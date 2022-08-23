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23 AĞUSTOS 2022 SALI - YIL: 53

Bediüzzaman’ı anlatan tespitler

23 Ağustos 2022, Salı
Dünyadaki en geniş ve açık üniversite manasındaki NURCULUK HAREKETİ ve Üstad Bediüzzaman’ın Sahabe mesleğinin esaslarıyla, ülke ve dünya sathındaki müsbet hareket düsturuyla sürdürdükleri bu mukaddes dava hakkında; çok farklı milletlerden olan, ilim, düşünce, fikir adamı ve yazarların görüşlerini nazara vererek hakka ve hakikate vurgu yapmaya çalışalım.

Münevver Ayaşlı: “Nurcular, dünyada gördüğüm insanların en iyileri, sakin, terbiyeli, edepli olanlarıdır. Pek büyük bir zât olduğu anlaşılan ve yarın daha iyi anlaşılacak olan Said Nursî Hazretlerinin yetiştirdiği Nur Talebeleri memleketimizde nizam, temkin ve terbiye unsurudur. Şimdiye kadar bir yerde, bir tek hâdise çıkardıkları vâki değildir ve olamaz.” 

İlhami Soysal: “Said Nursî inanmış bir kişidir. İnancının kavgasını yaşamı boyunca yılmadan sürdürmüştür. Kişisel çıkar ardında koştuğuna belirgin bir şey görüp duymadım ve okumadım. Benim için inanan, inancı için kavga veren her insan saygıdeğerdir. Said Nursî de öyle, Nur içinde yatsın.”

Cemil Meriç: “Benzerine güç rastlayacağımız dürüst, metin, dost ve bu toprağın bağrından fışkıran düşüncelerle dolu bir hazinedir Risale-i Nur. Said Nursî, Türk insanına kendi sesini, kendi iklimini ifşa ettiği için nesillerin hafızasına taht kurabilmiştir. Işığa çıkan her düşünce isabetsizse başka bir düşünce ile cerh edilir. Tenkidin yerini cebre terk etmesi, aczimizin inkâr kabul etmez bürhanı olur.“

Doç. Dr. Çetin Özek: “Said Nursî’nin ömür boyu inancı uğruna kavga edişini takdir etmişimdir.”

Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay: “Said Efendi’yi yalnız din adamı değil, sosyal düşüncelere malik, kafasını ışıldatmış bir ilim adamı olarak tanıdım. 1920, 18 Mart, Yeşilay’ın kuruluş günü Said Nursî Efendi, Genel Merkeze seçildi. Memlekete en sıkıntılı, buhranlı günlerde hizmet etmiş bir zattır. Kuva-yı Milliye hareketini desteklemiştir. Millî Harekette Ankara’ya gitti, hürmetle karşılamışlar ve ayakta alkışlanmış. Din adamı olarak memleketin kurtuluşuna çalışıp söz sahibi oldu. Memlekete, millete faydalı olmak için fikri ne ise söylemiş, konferans, vaaz ve yazı yazmıştır. Böyle bir adamın ne yapmak istediği sorulmaz. Eserleri ve yaptığı meydanda.” (Yeşilay kurucularından İstanbul Eski Vali ve Belediye Reisi)

Prof. Ali Nihad Tarlan: “Anadolu’yu komünizme karşı koruyan Nurculardır. Said Nursî hakikî bir Müslüman, hem de çok kültürlü bir Müslümandı. Daima düşünür, daima tefekkür ederdi. Adeta fevkalbeşer bir insandı.”

Prof. Sulhi Dönmezer: “Said Nursî Türk toplumsal hayatında dinin ve gereklerinin her konuda esas anahtar, sosyal ve ekonomik hareketlerin temel felsefesi olmasını toplum içinde yaymaya, yaygınlaştırmaya çalışmıştır. Problemleri din ölçüsünden çözümlemeye çalışan, dini, hayatın her safhasında egemen kılmak isteyen görüşün sahibidir.”

Ahmet Kabaklı: “‘Nurcular,’ politika ile asla ilgisi olmayan sadece Kur’ân’ı okumakla yetişen kişilerdir. Vatan, millet aleyhine çalıştıklarına dair hiçbir belge yoktur ki Türk hâkimleri, ‘oturup kitap okurken’ yakalanan bütün ‘Nurcu’ları beraat ettirmiştir.”  

Cüneyt Ülsever: “Türkiye’nin görevi Said Nursî’yi anlamak ve anlatmaktır.”

Doç. Ursula Spuler (Alman Öğretim üyesi): “Bediüzzaman ekolü ilimleri barıştırdı.”

Colin Turner (İngiliz Akademisyen): “‘Risale-i Nur’u tanımadan önce Müslüman’dım, fakat mü’min değildim’ diyebilirim. Risale-i Nur’un inkılâbı zihinlerde, kalplerde, ruhlarda ve nefislerde inkılaptır. Bu bir İslâm devrimi değil, iman inkılâbıdır.”

Prof. Mim Kemal Öke: “Bediüzzaman’ın ‘Ben dindar bir cumhuriyetçiyim’ sözleri belki, bir yerde 21. yüzyıla girerken insanlığın itirafla gelebileceği noktayı o günlerde adeta İlâhî bir kanun olarak tespitinden kaynaklanmaktadır.”

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