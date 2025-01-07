"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 OCAK 2025 SALI - YIL: 55

Anlatım bozuklukları-15 - Şapka Deyip Geçmeyin-34

Nahit TOPALOĞLU
07 Ocak 2025, Salı
Farsça Tamlamalarda Yapılan Hatâlar

“Kâbe’nin doğu köşesinde bulunan, tavaf sırasında hacıların her dönüşte selâmladıkları siyah parlak taş” için söylenen “Siyah Taş,” Türkçe sıfat tamlamasıdır. Tamlayan önce (siyah), tamlanan (taş) sonra gelir.

Risâle-i Nurlarda çokça geçtiğinden olsa gerek, yazarlarımız Farisî tamlama biçimini yazılarında kullanmaktalar. Gerek Fârisî, gerekse Arabî tamlamalarda Türkçenin tersine tamlanan (muzâf) önce, tamlayan (muzâfunileyh) sonra gelir. Bu sebeple çözümlemede sondan başa doğru gidilir.

Hacerü’l-esved: Arapça tamlama. Hacer(taş), tamlanan (muzâf); esved(siyah), tamlayan (muzâfunileyh).

Hacer-i esved: Farsça tamlama. Hacer(taş), tamlanan; esved (siyah-kara), tamlayan.

Gazetemizdeki yazı ve şiirlerde Farsça tamlama formu kullanılırken hatâlar göze çarpmaktadır:

*“Belâ ile oldunsa aşk-ı hemdem,” Hatalı. Doğrusu:

“Belâ ile hemdem-i aşk oldunsa.”

*“Meyl-i dünya ehli şöyle der:” Doğrusu:

“Ehl-i dünya şöyle der:”

* “Uyanmak” mı dediniz; tabiî ki şu en büyük şu arzu-yu hâhîş-i temennîmiz…”

Temenni: istek, talep, dilek Arzu: istek, dilek Hâhiş: istek, arzu

“… arzu-yu hâhîş-i temennimiz” (temenni isteğimizin arzusu??) Yanlış. Doğrusu da yok. Üç kelime de birbirinin müterâdifi çünkü.

* “…müsemması şu tamamen boşaltılan şu idare-i şekl-i devletimiz” Doğrusu:

“…şekl-i idâre-i devletimiz”

* “Şu tazyîkat-ı şerâit-i ahvâl u EHYÂN-ı EVKÂT u şu EZMÂN; “enfüsen” ve şu “âfâken” diyelim.”

Ehyân: vakitler, zamanlar Ezman: zamanlar Evkat [evkât değil.]: Vakitler

“Enfüsen ve âfâken” şeklinde, enfüs ve âfâk kelimelerinin tenvinli bir kullanımının mevcut olmadığını da EVKÂT diye şapkalı yazmanın yanlış oluşunu da geçtik, yapılan Fârisî tamlamalarla ne denilmek istediğini anlamak için uğraşırken motor yandı:

”Ahvâlin şartlarının tazyikatı ve şu ZAMANLAR ve VAKİTLERİN ZAMANLARI; enfüsen ve âfâken diyelim.”

***

Farsça tamlamalarda yapılan bir diğer hatâ da terkibin yazımı ile ilgilidir.

Farsça tamlamaları usûlüne uygun şekilde tamlanan ve tamlayan arasına “-i, -ı” koyarak yazmalıyız: edeb-i İslâmiye.

Aksi takdirde Türkçe tamlama biçimini tercih edip “İslâm edebi, İslâm terbiyesi, İslâmî edep” şeklinde tamlayanı öne, tamlananı sona getirmeliyiz.

Hem -bunun tersini yaparak- tamlananı başa, tamlayanı sona alıp hem de Farsça tamlamaları tamlanan ve tamlayan arasına “-i, -ı” koymadan yazmak -kanaatimce- uygun değildir: “kitabı mukaddes” gibi.

Kimse bizi, tamlananla tamlayanı ters çevirmeye zorlamadığına göre Türkçe tamlama formunda “mukaddes kitap” diye yazabilecekken Farsça formu yeğleyen kişi, imlâsını da o forma uygun olarak yazmalı: kitab-ı mukaddes

Tamlananı başa, tamlayanı sona getirip tamlamaya takla attır, hem de “kitabı mukaddes” diye yaz. Bunun izâhı var mı?

“Kitab-ı mukaddes” diye usulüne uygun yazılmışsa okuyucu anlar ki Farsça bir tamlama şeklinde “mukaddes kitap” denmiş. Ama “kitabı mukaddes” yazılmış ise “kitabı” sözündeki “-ı” “onun” anlamında iyelik 3.t.ş. eki olduğundan tamlama değil, bir cümle vardır karşımızda: “(onun) Kitabı, mukaddes(tir).

Bir sehiv de Nurların yazımında göze çarpıyor. Türkçe tamlama biçiminde ifade edilecekse Nur Risâleleri dersiniz. Fakat Üstadın da tercih ettiği şekliyle Fârisî tamlama tarzını kullanacaksanız Risâle-i Nur yazmalısınız. Risâlei Nur şeklinde yazım uygun değildir.

* “Tefekkür ile bizi rızâna al Rabbi Rahîm.”

Şâirimiz, tamlamanın imlâsını yanlış yazmış ve farkında olmadan “(Onun) Rabb’i Rahîm(dir)” diye cümle kurmuş.

.“Tefekkür ile bizi rızâna al RABB-i RAHÎM.” Amin!

*“Gidiyorsak Âdem babamızın vatan-ı aslîsine dönüyoruz, gidiyorsak sahibi hakikînin huzuruna gidiyoruz inancı ile ölümü bir ders-i ibret olarak bize seyrettiren insanlar.”

Yazarımız “vatan-ı aslî, ders-i ibret” gibi düzgün yazdığı iki tamlamaya ilâveten birini yanlış yazarak “sahibi hakikî / (onun) sahibi hakikî(dir)” diye cümle kurduğunun farkında değil elbet.

Bir yazarımız da Fârisî tamlamayı “halı hazırda” diye yazmış. Sanırsınız ki halı temin edilmiş, gideceği yere hazırlanmış. Fakat hâl-i hazırda halı falan yok tabi!

***

Şapka hatâsıyla bir hitâm:

“Kátil asla VARİS olamaz deriz de, miras davasında bulunan kátillerle iş tutarız.”

Kişi kátil olunca damarları kat’iyyen tıkanmıyor da VARİS olma riski ortadan kalkıyor mu acep?

Varis bu, şakası yoktur. Ordubozan da demişler. Hele sebep olduğu kaşıntı yok mu? Bacaklarını kopartıp atasın gelir. Kátil olmaya özendirecek dereceye varıyor mu bilmem.

Adâletin, koca koca saraylarda mahpus olduğu güzelim memleketimizde, varis derdi olanları katle teşvikten dâvâ açılabilir; haberiniz olsun. Üstelik, “basın yoluyla işlendiğinden…” deyip katlamalı tecziye bile talep edilebilir netekim. Hem “…kátillerle iş tutarız.” itirafı(!) da yapılmışken…

Hattâ, öküz altında buzağı arayan yetkililer, durumdan vazife çıkarıp resmî ilânımızı kesmelerine çok mâkul (!) bir gerekçe daha bulduk, diye sevinebilirler de.

Demedi demeyin! Şapkadan geçin, şapka deyip geçmeyin!

Varis: Toplardamar genişlemesi; ordubozan.

VÂRİS: Mirasçı.

Okunma Sayısı: 256
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazze'deki çocuklar savaşın bedelini hayatlarıyla ödüyor

    ABD'deki 13 eyalette ''kar ve şiddetli soğuk'' alarmı: En 3 kişi öldü

    Güney Kore'de 179 kişinin öldüğü uçak kazasıyla ilgili yeni gelişme

    Trudeau istifa edeceğini duyurdu

    Madencilik ve yangınlar ormanları tahrip ediyor

    Sağlık çalışanları da iş bırakacak

    Yanlış politikaların bedelini halk ödüyor

    Yeter! Söz milletin! - Demokrat Parti’nin 78 yıldönümü kutlanıyor

    DEM el yükseltti: “Görüşme yetmez İmralı’nın kapıları açılmalı”

    Filistin Sağlık Bakanlığı: İlâç ve tıbbî malzemeyle ilgili büyük bir yoklukla karşı karşıyayız

    İsrail, 2024'te Gazze'de 966 camiyi yıktı

    Çay-simit hesabı yapanlar, bizi aç bıraktı

    Milyonlar Hazret-i Mevlânâ'yı ziyaret etti

    Gazze'deki İsrail bombardımanı yoğunlaşarak devam ediyor

    Suriye'de bir toplu mezar daha bulundu
    📷

    Risale-i Nur'dan alıntı yapan Kanadalı Profesör: Vesveselere çözüm Bediüzzaman’da

    Dünyanın en yaşlı insanı da öldü...

    Gazze’nin kuzeyinde hastane kalmadı

    İsrailli milletvekillerinin soykırım çağrısına tepki

    En Çok Okunanlar

    Osman ZENGİN

    Üstad’a dil uzatmıştı, iflâh olmadı
    Ahmet BATTAL

    İkinci çözüm süreci mi?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    Ekonomide iflasın ikrarı...
    Ali FERŞADOĞLU

    Güneş hararetini Cehennemden alıyor
    Faruk ÇAKIR

    Jimmy Carter’ın bakışı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Demokrasiye “Demokratlar” ile geçildi
    Süleyman KÖSMENE

    Çorum’da hizmet konuşuldu
    Genel

    Sağlık çalışanları da iş bırakacak
    M. Ali KAYA

    DP-CHP mücadelesi ve DP'nin zaferi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.