekânlar görülmeye değer.

O asude mekânların fıtrî güzellikleri gözlerden gönüllere aksediyor. Müfritane irtibat ve kaynaşma ile ihlâs, uhuvvet ve samimiyetin gönüllerdeki tesiri, tezahürü, esma-i İlâhinin tefekkürü, tecellisi… hepsi birden insanları manevî, lahutî, ruhî derinliklere alıp götürüyor. Nur Talebelerinin ilim meclisleri, mütalâa edilen hakikatler ile en yakın dost, en fedakâr arkadaş, en güzel takdir edici yoldaş, civanmert kardeş olmanın sıcaklığı, samimiyeti simalara yansımış münevver insanların, hayalen Asr-ı Saadeti hatırlatan halis tavırları, yaşantıları ve halleri…

Kur’ân’ın manevî tefsiri Risale-i Nurları’n ilmî, imanî sohbetleri hissiyatımızın ötesinde aklımız, kalbimiz ve lâtifelerimize sirayet ediyor, sürur ve inşirah veriyordu. İşlenen mevzuların verdiği feyiz ve fazilet Rabbimizin rızası, hoşnutluğunu murat edilince; marifet, muhabbet ve ruhanî lezzetleri manevî âlemimizi kuşatıyor, benliğimizin derinliklerine sirayet ediyordu.

Nurlu toplantıda hissettiğimiz ulvî letafet, Sevgili Peygamberimizin (asm) işaret ettiği “Dünyadaki Cennet” tabiriyle bahsettiği Allah rızasını tahsil için toplanan Kur’ân hakikatlerinin ilim ve irfan meclislerini hatırlattı. Bu idrake mütenasip olarak İlahiyatçı Prof. Dr. İlyas Üzüm Hoca’nın hazırlamış olduğu “Hadiste ve Rivayetlerdeki 12 Asıl” konulu sunumu âyetler, hadislerle ve Risale-i Nur’dan misaller vererek, delillerle hakikatleri güzel üslûbu, akıcı hitabeti ve tatlı sohbetiyle izahlar ederek anlatması, soruları cevaplandırması memnuniyeti arttırdı, istifadeye ve istifazaya medar oldu.

Program akışında görev alan değerli konuşmacılar Kâzım Güleçyüz, Nejat Eren, Ali Demir, Süleyman Kösmene, Hasan Güneş, Hasan Şen, Celal Huyut, Durmuş Ali İnci hazırlamış oldukları konuları, müdakkik dinleyiciler huzurunda gayet etraflıca mütalâa tarzında sundular. Dinleyicilerin soruları ve konulara katkılarıyla verimli ve faydalı bir program icra edildi. İnşallah o değerli çalışmalar ve sunumlar, gazetemiz Yeni Asya’da yayınlanır.

Payamlı’da geçen zamanın her ânın ayrı bir tadı, lezzeti, letafeti, güzelliği vardı. Afyon Ağır Ceza Mahkemesi’nde sabahtan akşamın geç saatlerine kadar devam eden mahkemede Nur Talebelerinin Üstadı ve Nur Dâvâsını müdafaalarını barodaki avukatlar, Üstadın avukatı Ahmet Hikmet Gönen’e sormuşlar. “O da bu gün Nur deryasının bir ucundan girdik, öteki ucundan çıktık!” diye nükteli bir cevap vermiş. Bizler de Nur hizmetlerinin hakikatler deryasında üç gün boyunca huzur ve saadet içinde yaşadık, okuduk, dinledik, anladık, ancak doymadık…

Geceler bir başkaydı. Herkesin ayır ayrı, birbirinden güzel huyu, hasleti, hususiyeti, sohbeti, samimiyeti, esprisi, tebessümü, tevazuu, nezaketi, hitabeti görülmeye değer güzellikteydi. Gecenin ikinci yarısında pencereye çarpan rüzgârın garip uğultusu, çam ağaçlarının hüzünlü hışırtısı, uzaktan gelen köpek havlamalarıyla köy hayatının özlenen platonik duygularını hatırlatıyordu. O sakin saatlerde Kur’ân, Cevşen, Risale okuyan, huşu ile namaz kılan, duâ eden bahtiyarlar görülür. İlâhî huzurda yakarışları horoz seslerinin duyulduğu seher vaktine, sonra sabah ezanıyla yeni bir günün ışıklarıyla yeni bir âlem ve dersler başlardı.

Toplantı boyunca yemek, çay ve diğer ikramlarda görevli gençlerin sürekli ayakta, usanmadan, yorulmadan yaptıkları hizmetler, takdire şayan fedakârlıklardı. Payamlı’da ikamet eden, ehli hizmet, emekli hoca, yaşlı Halil Ağabey, tesislere nezaret eden mübarek, muhlis bir insan.

Son gün değerlendirme toplantısında herkes programın güzelliklerini kendi penceresinden görebildiği ve ifade edebildiği kadar anlattı, söyledi. Vedalaşıp ayrılırken zaman, hazan vakti sonbaharla kış mevsiminin kesiştiği noktada bulunuyordu.