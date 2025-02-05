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5 ŞUBAT 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 55

İman, inanç hassasiyeti ve önemi (2)

Nejat EREN
05 Şubat 2025, Çarşamba
İMANIN DÜNYEVÎ FAYDALARI:

- Dünya, kâfire Cennet (yani âhirete nisbeten), mü’mine Cehennemdir. (Yani saadet-i ebediyesine nisbeten). Yoksa, “Dünyada dahi, mü’min yüz derece ziyade mesuddur” denilmiştir.

- Her derdin en kudsî dermanı olan iman…

- Her kim kendisini Allah’a mal ederse, bütün eşya onun lehinde olur. Ve kim Allah’a mal olmasa, bütün eşya onun aleyhinde olur. Allah’a mal olmak ise, bütün eşyayı terk ve her şeyin Ondan olduğunu ve Ona rücû ettiğini bilmekle olur.

- İman bu âlemde bu tesirât-ı azîmeyi yapar; dâr-ı bekada [ebedî alemde] öyle semerât [meyveler] ve füyuzatı [feyizleri] olacak ki, bu dünyadaki akılla onlar ihata edilmez ve tarif edilmez.

- İman bütün mü’minleri bir babanın cenah-ı şefkati altında yaşayan kardeşler gibi kardeş addediyor.

- İman edenler ve amel-i salih işleyenler, Cennet gibi yüksek bir meskenle tebşir edildiler [müjdelendiler].

- İman gibi hadsiz derecede kıymettar bir nimet bizde vardır.

- İman gözlüğüyle bakılırsa, Cenab-ı Hakkın, Hâlık, Rahman, Rahîm’in insanlara ihzar ettiği çeşit çeşit nefis, leziz, me’külât ve meşrubata zarf olan bir mâide ve bir sofra-i Rahmânî şeklinde görünecektir.

- İman hayata hayat olsa, o vakit hem geçmiş, hem gelecek zamanlar, imanın nuruyla ışıklanır ve vücud bulur; zaman-ı hazır gibi, ruh ve kalbine, iman noktasında ulvî ve manevî ezvakı [zevkleri] ve envar-ı vücudiyeyi [varlık nurlarını] veriyor.

- İman ilâcı ise, ferâizi [farzları] mümkün oldukça yerine getirmekle tesirini gösteriyor.

- İman insanı ebediyete, Cennete lâyık bir cevhere kalbeder [dönüştürür].

- İman nazarıyla bakan bir mü’min, insanların o cihete gidişleri, seyahatleri adem [yokluk] âlemine değil, göçebeler gibi bir yayladan bir yaylaya bir intikaldir.

- İman ne kadar büyük bir nimet ve hayatın hayatı olduğunu anla!

- İman nuru, lezâiz-i meşrûanın [meşru lezzetlerin] zevâle [yokluğa] başladıkları zaman hasıl olan elemleri, emsalinin vücut ve gelmekte olduklarını göstermekle izale [yok] eder.

- İman ve imandaki şuur ve intisapla [bağlanmak] bu mezkûr bâkî, manevî vücudlara sahip olunabilir.

- İman yolu, suda, havada, ziyada yürümek ve yüzmek gibi pek kolay ve zahmetsizdir.

- İman, bir hüsn-ü münezzeh ve mücerreddir.[kusur ve noksandan uzak olan saf ve arınmış güzellik]

- İman nazarında, bütün ecrâmı, [cansız cisimleri] hayattar ve birbirine ünsiyetli olduklarını görüyor.

- İman, bütün eşya arasında hakikî bir uhuvveti [kardeşliği], irtibatı, ittisali [bağı] ve ittihad rabıtalarını [birlik bağlarını] tesis eder.

- İman, geçmiş ve gelecek zamana nüfuz edemeyen o cüz-ü ihtiyarînin dizginini cismin elinden alıp kalbe ve ruha teslim eder.

- İman, o dünya gibi zeval ve firak [yok olma ve ayrılma] darbelerine, yara ve bere içinde olan o manevî vücuduna birden şifa verip, yaralardan kurtarıp hakikî şifa verdiğini pek çok risalelerde kat’î ispat etmişiz.

- İman, ölüm vaktinde insanı idam-ı ebedîden kurtarıyor; öyle de, herkesin hususî dünyasını dahi idamdan ve hiçlik karanlıklarından kurtarıyor.

- İman, saadet-i ebediyenin anahtarıdır.

- İman, saadet-i ebediyeyi kazandırdığı için bir mümine, küre-i arz kadar bir saltanat-ı bâkiyeyi temin eder.

- İmanı olanın şe’ni [özelliği], onun hak olduğunu bilmektir.

- İman-ı tahkikî dünyada dahi medar-ı saadettir. [saadet kaynağıdır]

- İmanın insanlara verdiği sürur [sevinç], ferahlık, itminan, [tatmin olmuşluk] inşirah, [iç huzuru] binlerce elhamdülillâh dedirten bir nimettir.

- Beşer için iman bütün kemalâtın menbaıdır.

- “İmanın mahiyeti eğer tecessüm etse [cisimleşse], lezzetleriyle bir Cennet-i hususiye şekline girebilir ve Cennetten bu noktadan gizli haber verir.

Kaynaklar:

Risale-i Nur Külliyatı

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