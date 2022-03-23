Gençlik Şûrâsı ve ışık veren gençlik

5-6 Mart Cumartesi, Pazar 2022 günleri her bölgede, üniversitede okuyan veya mezun olan elliye yakın genç kardeşimizle BİRİNCİ GENÇLİK ŞURASINDA beraber olduk.

Cemaatimizin bütün kurum ve komisyon temsilcilerinin katılımı ve organizesiyle güzel bir programın hem katılımcısı hem de şahidi olduk.

Sadece kendi gençliğimiz değil, ülke ve dünya gençliğinin, problem, istek, arzu ve tereddütlerine de çare arayan Yeni Asya sevdalısı gençlerin dinamik, vakur, kendinden emin, davasının dert ve çilesinin farkında olması önemliydi. Kararlı, donanımlı ve inançlı gençlerimizin varlığından çok memnun olduk. Sahadaki gençliğin şuursuz ve gayesiz hayat tarzlarından bizim gençlerimizin de ciddi manada etkilenme endişem gençlerimizi iki gün boyunca dinleyince gitti. İrade ve ümit ışığını gördüm. Hepsini gönülden tebrik ediyorum.

YENİ ASYA GAZETESİ VE NEŞRİYATIN ÖNEMİ

YENİ ASYA GAZETESİ adına Genel Yayın Yönetmemiz Kâzım Güleçyüz’ün de burada bulunması önemliydi. Çünkü o, bunca yıllık tecrübesiyle gençlere ufuk ve ümit verici konuşmalar yaptı. GÜLEÇYÜZ; genel olarak Neşriyatımız, Gazetemiz, Faaliyetlerimiz konusunda, gençlere Yeni Asya meslek ve meşrebinin tarihi serüvenini kısaca anlattı. Kendisinin İstanbul Hukuk Fakültesinde 19 yaşında gazeteye geldiğini söyledi. Bu davada Risale-i Nurları okuyarak kendini geliştirmenin önemine dikkat çekti. Gençlerin bu davaya sahip çıkmasının heyecan verici olduğuna vurgu yaptı. “Hedefimiz iman Kur’an davasına hizmettir. Neşriyatı da bu açıdan değerlendiriyoruz. Üstadımızın da matbuat alemi ve neşriyata atıfta bulunması önemlidir. Bu atıf Yeni Asya ile tahakkuk etmiştir. YENİ ASYA, 21 Şubat 1970 de Zübeyir Gündüzalp abini rehberliğinde ilk yayın hayatına başlamış ve Mehmet Kutlular abiyle devam etmiştir. Kitap çeşitlerinde bir hamleye ihtiyaç var. Kağıt baskıdan dijital geçiş bütün dünyada var. Bizim kağıt baskıda kalmamız lazım. Bu konu zor ama bunu taşımaya devam edeceğiz.” dedi.

GENÇLERİN ÖZETLE ORTAK GÖRÜŞLERİ

·Ümit ve çözüm için buradayız, üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yapmaya hazırız.

· Gazetemiz başta, bütün yayınlarımızın önemi ve gerekliliğine inanıyoruz, sahip çıkmalıyız.

· Dijital dünya ve sosyal medyayı müspet manada davamız için çağın ve gençliğin istediği tarzda kullanmalıyız.

· Gazete ve dergilerimizin mevcut hali ve arşivlerinin dijital ortamda sunulmasını bekliyoruz.

· Yazı yazmaya bölgesel gazete ve dergi çalışmaları yapıp kendimizi yazarlığa hazırlamalıyız.

· Kitap fuarlarındaki müşteri taleplerine uygun eserler üretmeyi gündemimize almalıyız.

· Neşriyatta yer almak için, önce iyi bir okuyucu olmak, kendimizi yetiştirmemiz lazım.

·Akademik kadrolarımızın daha fazla medyada yer alması lazım.

· Ülke eğitim sistemi ve gündemindeki eksik yönleri tamamlamak için planlar yapmamız lazım.

· Kabiliyetlerimizi geliştirerek, yazar, karikatürist, araştırmacı yetiştirmeye odaklanmamız gerek.

· YURT DIŞI hizmetlerimizi de gündemimize almamız lâzım.

· Çekirdek hizmetlerimize mahal, il, bölgeden yapılan planlarla buralardan başlamak lazım.

· Şahsı manevideki, birliktelik, insicam, sorumluluk ve meşveretlere tabi olmada tereddüdümüzün olmaması lazım.

· Şahsi okuma ve prensipli çalışmayla neticeye ulaşacağımıza inanmamız lazım.

· Nerede ve hangi şartlarda olursa olsun, müspet manada doğru, fıtratına uygun hareket ve münakaşasız bir MEŞVERETLE HAREKET etmenin sorumluluğunda teslimiyet lâzım.

NETİCE: Genç kardeşlerimizin dikkatli duruşu, hizmete sahip çıkmaları. Teknik konularda donanımlı olmaları, kış şartlarına rağmen, her bölgeden şuraya katılımın olması önemliydi.

Gençlerimize önem verdiğimizi, fikir, enerji ve görüşlerini değerlendirmek ve bu “SAHABE DAVASINI” onlarla istikbale taşımak amacı yeşil tutulmalı. Gençliğin problemlerine çözüm, gençleri öne alarak onlarla birlikte mümkün. Bu yol açıldı. Devamı da gelecek inşallah.