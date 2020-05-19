Kadir Geceniz mübarek olsun

Melekleri de aşk ve şevke getiren, arza indiren bir başka gece; Kadir Gecesi!

Kâinat Hâlıkı’nın cihan değer müjdesine Kadir Gecesi’ne bu yılda eriştik elhamdülillâh!

Âlemlerin tılsımının anahtarı, Kur’ân’ın inzal olup, müjdelediği müstesna gün Leyle-i Kadir!

Zaman ve mekânın durduğu tarifi ve idraki zor bir mübarek an!

Nefsi susturacak, tam bir muhasebe yapılabilecek büyük bir fırsatın ayağa geldiği an!

Hatalardan dönmek, kusurları azaltmak, yanlışlarımızı düzeltecek bir nimet anı!

Mülkün sahibine yaklaşmak, öze dönmek, gerçek insanlığı yeniden keşfetme şansı!

Kini, kanı, öfkeyi, hasedi, kavgayı, israfı unutma zamanı ve anı!

Nezaketi, kardeşliği, uyumu, çözümü arama yeniden tesis etme vetiresi.

Dünyanın, ilmin, fennin, mikrobun, virüsün gerçek sahibini tanıma ve teslim olma hali.

Tövbeye yönelme, gafleti, ülfeti sinelerden, kalplerden kaldırma merhalesi.

İslâm Coğrafyası’ndaki ve kasavetli gönüllerdeki kara bulutları dağıtma şansı!

Karamsarlıktan ümide müjdeyi hâkim kılma zamanı.

Helâl dairenin her şeye kâfi gelebileceğini hatırlatma hali.

Bir gecede kazanılabilecek sonsuz bir hazineyi sağlama şansı.

Bir geceye bir ömrü sığdırma nimetine nail olma bahtiyarlığı.

Hissiyatın, maneviyatın, bereketin, rahmetin taban yaptığı bir gecedir bu!

“İlâhî rahmetin coştuğu ikram ve izzetin taştığı bir gecedir bu!

Ahir zaman Nebisi’nin (asm) sancağının gölgesinin gönülleri serinlettiği gecedir bu!

Bu büyük manevî ikramı kendimize “özel bir önemle kabul edip geceyi ihya edelim.

“Bin aydan hayırlıdır” âyetinin müjdesine lâyık olma anıdır.

Hz. Ayşe’nin (ra) rivayetiyle: En makbul bir duâ olan, “Allâhumme inneke afuvvun tuhibbul afve fa’fu annî.” “Allah’ım sen çok affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet duâsını çokça edelim inşaallah.

“Bir harfine otuz bin hasene ve meyve-i Cennet” verildiğinin şuuruyla Kur’ânla haşir-neşir olalım.

“Manevî bir şirketle her bir has kardeşin kırk bin dili bulunan melâikeler gibi kırk bin dillerle, ettikleri, edecekleri duâlar, rahmeti İlâhiyece makbul olmasını ümit edip bekleyelim.

Kararan dünyalarımızı bu mübarek Kadir Gecesi’yle aydınlatmak ve nurlandırmak için,

İlâhî takdirlerin ve hükümlerin bu mübarek gecede ayırt edildiğinin idrakiyle belki de bu fani dünyada aynı zaman ve şartlarda can dostlarla son birlikteliğimizin olabileceği için.

Gerçek insanlığı anlayıp, anlatacak, Nurlu gelecekleri seyrettirecek, rahmete yöneltecek, Yaratanını araştırtacak, kendi sınırlarını bilecek, bütün aza ve organlarımızı Hakk’ın rızasına yönelecek, benliklerini tanıtıp idrak ettirecek, sıbgatullah denen, İlâhî boyayla boyatacak bir rahmet ikliminin son demini kaçırmamak için bu geceyi hakkıyla ifa ve icra etmek için özel bir gayret sarf edelim. Yaratanımıza iltica edelim.

Ya Rab! Bu mübarek Kadir Gecesi, İsmi Azamın, Senin yanında Habibin, bizim yanımızda şefiimiz olan, Hz. Muhammed (asm) hürmetine, Senin sevgili dostların, velilerin, aktapların, asfiyaların hürmetine, masum ve mazlumların duâsı hürmetine, biz inananlara bu mübarek geceyi hakkıyla idrak edip, icra edip, istifade edip, ders almayı nasip eyle. (Âmin)

Baştaki başlara akıl ve iman ver! Hidayete erme potansiyeli olanlara da bu gece hürmetine hidayet eyle ve rahmetine mazhar eyle. (Âmin) Zalim ve gaddarların şer ve kötülüklerinden de bizleri ve bütün insanlığı muhafaza ve emin eyle. (Âmin) Bizi salihler, sıddıklar, masumlar zümresine ilhak edecek aşk, heyecan ve şuuru nasip et! (Âmin)

Kadir Geceniz mübarek olsun, kalbiniz imanla dolsun. Gönülleriniz ve haneleriniz Allah’ın nuru, rahmeti, hidayeti ve bereketine nail olsun. (Âmin)

NOT: Bütün inananların mübarek Kadir Gecesi’ni ve gelecek Ramazan Bayramını tebrik ediyor, rahmete, berekete, hidayete, sağlık, hürriyet ve saadet nimetlerinin doya doya hakkınca eda edilmesini Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum. N. E.