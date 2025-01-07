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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 OCAK 2025 SALI - YIL: 55

Amerika seyahatimiz ve hatıralarımız -2

Nejat EREN
07 Ocak 2025, Salı
Amerika’da, çalışma saatleri ve şartları, trafik kaideleri, vergiler ve ödeme sistemi.

Hülâsa, hayatın her alanında bir kaçamağı mümkün olamayan sistemler manzumesinin hâkimiyetindedir. Mevcut sistem boşluğa ve kanunsuzluğa aslâ izin vermeyecek katı ve çok sağlam bir yapıda. Hayatın her alanında büyük bir ciddiyet ve kurallara uyma kültürü, eğitimi, fizikî şartları ve mecburiyeti var.

Bütün bunlara değinip anlatmamın sebebi hedeflediğimiz kudsî iman hizmetleri için buradaki sabit hizmet elemanlarının bu şartlara göre yetiştirilip eğitilmesinin önemi ve zaruretine dikkat çekmektir.

İkinci olarak: Hizmetlerimizin devamlılığı açısından sabit bir hizmet merkezinin bulunması kaçınılmazdır. Geldiğimiz nokta ve bunca tecrübe ve buradaki sistem buna bizi zorunlu kılıyor.

New York ve New Jersey Türk nüfusun en çok yaşadığı merkezî bölgeler. Buradaki kardeşlerimizle bunları paylaştık ve paylaşmaya da devam e-deceğiz. Amerika içerisinde Chicago Müslüman nüfusun en çok olduğu eyalettir.

Teksas, Houston’da Müslüman nüfusun ve Türklerin çok olduğunu duymuştum bu ilk ziyaretimde bunu bizzat görmüş oldum. En son ziyaretimden sekiz sene geçmiş. Biz bu arada boş durmadık. Burada meslek ve meşrebimize uygun kardeşlerimizle beş seneye yakın zamandan beri “zoom” programı üzerinden haftalık Risale-i Nur derslerimizi hiç aksatmadan yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz.

Bu ziyaretimizin ana sebebi, sanal ortamdan; kucaklaşma ortamına geçmekti. Değişen dünya ve Amerika şartlarında bu hizmetlerimizi nasıl organize edebileceğimizi iştişare etmek, yüz yüze görüşmek, müzakere etmekti. Risale-i Nur derslerimizi bu sefer sıcak ortamlarda yüz yüze yapma gayretinde olduk. İki hafta içerisinde buralarda bu faaliyetlerimize devam ettik ve ediyoruz. Bu amaçla, buradaki kardeşlerimizden müsait olanlarla yüz yüze; diğerleriyle de internet aracılığıyla ders, sohbet ve irtibatlarımız kesintisiz devam etti. İmkânı ve zamanı olanların bulundukları mekânlara gidip kucaklaştık, ders yaptık, kudsî davamız için bu ülkede neler yapabileceğimizi müzakere ettik.

Amerika coğrafya yönünden çok geniş bir ülke ve devlet. Bizimle yakînen irtibatlı olan her bir kardeşimiz birbirilerinden uçakla 4-5 saat bazen 7-8 saat uzaklıkta. Çalışma şartları çok ağır ve disiplinli! Öyle Türkiye’deki gibi “İşime geldiği zaman izin alayım, rapor alayım” lüksü asla yok ve sistem müsaade etmez. Çalışma saatlerinde, telefonla konuşmak, mesaj yazmak ve meşgul olmak! Çoğu iş yeri ve çalışma alanlarında asla mümkün değil!

Hayallerimizi geniş tutarken, menfîlik ve olumsuzluklara kapılmadan, hiçbir zaman ümitsizliğe düşmeden şevkle istikbale bakmak durumundayız. Çünkü Hz. Üstad’ımızın bize ve insanlığa en büyük emanetlerinden birisi, İslâm âlemindeki Müslümanların ümitsizliğe düş- memesi aşk ve şevkle kendi vazifelerini yapıp Allah’ın vazifesine karışmaması konusundaki ikazları ve tespitleridir! Bu gerçeklere odaklanıp özgürlüğün çok daha iyi yaşandığı bu “süper ülkede” de Yeni Asya meslek ve meşrebinin var olmasına ve devam etmesine odaklanmalıyız. Omuzlarımızdaki sorumluluk Risale-i Nur dersleri ve hizmet metotlarıyla herkese “Doğru İslamiyet’in bu elektronik çağda da en öncü rehber olduğunu anlayıp anlatmak olmalıdır. Hayatın akışının şartlarına göre kendimizi hazırlamak zorundayız. 

Bunun için de, bu ülkenin şartlarına uygun hizmetler, planlar ve projeler üzerinde çalışıyoruz. İleriye dönük planlarımızı ve projelerimizi sorumlularla ko- nuşuyor, dertleşiyoruz. Sohbet edip yeni usul ve projeler geliştirmeye gayret ediyoruz. Elhamdülillah.

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