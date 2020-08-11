Cafer Sadık Çim Abinin ardından - 1

Hayat yolculuğunun son durağı olan vefatlar devam ediyor.

Ege Bölgesi’nin iki güzide hizmet elemanını geçen hafta arka arkasına ebedî yolculuğa uğurladık. Makamları Cennet olsun. Âmin.

İlkönce Nur dâvâsının ve Yeni Asya’nın samimî takipçisi ve fedaisi güzel insan aziz ve fedakâr dost Mehmet Özkan Ağabeyin ani ölümüyle sarsılmıştık. Hemen arkasından da Turgutlu’nun sessiz ve vakar hizmet ağabeyi “Son Şahitlerden” Cafer Sadık Çim Ağabeyi ahirete uğurladık.

Tevafuk ki; Cafer Sadık Çim Ağabeyle ilk tanışmamız da 1996 yılında Turgutlu Dershanesi’nde merhum Mehmet Özkan Abiyle bir gece dersinde olmuştu.

Cafer Sadık Çim Ağabey aslında çok değerli, vakar sahibi, çok nazik, efendi ve önemli hizmet düsturlarına sahip bir ağabeyimizdi. Ama Türkiye’de fazla bilinmeyen sessiz değerlerden birisiydi.

1995-2008 Yılları arasında Yeni Asya Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi olarak hizmetler için on bir ilimizde devamlı hizmet gezileri yaptığım sırada her Turgutlu’ya gidişimde temsilcimiz Ömer Faruk Arı ile mutlaka Cafer Ağabeyi evinde ziyaret eder hatıralarını ve duâsını alırdık. Bunlardan ilki cep teybine aldığımız 1996 yılı hatıralarıdır. O yıllardaki gazetemizde yayınlanmıştır.

Önemli ve altı çizilecek bir konu ise Cafer merhum Ağabeyin Nurun Kahramanı Zübeyir Abiyle olan yakın alâkası, mesai arkadaşlığı ve ondan aldığı çok önemli hayat düsturlarıdır. Bunlara da bu hatırada ağırlıklı olarak parmak basmıştır. Allah bu düsturları, anlayıp, idrak edip yaşamayı hepimize nasip etsin inşallah. İlk olarak canlı kayıtlarımız 18 Aralık 2004 yılında evinde aldığımız ve bir saatten fazla çeken kayıttı. Daha sonra 5 Aralık 2014 Cuma günü evinde yine canlı hatıralarını almıştık. En son görüşmemiz ise 2018 yılında olmuştu. İlk görüşmemizdeki canlı kayıttan hizmete müteallik önemli noktaları hatıra ve ibret olarak dostlara ulaştırmak bir vefa borcudur diye düşünüyor ve kayıtlardan aktarıyorum.

İşte 18 Aralık 2004’te bir saatten fazla süren o canlı kayıttan notlar:

* Önce kendinizi bir tanıtmanızı daha sonra da Üstadla ve diğer abilerle olan hatıralarınızı almak istiyoruz. Siz Turgutlulusunuz değil mi?

“İsmim Cafer Sadık Çim, Ben 1340, yani 1929 Turgutlu doğumluyum. Benim ailem, beş batın ötesinden müftü sülâlesinden gelmedir. Dayım Hasan Basri Efendi burada Turgutlu’da Osmanlı zamanında ve cumhuriyet devrinde kırk sene müftülük yaptı. 1952 yılında Turgutlu Müftüsü olarak emekli oldu. Babam hafızdı. Benim beş tane kardeşim çocukken vefat etmiş. Bundan dolayı dayım da benim ismimi “Sadık” olarak koymuş. Üstad Hazretleri de bana “Sadık” diyordu.

* Üstad’a ilk olarak ne zaman gittiniz Risale-i Nurlar’ı ne zaman duyup tanıdınız?

- 1951 yılında Urfa’da postanede memurluğa başladım. 1952 yılının başlarında da ben vazifeye başladıktan bir veya iki ay sonra Allah rahmet eylesin Zübeyir Gündüzalp memur olarak Fevzipaşa Postahanesi’nden Urfa Postahanesi’ne tayin olup geldi. Urfa’ya tayin olup gelmesinin sebebi de Risale-i Nurlar’ı âlemi İslâm’a göndermekti. Üstadımızın dört tane vârisi olan Salih Özcan, Abdullah Yeğin, Hüsnü Bayram ve Zübeyir Gündüzalp’le Urfa’da iki yıla yakın birlikte olduk. Allah gani gani rahmet eylesin ben o Zübeyir kardeşten çok istifade ettim. O gelmezden önce Abdullah Yeğin, Salih Özcan’la tanışmıştım. O zaman Balıklı Göl’ün yakınında bir dershane vardı. Ben de o zaman gençtim.

O zaman Urfa Postahanesi’nde Cenap Ünsal diye bir müdürümüz vardı. Van’dan sürgün gelmişti. Cenap Ünsal Bey Van Bölge Başmüdürü iken inancından dolayı Diyarbakır’a bir masa şefi olarak göndermişler. Yani bir valinin bir odacı olması gibi bir makam tenzili yapmışlar. O da içlerine sinmemiş. Daha sonra Urfa’ya göndermişler.

