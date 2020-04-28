"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 NİSAN 2020 SALI - YIL: 51

Rahmet ayı Ramazan

28 Nisan 2020, Salı
Değerli can dostlarım, ayların sultanı, şifa bekleyen gönüllerin ilâcı, musîbetlerin defolmasına vesile olacak olan rahmet ayı mübarek Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ederek yazımıza başlamak istiyorum.

Evet, bütün insanlık ve dünya ummadığı ve beklemediği bir ”tâunla”, Koronavirüs musîbetiyle karşı karşıya kaldı. Tabi ki; dünya tarihinde bu ne bir ilktir ve ne de son olacaktır. Bu büyük musîbete çare arayışları sürüyor. Ama konunun muhatapları asıl sebebe bakma gibi bir araştırmayla başarırlar.

İnsanlık tarihi, veba, kolera gibi hastalık salgınlarıyla da, deprem, tsunami, kasırga, çığ, toprak kayması, sel baskını, yangın, çekirge istilâsı gibi birçok farklı felâket yaşamıştır. Bu olayların büyük can ve mal kaybına sebebiyet verdiği, hatta dünya tarihinin akışında önemli etkiye sahip olduğu muhakkaktır.

Konuya, rehber ve delile dayanan kaynağımız Risale-i Nurlar açısından bakmaya çalışalım.

İslâm tarihi boyunca bu tür musîbetlerin yaşanmış olduğunu tesbit edelim. Bir örneği Risale-i Nurlar’da, Mektubat kitabının Ondokuzuncu Mektubunda geçen bir hadiste; “Nakl-i sahih ile, “Beytü’l-Makdisin (Kudüs’ün) fethinde büyük bir tâun çıkacak” ferman etmişti. Hazret-i Ömer zamanında Beytü’l-Makdis fetholundu. Ve öyle bir tâun çıktı ki, üç günde yetmiş bin vefiyat oldu.” (Mektubat s. 111)

Hayırlı işlerin muzır manilerinin çok olması, şeytanların da bu hayırlı hizmetlere mani olmak için çok uğraşmasına çok çarpıcı bir örnek! Kudüs’ün fethi gibi tarihî ve manevî bir hadisede tam yetmiş bin vefat! Ama neticede hiç ümitsizlik yok! Fütuhatlar devam etmiş ve edecek!

Şu anda bizler de büyük, ibretli ve ders verecek bir musîbetle karşı karşıyayız. Ama bir büyük fırsat ve nimete muhatabız. Çünkü Allah’a binlerce şükürler olsun ki; Bediüzzaman’ın buyurduğu gibi; âlem-i nurdan bahisler açma arzularının mevsimi olan Ramazan-ı Şerife tekrar kavuştuk.

İnşallah Cenab-ı Hak inâyet ve rahmetiyle bu musîbetli ve elîm hadiseyi rahmete çevirir. “Evet, Cennet ucuz olmadığı gibi, Cehennem de lüzumsuz değil” İnşallah, Ramazan-ı Şerifle birlikte çok çirkin görünen bu tür hadiselerin yüzü duâ, ihlâs, ibadet, yakarış ve nedametlerimizle inâyete dönüşür.

Çünkü Ramazan-ı Şerif, acz, zaaf, fakr ve ihtiyacı tam hissedip, Cenab-ı Hakk’a iltica etme vaktidir.

Ramazan-ı Şerif, intibah, heyecan, şuurlanma, hatalardan ve kusurlardan dönme vesilesidir.

Ramazan-ı Şerif, duâ ve münacatların okunmasına kuvvetlendiği mühim bir aydır.

Ramazan-ı Şerif, her okunan kelime, duâ ve münacatın daha şuurlu ve şiddetli olma vaktidir.

Ramazan-ı Şerif, duâların “Resmî ve ruhsuz” olmaktan çıkıp hazinâne ve halisiyete döndüğü anıdır.

Ramazan-ı Şerif, Sahâbe hayatını ve onların ibadetlerinin üstünlük sırrını anlama vaktidir.

Ramazan-ı Şerif, tesbih ve zikirlerin bütün mânâsıyla şuurlu bir surette söylenme mevsimidir. Ramazan-ı Şerif, musîbetlere karşı dergâh-ı İlâhîye sığınmak için bir kader kamçısı ve idraki anıdır.

Ramazan-ı Şerif, nimet ve rahmet-i İlâhiyenin fiyatını ve şükrünü anlama zamanıdır.

Ramazan-ı Şerif, zulmün, isyanın, günahın gazabın ötelendiği zamandır.

Ramazan-ı Şerif, belâların def’ine ehemmiyetli bir vesile ve Rahmetin vesilesidir.

Ramazan-ı Şerif, sadâkalarla belâları def etme fırsatının anahtarıdır.

Ramazan-ı Şerif, niyaz, yalvarma, pek ciddî nedamet, tevbe ve istiğfarın kabule yakın olduğu andır.

Ramazan-ı Şerif, Sünnet-i Seniyye dairesindeki yaşantının ve bid’alara karşı durmanın bir siperidir.

Ramazan-ı Şerif, umumî musîbetlere karşı umumî bir nedamet için birlik ve kardeşlik vesilesidir.

Hayırlı ve bereketli Ramazan dilek ve temennilerimle.  

Kaynaklar: 

(Barla Lâh. Sh. 163, Emirdağ Lâh.)

Okunma Sayısı: 154
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Devleti ele geçirme kavgası kaos getiriyor

    Marmara denizi ölüyor

    "Salgın bitme noktasından çok uzak"

    #EvdeKalTürkiye, e-gazete'ni ücretsiz oku

    Hava kirliliği virüsün etkisini arttırıyor

    Yaza koronasız girebiliriz

    Açlık sınırı 2374 lira

    Hasta, kadın ve çocukları bırakın

    BM’den Libya suçlaması

    'Çelik ihracatı yüzde 35 geriledi'

    291 bin firma kısa çalışma ödeneğine başvurdu

    Dünya genelinde koronavirüs salgınından iyileşenlerin sayısı 900 bini aştı

    DSÖ: Çocuklar için endişeliyiz

    Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 95 kişi vefat etti

    Avusturya'da emekçilerden daha az vergi alınacak

    FT: Koronavirüs kaynaklı can kaybı açıklanandan yüzde 60 daha fazla olabilir

    Bu hafta sonu da 31 ilde üç gün süreyle sokağa çıkma yasağı uygulanacak

    Esed zulmü koronavirüse rağmen devam ediyor

    ABD'de koronavirüsten 943 kişi daha öldü

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yeni oyalama taktikleri
    Genel

    Devleti ele geçirme kavgası kaos getiriyor
    Ahmet BATTAL

    Tatsız mevzu, mecburî yazı
    Faruk ÇAKIR

    Virüsten sonra kıtlık mı?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Esip gürleyen İttihatçıların âkıbeti
    Cevher İLHAN

    “Vicdanla, siyasî ahlâkla ve adaletle…”
    Osman ZENGİN

    Peçeli sosyete...
    Genel

    Marmara denizi ölüyor
    Zekeriyya Kocalan

    Camilerimiz; Cumasız ve Teravihsiz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.