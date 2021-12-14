Aliya İzzetbegoviç’den özlü sözler

Bu hafta tarihten bir yaprak çevirelim. Ülkesi, İslâmiyet ve insanlık için önemli bir örnek şahsiyet olan, bilge insan, Bosna-Herkes Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı, merhum Aliya İzzetbegoviç’in düşüncelerinden bazılarını birlikte paylaşmaya çalışalım.

Merhum Aliya İzzetbegoviç; hayat tecrübesi, inancına tam bağlılığı ile gerçekten hem sağlam bir Müslüman, hem de dirayetli ve cesaretli bir liderdi. İslâmı gerçek manada yaşamaya çalışan zeki, prensipli, mütevazi bir örnek idareciydi. Kabriyle de bu mütevaziliğini numunesi olarak Saraybosna Şehitler Mezarlığı’nda şehit evlâtlarının arasında vasiyet ederek tatbik edip göstermiştir.

Böyle değerlerin öğüt ve hayat derslerine hem Müslümanların hem de insanlığın çok ihtiyacı var. İşte Aliya İzzetbegoviç’den hayatî öğütler.

“Kur`ân edebiyat değil, hayattır; dolayısıyla ona bir düşünce tarzı değil, bir yaşama tarzı olarak bakılmalıdır.”

“Yeryüzünün öğretmeni olabilmek için, gökyüzünün öğrencisi olmak lâzımdır.”

“Tabuta konmuş da olsa, toprağa gömülmediği sürece Türkler tek güvencemizdir.”

“Din ahlâktır; onu hayata geçirmek ise terbiyedir.”

“İyi insan olmadan iyi Müslüman olamayız.”

“Savaşta büyük zulme uğradınız. Zâlimleri affedip affetmemekte serbestsiniz. Ne yaparsanız yapın, ama soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır.”

“Bizi toprağa gömdüler, fakat tohum olduğumuzu bilmiyorlardı.”

“Her şey bittiğinde, hatırlayacağımız şey; düşmanlarımızın sözleri değil, dostlarımızın sessizliği olacaktır.”

“Biz de zâlimlerden olursak, zulme karşı savaşmamızın bir anlamı kalmaz.”

“Her şeye kâdir olan Allah’a (cc) yemin ederim ki köle olmayacağız.”

“Ben Avrupa`ya giderken kafam önümde eğik gitmiyorum. Çünkü çocuk, kadın ve ihtiyar öldürmedik. Çünkü hiçbir kutsal yere saldırmadık. Oysa onlar bunların tamamını yaptı. Hem de Batı`nın gözü önünde; Batı medeniyeti adına...”

“Bunu hiç unutma evlât! Batı hiçbir zaman uygar olmamıştır ve bugünkü refahı; devam edegelen sömürgeciliği, döktüğü kan, akıttığı gözyaşı ve çektirdiği acılar üzerine kuruludur.”

“Hiç kimse intikam peşinde koşmamalı, sadece adaleti aramalıdır. Çünkü intikam sonu olmayan kötülüklerin de kapısını açar. Geçmişi unutmayın, ama onunla da yaşamayın.”

“Hakikî vatansever vatanını diğerlerine üstün tutan değil, vatanının övgüye mazhar olması için hareket edendir.”

“Din hurâfeleri yok etmezse, hurâfeler dîni yok eder.”

“Bütün yücelik ve şükran Allah’a (cc) aittir ve insanların gerçek kalitesini de ancak Allah (cc) tesbit edebilir.”

“Sanat için soyunana alkış tutanlar; Allah için giyinene neden zulmeder?”

“İnsan şahsiyetini alçaltan, onu eşyayla bir tutan her şey gayri insanîdir.”

“İktidara gelirseniz, hâl ve hareketlerinize dikkat edin. Kibirli olmayın, kendini beğenmişlik etmeyin. Size âit olmayan şeyleri almayın, güçsüzlere yardım edin ve ahlâk kurallarına uyun. Unutmayın ki sonsuz iktidar yoktur. Her iktidar geçicidir ve herkes, er veya geç, önce milletin ve nihayet Allah’ın önünde hesap verecektir.”

“Hayat, inanan ve sâlih ameller işleyenler dışında hiç kimsenin kazanamadığı bir oyundur.”

“Benim için yeryüzünde iyi, doğru ve güzel olan ne varsa onun adı İSLÂM`dır.”

“İslâm, korkakların değil, cesur ve atılgan Müslümanların omuzlarında yükselecektir.”

“Olduğunuz gibi kalın. Dininizi, milliyetinizi koruyun. Kimliğinizi kaybetmenin bedeli köleliktir.”

“Savaş ölünce değil, düşmana benzeyince kaybedilir.”

Allah rahmet eylesin.. Mekânı Cennet olsun.