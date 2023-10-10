Hz. Peygamberin (asm) tarif ve özellikleri - 2

Allah’ı bize tanıtıp tarif eden, kâinatın sır ve muammâsını çözen Hz. Muhammed’in (asm) manevi şahsiyeti, nübüvveti ve rehberliği devam ediyor.

Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin bu konudaki tespitlerine devam ediyoruz: Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur’larda Fahr-i Kâinat Efendimizden bahsederken kullandığı isim ve sıfatlar: 1. Abd-i mahsus. (Has kul) 2. A’dâsının (Düşmanlarının) tasdikiyle insaniyetin en mükemmeli. 3. Âhirzaman Nebisi. (a.s.m) 4. Âlem-i bâkîdeki (ebedi âlemde) hayat-ı daimîde. 5. Âlem-i ervah ve âlem-i melâike fevkinde ders alan, mâverâsında münasebeti ve ıttılaı olan. 6. Alem-i gayb namına cin ve insin başları üzerine ilancısı. 7. Andelib-i Zişan. 8. Âyine-i Samedânî. 9. Bazen tek başıyla dünyaya meydan okuyan... 10. Benî-Âdem’in medar-ı şerefi (İnsanlığın şeref kaynağı). 11. Bir fihriste-i nurani. 12. Bir saadet-i ebediyenin muhbiri müjdecisi. 13. Bülbül-ü zül-Kur’an. (Kur’anın bülbülü) 14. Bürhan-ı bahir. (Çok açık kesin delil) Bürhan-ı hak ve sirâc-ı hakikat. (hakikat ışığı) Bürhan-ı nâtık-ı sadık ve musaddak. (a.s.m) Bütün ahlâk-ı hamidenin en ekmeli. 16. Bütün ehl-i imana imam. 17. Bütün enbiyanın icmâıyla, mu’cizeleri sıdk ve hakkaniyetine nokta-i istinad. 18. Bütün evliya, asfiyanın keramet, tahkikat ve icmâları onun için nokta-i istinad. 19. Bütün enbiya ve evliyadan mürekkeb bir halka-i zikrin serzakiri. 20. Bütün enbiyanın vârisi, reisi ve resullerin ekmeli. Enbiyaya nebi. 21. Bütün evliyanın Seyyidi, bütün insanlara hatip. 22. Bütün hayatında, bütün kuvvetiyle, mütemadiyen vahdaniyeti söyleyen, ilân eden ve tasdik eden. 23. Kuvvetli davetiyle, yarı yeri ve nev-i beşerin beşte birisine “lebbeyk” dedirten. 24. Bütün maksatların medâr-ı zuhûru. 25. Bütün tabakat-ı kâinata nâzır, bütün tecelliyat-ı İlâhiyeye mazhar, bütün ziruhların nuru. 26. Câmiiyet-i istidat cihetiyle mevcudattaki kemâlâtın en mükemmel enmuzeci. 27. Cemîl-i Zülkemâl’in sevdiği, izharını istediği cemal, kemal, esma, sanatının en cami’ ve en mükemmel mikyas ve medarı. 28. Cibril’den başka melâike-i mukarribînin dahi karışamadığı makamı olan. 29. Ciddiyetle davet, esaslı bir surette terbiye edici. 30. Cin ve inse hakaik-i Kur’ânîye ve envâr-ı imanı getiren ve ahlâk-ı âliye ve kemâlât-ı sâmiyenin hakiki şahidi. 31. Damen-i muallâda. (Yüksek namus sahibi) (a.s.m) 32. Delâlet-i zâtiyesini bütün mevcudatın delâletiyle beraber lisanıyla ilân eden. 33. Delil-i sâdık ve musaddak. Dellâl-ı vahdaniyet ve saadet. 34. Dellâl-ı Â’zam. Dellâl-ı vahdâniyet ve saadet kendi kendine söylemeyen, söylettirilen. 35. Din ve şeriat-ı İslâmiyenin sahibi. 36. Dininde, kemâlât, hakkaniyet, sıdkında, kuvvetli bir nokta-i istinadla hiçbir cihette sarsılmayan. 37. Düsturlarını asırların taşlarında nakşeden ve dehirlerin yüzlerinde pâyidar eden. 38. Efdal-ül halk. (herkesin efendisi) Şefaatine nail olma dua ve niyazıyla.

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