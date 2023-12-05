Burdur Kitap Fuarında manevi hizmetler ve Yeni Asya vizyonu

İnanç, plan, intizam, hamiyet ve gayret birleşince hizmet başlar, karamsarlıklar dağılır.

Amaç ve hedef büyük olunca, umutlar yeşerir. Sevda çiçekleri açar.

Burdur, Türkiye şartlarında küçük bir il. Kültürü, sanayisi, iş hacmi, kaynakları fazla değil.

Ama Burdur, nur sevdalıları için ayrı bir önemi olan bir şehirdir. Çünkü:

Burdur, Nurculuk ve Bediüzzaman Said Nursî’nin hayatında ayrı bir mekândır. Yirmi sekiz yıl devam edecek haksız sürgün ve zulmün başlamasına şahitlik eden noktalardan birisidir.

Hacı Abdullah camisi, kâinat çapındaki “Nur Hareketi” çekirdeğinin atıldığı “Nurun İlk Kapısı” eserinin telif ve tekmil edildiği, Değirmen Önü Tepesinin nişane şahididir!

Burdur, İstiklal Marşı yazarı Mehmet Akif Ersoy’a ilk mecliste milletvekilliği nişanesinin verildiği ildir!

Bu küçük ilde bir avuç insan, dar imkânlara aldırmadan manevi tebligat, tanıtım ve hakka davet için "BURDUR KİTAP FUARINA” katılma iradesini ortaya koymuşlar! Tebrikler! Manevi Kur’an tefsiri, Risale-i Nurları, Yeni Asya Neşriyatın bütün yayınlarını teşhir, tebliğ etmek, müştaklarıyla buluşturmak!

Biz de komşu ve kardeş il Antalya olarak bu kardeşlerimize manevi destek, irtibat ve hizmetleri tebrik için fuarlarında buluştuk. Bu tür irtibat ve ziyaretler çok farklı hayırlı neticelere vesile oluyor. Giden memnun, duran memnun!

Burdur Kitap Fuarında da, Risale-i Nurlar başta olmak üzere Yeni Asya yayınlarının bütünü ziyaretçilere halka tanıtılıyor. Yepyeni hizmet ve ufukları netice veriyor. Bu hayırlı hizmetler kalp ve gönüllerde yeni ufuklar açıyor. Hizmette faal olanlara aşk ve şevk veriyor.

Burdur Kitap Fuarında tek dini yayın bulunduran “YENİ ASYA” olması ayrı bir konu!

Ülke ve ümmetin bu mevcut döneminde “iman hareketine” odaklanmayı sürdürmek asrın Kur’an tefsiri Risale-i Nurları açıkça teşhir etmek yürek istiyor! Yeni Asya Neşriyat da bunu yapıyor, elhamdülillah!

Ülkede, ümmette ve dünyada meydana gelen manevi fırtınaların menfi tesirlerine rağmen, potansiyel iman gücü taşıyan insanların Risale-i Nur'a ilgileri buradaki kardeşlerimizin de çok dikkatini çekmiş.

Stantta görevli kardeşlerimize, ziyaretçilerden Risale-i Nur dersleri yapılıp yapılmadığını ve kendilerinin bu derslere sohbetlere katılma istekleri önemli bir nokta! Bu konu kardeşlerimizi çok memnun etmiş ve dikkatlerini çekmiş. Talep sahiplerinin istekleri not edilmiş. İrtibatla bay ve bayanların sohbetlere katılma istekleri gündeme alınmış. Bu istekler onları çok mutlu etmiş. Fuarın bir farklı meyvesi olmuş.

Bu münasebetle, Yeni Asya Gazetesi’nin bütün mensuplarını, idarî kadrolarını, eser yazan bütün yazarlarını, neşriyat ekibini, bütün çalışanlarını tebrik ediyoruz.

Yurt sathında geleneksel yapılan bu fuar çalışmaları toplum için farklı ufuklar açmaya devam ediyor. Bizlere de yeni ufuklar açıp, aşk ve şevk veriyor.

Bu yılki Kitap Fuarlarında icracı olanların intibalarını zaten gazetemizdeki hatıralarda ibret, hayret ve memnuniyetle okumaktayız. Burdur Kitap Fuarında da bu tip güzel hizmetler devam ediyor. Arkadaşlarımızın intibalarından biz de istifade ettik.

Burdurlu Yeni Asya sevdalılarını, onları bir an yalnız bırakmayan fuar boyunca fahri olarak gayret eden Denizli temsilcilerimiz Mehmet Cebe ve Erdal Karsan kardeşlerimizin bu fedakârlıklarını da candan tebrik ediyoruz.

Bu tür Kitap fuarlarına katılmayı, “NEŞRİYAT VE TEBLİGAT HİZMETLERİNİN” imkânı olan bütün il bölgelerde icra edilmesinin önemini nazarlara veriyoruz. İleriki tarihler için, aylar önce yetkililerle irtibata geçerek fuarlara katılımın sağlanması lâzım. Bu gibi hizmetlerin devamında büyük fayda olduğunu paylaşmak istiyoruz. Katılan, sebeb ve vesile olanlardan Allah razı olsun.